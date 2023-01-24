Фаворит может пролететь мимо плей-офф. Удивительная интрига на «Востоке» КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Три клуба из четырех, претендующих на единственное место в плей-офф Восточной конференции, провели свои матчи. И как же по-разному клубы относятся к важнейшему отрезку турнира. А ведь от результатов зависит не только участие во втором этапе турнира, но и будущее игроков, тренеров, менеджеров.

«Амур» нисколько не смутился, что приехал к лидеру «Востока». Точнее, в игру-то команда вошла не очень удачно, но, пропустив три шайбы, ожила и выиграла матч. Не планирую описывать встречу, рассказывать про то, кто на какой минуте забил, речь совершенно о другом.

«Барыс» всеми силами сопротивлялся в Магнитогорске, а хоккеисты «Металлурга» до сих пор мотивированы угрозой прихода Дмитрия Квартальнова. И команде Илье Воробьева проигрывать никак нельзя, даже плохо играть воспрещено, а уж если при ужасном хоккее результата не будет, то новый тренер может войти в раздевалку в любой момент. «Барыс» набрал важнейший балл, буквально вырвал ничью.

И с какими же странным настроением вышли на лед хоккеисты «Трактора». Понятно, что «Ак Барс» при Билялетдинове стал другим. Более крепким, основательным, простым, наверное. Но разве это машина, которая всех сметает на своем пути? Конечно, нет. Навязать борьбу казанцам смогли «Адмирал» и «Сибирь». Да, рассчитывать на крупную победу было нельзя, но стоило хотя бы верить в успех. А и его не было.

Опять что-то сломалось внутри «Трактора». Так подействовал последний удачный выезд? Набрав пять очков из шести возможных в Ярославле, Москве и Балашихе, игроки уральского клуба вдруг посчитали, что больше трудиться не надо, дальше все само пойдет. Но на каком основании? Был повод так думать?

Вдруг вернулась расхлябанность. Дома против «Барыса» откровенно дурака валяли, проиграв матч, в котором были обязаны побеждать. Накануне обреченными вышли на площадку. Кажется, что это была самая легкая победа «Ак Барса» за последнее время. Челябинцы позволяли делать все, а защитник Сергей Телегин даже помогал сопернику забрасывать шайбы. Анвар Гатиятулин отметил какие-то удачные отрезки, но он, вероятно, кого-то хотел подбодрить. Не было там удачных моментов.

Так можно без плей-офф остаться. И пусть стратегически поражение ни на что не повлияло, математически шансов на попадание в восьмерку меньше не стало, но пугает то, какой хоккей показывает команда. Беда в том, что у «Трактора» нет такого куража, как у «Нефтехимика» и «Амура», упертости, как у «Барыса». Выходят на лед грустные люди, получают поражение, а затем прячутся в раздевалке.

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников отражает удар в матче с «Ак Барсом». ХК «Трактор»

И ладно бы календарь у «Трактора» был нормальный. Нет, концовка января ужасная. В феврале один матч с «Сочи», но остальные соперники непростые, каждый мотивирован по-своему. Да, две встречи с минскими динамовцами, которые иногда тоже чудят на льду, а легионеры уже вроде бы настроились на досрочное завершение сезона. Но готовы ли челябинцы к тому, чтобы забирать свое?

Лучший календарь для претендентов у «Амура». Хотя бы потому что у хабаровчан в феврале десять домашних матчей, включая матч с «Адмиралом» во Владивостоке. А Сергей Дубакин и Никита Гребенкин в огне.

Но почему молодежь из «Амура» старается, а хоккеисты и тренеры в «Тракторе» выглядят обреченными? Разве непонятно, что в случае непопадания в плей-офф последуют жесточайшие выводы? Разве кто-то думает, что действующие контракты, хорошие компенсации защитят их?

«Трактору» надо срочно оживать. Беда в том, что весь сезон такой, лишь с редкими прояснениями.