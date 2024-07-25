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Сегодня, 10:00

«Трактор» расторг контракт с сильнейшим игроком за неделю до начала сборов. В чем виноват Бурдасов?

«Трактор» расторг контракт с Бурдасовым
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Антон Бурдасов.
Фото Global Look Press
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Клуб заявил, что проблема была в его большой зарплате.

Антон Бурдасов все-таки покидает «Трактор». Все ждали этого во вторник, но днем хоккеисту прислали в чат напоминание о медосмотре, назначили время прохождения докторов. А в среду в клубных социальных сетях появилась картинка о расставании с игроком.

По моим данным, Антону сказали примерно такие слова: «Генеральный менеджер и главный тренер долго просматривали видео, обсуждали ситуацию и приняли решение расстаться».

Но на сайте «Трактора» сказано совсем другое. Генменеджер Алексей Волков заявил, что расставание с форвардом — необходимая мера, так как надо закрывать важную позицию, а уже есть договоренность с защитником Стивеном Кэмфером. То есть мы отдаем сейчас 20 миллионов Бурдасову, но экономим 60 и на эти деньги подписываем нужного игрока.

Странно все это. Стивен — неплохой игрок обороны, но уже в сентябре ему будет 36 лет, и последний сезон он провел весьма неважно. В свое время он уезжал из «Ак Барса» в «Детройт», но все время просидел в команде АХЛ, а затем был обменян в «Аризону», но все равно остался в АХЛ. У него ни одного матча в НХЛ в прошлом сезоне как раз потому, что в Америке поняли: лучшие годы игрока далеко позади, а сейчас он вообще не готов ни к скоростям, ни к напряжению. Зачем хоккеисту вообще давали контракт в «Детройте» — интересный вопрос, но менеджеры в Северной Америке тоже переоценены и частенько совершают странные ошибки.

Стивена ждали в России в прошлом году. «Ак Барс» хотел пригласить хоккеиста, предлагал нормальные деньги, но американец не смог решить свои контрактные дела. А нынешней весной к его кандидатуре не возвращались. В Казани сменился тренер, новый решил сделать ставку на «скоростных игроков», отказался от Вадима Шипачева, и было бы странно приглашать иностранца, который лишь на год младше признанного бомбардира.

Антон Бурдасов. «Пусть что хотят, то и делают». Бурдасов — о возможном расторжении контракта с «Трактором»

Но в «Тракторе» делают вид, что ни у кого нет доступа к интернету и никто не способен обратить внимание на год рождения будущего новичка. Странно и то, что форварда меняют на защитника, хотя проблемы в атаке не решены.

Стоит признать, что отчасти проблемы Бурдасова связаны с его зарплатой. 80 миллионов рублей в год, а с бонусами — 100 — серьезная цифра в эпоху потолка зарплат. За такие деньги хоккеист обязан бороться за звание лучшего бомбардира КХЛ. Антон не боролся, да и стал всего лишь третьим в списке самых результативных игроков клуба. Но он второй снайпер команды, а, учитывая проблемы челябинского клуба в первой половине чемпионата, результат неплохой.

Фото ХК «Трактор»

Но у Бурдасова лучший бросок в лиге. Это признают все хоккеисты турнира, возможно, лишь Рид Буше может составить конкуренцию Антону. С таким козырем Бурдасов точно бы помог «Трактору», но у челябинского клуба новый период. Генеральный менеджер Алексей Волков решил все сделать по-своему, моментально забыв, что команда дошла до полуфинала Кубка Гагарина.

Не было более грустного человека в клубе, чем Волков, когда «Трактор» обыгрывал «Салават Юлаев» и «Динамо». План был совершенно другой, а вы помните, что после отставки Анвара Гатиятулина менеджер настаивал на приглашении Вячеслава Буцаева. Ему просто не позволили привезти этого специалиста, кто-то принял волевое решение. Было трудно и менять тренера после сезона, тем более Алексей Заварухин выполнил задачу. И все-таки менеджер убедил, что он точно знает, как побеждать.

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Ставка на Бенуа Гру, отказ от Антона Бурдасова, другие кадровые решения — полностью на Волкове. Он делает главную ставку, и у него развязаны руки в смысле формирования команды. При этом он говорит весьма странные вещи. Мол, мы предупреждали агента Антона еще два месяца назад, но сторона игрока ничего не предпринимала. Стоп, у хоккеиста действующий контракт, предпринимать что-то должен был клуб, и не в июле, когда нет мест в других командах, а в апреле. Зачем сваливать свои недоработки на других?

Однако отметим, что теперь Волков остался один. Чтобы менеджера не прогнали, команда должна выйти в финал Кубка Гагарина. Иначе зачем все это? Беда в том, что Волкова в случае неудачи уволят, он спокойно поедет домой, а Челябинску придется расхлебывать.

Но, может быть, мы чего-то не понимаем и «Трактор» реально становится фаворитом турнира?

Антон Бурдасов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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