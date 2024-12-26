Есть ли логика в трансферах «Авангарда»? Омичи отдали форварда, взятого на замену Ткачеву

Станислав Галиев пополнил состав ЦСКА, а Евгений Кулик переехал в Омск из Хабаровска.

«Авангард» продолжает чудить, и даже жаль, что со следующей недели у них заберут такую возможность, так как трансферное окно закроется. Но ничего, мы подождем 1 июня, и там начнется по новой. Посмотрите на два последних изменения в составе.

Трудно сказать, ошибся ли в конце июля Антон Курьянов, подписывая контракт со Станиславом Галиевым. Сейчас-то смотришь на все иначе. Но в то же время бывший генеральный менеджер клуба немного запаниковал из-за травмы Владимира Ткачева и пытался быстро решить проблему. Галиев тоже обладает великолепным броском, может подержать шайбу, но главное — умеет забивать. Полноценно заменить Владимира он не смог бы, но это в КХЛ не под силу почти никому.

То есть логика в приглашении была, нужно было формировать первое звено, а на рынке хоть и было много предложений, но все они не полностью соответствовали потребностям омского клуба. То есть, когда Курьянов подписал контракт с игроком, вопросов к менеджеру было минимум.

Настораживало, что Станислав все лето просидел без контракта и предложений. Представитель игрока настаивал на том, что «Ак Барс», где нападающий провел последний сезон, не говорил ни да, ни нет. В Казани же строили новую команду, и было странно с их стороны оставлять Галиева, отказавшись перед этим от Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого — форвардов, у которых сезон был все-таки лучше, чем у Галиева.

Но агент мог говорить про «Ак Барс» все что угодно. На самом деле сам хоккеист переживал, что не имеет контракта и предложений. И многих отпугивала даже не цена (этим летом на рынке немногие хоккеисты могли диктовать условия), а ужасный сезон Станислава в Казани. Всего семь заброшенных шайб, ни одного очка в плей-офф. Дикие серии без голов. В момент, когда победил «Металлург», сделав ставку на молодых, акции таких игроков, как Галиев, резко упали.

Немного повезло, что «Авангард» оказался в пропасти. Но если бы не амбиции клуба, не вечное желание выигрывать, даже если они к этому не готовы, то, боюсь, Станислав просидел бы без работы еще какое-то время.

Но Галиев не осознавал, что едет в клуб, который находится на пороге кризиса. Вера Антона Курьянова в Сергея Звягина была слепа, он никого не слушал, что поставил на пост главного человека, который не должен работать главным. И все это привело к плачевному результату. Омский клуб проигрывал, не находился в зоне плей-офф, и страдали все.

К Галиеву, кстати, было не очень много вопросов. Нет, понятно, что он не справился со своей основной задачей. Станислав не стал много забивать, а его 2 шайбы и 5 передач за 33 матча — катастрофа. Но хоккеист поступил как настоящий профессионал. Поняв, что с голами туго, в атаке совсем ничего не получается, а чутье стало подводить, хоккеист постарался приносить пользу команде, работая на разрушении. 57 силовых приемов за период игры в «Авангарде» — это личный рекорд. Предыдущий был в сезоне-2018/19 — 49, но за 59 матчей. Галиев — очень мудрый. Иные смирились бы с тем, что не забивают, и вредили бы клубу, но Станислав постарался, чтобы о нем осталась хорошая память.

Стоило ли «Авангарду» отказываться от Галиева? Дело в том, что если бы мы понимали, что именно строит омский клуб, то ответили бы на этот вопрос. Сейчас можно лишь сослаться на проблему с потолком заплат. Надо было от кого-то отказываться, вот и посмотрели на контракты и сравнили со статистикой. Но это — на поверхности.

Евгений Кулик. Фото ХК «Амур»

Тут же вечером «Авангард» за 30 миллионов выкупает у «Амура» защитника Евгения Кулика. И когда ты видишь подобные новости, то вообще отказываешься понимать логику. Даже, учитывая травму Бойкова, приглашение Евгения объяснить невозможно.

Галиеву остается только посочувствовать. Но он хотя бы заработал, однако вряд ли получил удовольствие от того, что было с ним с августа по конец декабря.