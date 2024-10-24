Обсудили трансферные темы с одним из ведущих хоккейных агентов.

Известный агент Шуми Бабаев в интервью «СЭ» рассказал о будущем нападающих Николая Прохоркина и Никиты Шашкова, объяснил причину хорошей игры Егора Чинахова в «Коламбусе» и поделился видением ситуации в «Барысе».

Прохоркин, Заседа

— Правда, что Николай Прохоркин переходит в «Авангард»?

— Такого варианта исключать нельзя, но помимо «Авангарда» по поводу Прохоркина я общаюсь и с другими клубами. В самое ближайшее время вопрос должен быть решен.

— Промедление с его подписанием не связано с высокими финансовыми запросами?

— Нет, у Николая они не заоблачные — ниже, чем у некоторых легионеров, на которых ряд клубов делал ставку летом. Основная сложность заключается в том, что КХЛ ввела ограничение на количество переходов из одного клуба в другой из-за СКА. Из этого правила пострадали несколько игроков. Для Прохоркина моментально отпали сразу девять-десять команд. Это разве нормально? Но Прохоркин — неограниченно свободный агент, который после ухода из СКА был в трех клубах. Это правило не должно быть догмой и его надо подкорректировать по ходу сезона. Нельзя постоянно ограничивать игроков в правах. Возрастные хоккеисты не должны подпадать под санкции. Все помнят знаменитый обмен Александра Никишина из «Спартака» в СКА.

— За него москвичи получили девять игроков.

— Да, как показало время, обе стороны остались довольными этой сделкой. Сейчас же в лучшем случае можно сделать обмен в формате «три на три». Я считаю, что нельзя всех грести под одну гребенку. Каждый случай должен рассматриваться отдельно.

Николай Прохоркин. Фото Global Look Press

— Давно ничего не слышно о будущем Матвея Заседы.

— Я по этому вопросу общаюсь лично каждый день с президентом «Спартака» Олегом Усачевым. Диалог идет непросто, но у меня появился умеренный оптимизм. У нас нормальные, дружеские отношения. Надо разделить их и работу. Никто из нас грань не переходил. «Спартак» — один из немногих частных клубов, который действует в своих интересах. Его позицию я тоже понимаю. Но рамки разумного тоже должны присутствовать. Игрок не должен оставаться без работы. Вполне возможно, что решение будет найдено.

— «Сибирь» тоже ставила жесткие условия по Никите Шашкову?

— Нет, клуб ведет себя четко и понятно. Летом мы с Никитой общались, и он решил, что имеет смысл попробовать себя в команде, ставящей более высокие задачи и готовой бороться за Кубок Гагарина. В «Сибири» нас поняли и пошли навстречу. Генеральный менеджер Виктор Меркулов сделал предложение, которое мы не стали принимать, нажимая кнопку, поскольку тогда компенсация за игрока составила бы, например, 45 миллионов рублей. Клубы были готовы забрать Шашкова за 25-30 миллионов, но в самый последний момент почему-то дали задний ход, чем неприятно удивили. Вроде бы все обговорено. Только платить компенсацию не хотят. Некрасивое поведение. «Сибирь» ведь тоже рассчитывала на эти деньги, чтобы закрыть дыру в составе. Шашков стал заложником ситуации. Надеюсь, что вопрос с ним все равно разрешится благоприятно.

«Барыс» занимает последнее место в Восточной конференции. Фото ХК «Барыс»

«Барыс»

— Ваша реакция на последние изменения в «Барысе»?

— Своего мнения не меняю — Дэвида Немировски уволили несправедливо. Он работает по-своему и дает возможность игрокам войти в сезон через матчи. К тому же у него не было возможности готовить команду в полном составе. Дэвиду необходимо время, которого так и не дали. Мы видим, какие интервью раздавал один человек (Олег Болякин. - Прим. «СЭ»). Его в итоге самого уволили. Понимаем, кто и как хотел убрать Немировски, чтобы получить всю власть в команде. Но в итоге в «Барыс» пришел человек, который ранее работал в клубе, — Нурлан Оразбаев. О нем можно слышать разные мнения со всех сторон. Он точно профессионал, хорошо знает хоккеистов и рынок. Спросите его про любого игрока — Оразбаев сразу скажет, какой у него хват и какого цвета шнурки на коньках.

