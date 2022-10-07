Клуб КХЛ подписал одного из самых желаемых безработных хоккеистов. Теперь остался только Никита Гусев

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Трактор» договорился о контракте с нападающим Сергеем Шумаковым. Соглашение будет действовать до конца сезона, зарплата небольшая, есть система бонусов, но она тоже не поражает воображение. Сергей и Никита Гусев — два самых интересных лота на российском рынке, оставшихся к началу октября. И если планы последнего непонятны, то Шумакова к этому моменту всерьез рассматривали несколько команд. Нападающий был близок к переезду в Ярославль, но руководство решило, что сделка им не подойдет. С представителем Шумакова плотно вели переговоры в Балашихе. Но, насколько известно, все уперлось в финансовый вопрос. «Витязь» давал максимум по своим возможностям (говорят, что примерно 20-22 миллиона), другая сторона рассчитывала на иные суммы. Ходили разговоры про «Барыс» и минское «Динамо», белорусский вариант был более реальным, но и там не удалось договориться.

В итоге Шумаков едет родной город, но значительно теряет в финансах. И это победа генерального директора Ивана Савина. Не секрет, что хоккеист «стоил» от 40 миллионов рублей, но из-за последнего сезона никто не хотел столько платить Шумакову. Ни «Салават», ни «Автомобилист» (хотя к вечеру они бы, возможно, задумались, ведь серьезную травму получил Кертис Волк). Шло время, требования не снимались, однако, варианты отпадали один за другим. Сергей мог бы вообще пропустить сезон, но через год бы не получил и нынешних денег.

Поможет ли он челябинцам? Не стоит ждать немедленной отдачи хотя бы потому, что Шумаков пропустил сборы и во время сезона тренировался самостоятельно. Каким бы ни был хоккеист, но потеряно драгоценное время. Понятно, что в «Тракторе» дефицит форвардов, такие, как Шумаков нужны, но все равно потребуется время на то, чтобы поймать игровой ритм. Но все-таки в Челябинске требуется еще и человек, который бы взбодрил коллектив. Сергей, конечно, не такой по характеру.

Рывок

Пятая победа подряд, и «Нефтехимик» впервые с начала сезона уходит с последнего места в конференции. Настоящее чудо после десяти поражений, когда вратари пропускали огромное количество шайб, а тренеру приходилось отвечать на однотипные вопросы: «когда же придут победы?», «что с командой?». И вдруг все поменялось.

За время той серии из поражений никто и никогда не думал, что проблему могла решить отставка главного тренера Олега Леонтьева. Обычно крайним делают людей на этой должности, но все же понимали, что дело совсем не в нем. Катастрофические ошибки, допущенные при формировании состава, когда приглашали людей, неспособных помочь клубу, сводили к нулю все хоккейные заготовки Леонтьева. С вратарями явно не угадали и, кажется, даже не пытались искать кого-то, понадеявшись непонятно на что. Пригласили лучшего хоккеиста чемпионата Словакии, забыв, что там практически любительский уровень хоккея. Взяли ветерана Дениса Паршина, который уже ничего не мог на уровне КХЛ.

Пришлось исправлять недостатки, но ключевой стало приглашение других вратарей. Снова рисковали, причем серьезно. Но ставка сыграла. Пять побед пришли, когда место в стартовом составе получал Эмиль Гарипов! Тот, кого практически выгнали из «Трактора». Сначала внесли в список отказов, затем расторгли контракт, и никто ведь не сказал, что уральцы совершают ошибку. Но, вероятно, это событие поставило на место голову вратаря. И он вдруг стал действовать так, как делал это в лучшие годы, в «Ак Барсе». Стиль-то нижнекамцев по сравнению с началом сентября ничуть не изменился. Там играют в хоккей, стараются что-то придумать, а не выжидать и ловить на ошибках. Но как только стал выручать вратарь, так сразу развязались руки у форвардов.

У «Нефтехимика» только начался сезон. Команда дала соперникам фору, впереди длинный и нелегкий путь. Но до заветного восьмого места всего один балл. И теперь в Восточной конференции все очень запутано.

Михаил Бердин. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Вратарь

Михаил Бердин — один из самых странных вратарей современной эпохи. Не буду подробно описывать его путь, но вот история из этого лета. У Бердина действует двухлетнее соглашение. С этого чемпионата в силу вступал односторонний контракт с «Виннипегом». Это не гарантия того, что хоккеист весь проиграл бы в НХЛ, но, по крайней мере, в «Айову» его бы отправили только после драфта отказов. Бердин просидел в «Манитобе» четыре года (с небольшим перерывом во время пандемии, когда начинал в СКА). Он старательно, хоть и с переменным успехом, шел к НХЛ. И что делает Бердин, когда цель уже близка? Попадается на употреблении запрещенного препарата. В «Виннипеге» не раскрывают деталей, но причина, по которой вратарь пропустил весь тренировочный лагерь, а сейчас вернется домой, связана с программой лиги по помощи проблемным игрокам. Это может быть, что угодно. Вероятно, Михаил даже угодил в какую-то неприятную ситуацию, связанную с этим. Кто-то написал про употребление «психотропных веществ», но уж какая разница, что это было. Важно то, что уроженец Уфы не будет выступать в Северной Америке. И, кажется, уезжает навсегда.

Вратарь-то он странный. В «Манитобе» иногда выдавал фантастические матчи, при этом еще в сезоне-2018/19 отправляли в ECHL, так как иногда свои действиямион даже не напоминал голкипера. В фарм-клубе Михаил как-то забил, а когда приехал в СКА, то совершал силовые приемы против полевых игроков. Но при этом пропускал такие легкие шайбы, что, когда из «Виннипега» позвонили, ведь сезон решено было возобновить, то его отпустили легко, ничуть не сожалея. Формально права на вратаря у питерцев, как-то они пытались получить за них вратаря системы «Металлурга» Илью Набокова, но на Урале отказались.