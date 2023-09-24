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Сегодня, 10:15

Кризис «Трактора» разрастается? В команде полно мастеров, но она продолжает проигрывать

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Трактора».
Фото ХК «Трактор»
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Что с психологией? Челябинцы ведут в счете, но уступают в третьих периодах.

«Трактор» снова проиграл. Уже третий матч подряд челябинцы на восьмой строчке в турнирной таблице, без какой-либо гарантии остаться в зоне плей-офф. Матчей сыграно больше, чем у конкурентов, а впереди...

Да какая разница, какие соперники у челябинского клуба?! Это не имеет никакого значения, учитывая, как играет команда. Конечно, например, «Спартаку» все равно, кто против них выходит на лед. Московские динамовцы не смотрят, кто там на противоположной стороне льда. «Трактор» тоже не смотрит на соперника. Только в другом смысле.

За последние семь дней команда уступили «Ладе», «Сочи» и красно-белым в Москве. Причем в одном стиле. Неплохой хоккей первые два периода и паника в заключительном отрезке матча. Повезло, что заработали один балл в «Мегаспорте», но моментально пропустили в овертайме. С «Сочи» и с «Ладой» не сработало и это.

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Еще в начале чемпионата после игры в Балашихе я говорил с Анваром Гатиятулиным о проблеме заключительного отрезка матча. Он соглашался, что нервозность присутствует, но клялся, что никогда не говорил своим хоккеистам отходить назад и сохранить счет. И я верю ему.

В том, чтобы на последних минутах отойти назад, сохранить комфортный счет и потратить меньше сил, чем соперник, нет ничего плохого. Для зрителей плохо, но, как сказал Олег Браташ, ни у кого не стоит задача понравиться зрителям. Однако клубы, которые играют на удержание, обучены этому. Плюс редко кто решается сохранить минимальное преимущество в счете, сыграть на ничью. Обычно можно отходить, когда команда ведет в три-четыре шайбы.

Хоккеисты «Трактора».
Фото ХК «Трактор»

«Сибирь» при Андрее Мартемьянове в прошлом сезоне могла начать беречь и минимальную разницу. Но у них все как-то грамотно было. Просто не рисковали, не делали необдуманных шагов, а играли очень просто, незатейливо, без ошибок. И получалось, если кто-то не совершал совсем уж дурацкую ошибку.

Но у «Трактора» — то все совсем не так. При выходе на третий период игроков начинает трясти, они все нервничают, это не тактика, а какой-то психоз. Узнавал: в раздевалке действительно никто не говорит уйти к своим воротам и отбрасываться. Наоборот, советуют идти вперед, ловить соперников на контратаке, больше бросать.

Но эти же тренеры, вставая на скамейку, вдруг начинают паниковать. Все советы какие-то суетливые, все решения то ли поспешные, то ли неправильные. Хоккеисты очень тонко чувствуют общий настрой, вот их и колотит. Даже тех, кто не понимает русского языка. Посмотрите, что сделал в третьем периоде Зак Фукале!

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Кажется, что кризис в команде не просто не исчез, а разрастается. Спортсмены отмечают, что все друг за друга, утверждают, что коллектив прекрасный, но при этом тренерский штаб с ними не на одной волне. Простой пример: зачем против «Спартака» оставили в запасе Никиту Тертышного?

За два дня до этого он наконец поразил ворота соперника, только-только поверил в себя, но его сразу сажают в запас. Никита из тех, на кого такие воспитательные меры не действуют. Ему надо играть, у него все наладится, через матчи, а эмоциональный перевод в запас может отбросить форварда назад.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин с игроками.
Фото ХК «Трактор»

Говорят, что из тренерской все чаще доносятся слова про «фарт», «сглаз», «невезение». Это тоже смущает многих. Какое тут невезение, если в третьем периоде выходит не команда мастеров, а группа людей, которую откровенно трясет? И ведь у «Трактора» классные мастера. Посмотрите на состав. С ним надо быть вверху таблицы и уверенно брать очки.

К чему все это? Мы ждем какого-нибудь хода от Алексея Волкова. Генеральный менеджер должен вмешаться, а если он со всем согласен, то это гораздо более серьезная проблема, чем поражения.

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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