— Он почти 10 лет был вне хоккея.

— При этом Нурлан следил за всем происходящим. Зная его, уверен в этом на сто процентов. Для Казахстана в данной ситуации я считаю его назначение хорошим решением. Этот человек не посторонний для «Барыса». Он вместе с Аскаром Маминым создавал клуб и неравнодушен к команде. Не могу даже предположить, что проект закроется в КХЛ. У Оразбаева большие амбиции, поэтому такого не будет.

— В чем тогда смысл расставания почти со всеми легионерами?

— Есть какие-то финансовые моменты. Часть легионеров оказалась не самого хорошего уровня, либо им не дали времени раскрыться до конца. Тут спорный момент. Оразбаев просто до конца сезона решил пойти по пути, которого хотел придерживаться Немировски, — давать молодым казахстанцам играть. Дэвид заводил их в состав в большом количестве и выпускал в концовках периодов. Некоторые из руководителей были этим недовольны! В плей-офф сейчас «Барысу» попасть тяжело, но через год-два местные ребята смогут играть на хорошем уровне. Для сборной это станет большой помощью.

— Полного отказа от легионеров в будущем не случится?

— Не думаю. Просто в нынешнем сезоне решили поддержать местных ребят и дать им возможность выйти на новый уровень.

Нападающий «Коламбуса» Егор Чинахов (№59) празднует гол с партнерами по команде. Фото Russell LaBounty-Imagn Images, USA Today Sports

Толчинский, Грицюк, Чинахов

— Сергей Толчинский вряд ли доволен своим положением в СКА. Он эффективен, когда играет много, а не как сейчас. Нет всплывал вопрос обмена?

— Ни разу я не слышал от Романа Ротенберга, что он хочет поменять Толчинского. Единственный момент, который в СКА не до конца понимают, — Толчинский для максимальной эффективности должен играть больше. Тут я с вами согласен. Но сейчас рядом с ним в центре появился Воробьев и тройка заиграла. Времени он тоже стал получать больше и эффективность повысилась. Сергею еще крепче надо стиснуть зубы, работать и доказать, что он заслуживает большего времени. У него есть победный кубковый опыт. Для СКА это важно. Толчинский — основной игрок команды. Это не поддается никакому сомнению.

— У него нет уныния?

— Нет, мы с ним общались. Упаднических настроений нет. Он уверен в своих силах.

— В Монреале постоянно обсуждают будущее Ивана Демидова. Есть какое-то понимание применительно к НХЛ относительно ваших клиентов Арсения Грицюка, Захара Бардакова и Ильи Набокова, у которые заканчиваются контракты?

— Мы договаривались со СКА и «Металлургом», что вернемся к этому разговору в конце ноября. Но вы меня знаете — я не люблю решать такие ситуации сильно заранее. Договоримся о продлении контракта — игрок может успокоиться. Решим выбрать НХЛ — он начнет относиться к своим обязанностям без должного рвения, понимая, что все равно уедет. Это все я прекрасно знаю с точки зрения психологии. К тому же и СКА, и «Металлург» ставят чемпионские задачи.

Лучше игроков не отвлекать и отложить вопрос до конца сезона. Буду стараться максимально оттянуть финальное решение, чтобы спокойно сесть с ребятами и все детально обсудить. Это самый правильный вариант, который позволит избежать неприятных ситуаций для той или иной стороны.

— Прекрасный старт Егора Чинахова в «Коламбусе» стал сюрпризом. В чем причина?

— Раньше его постоянно преследовали проблемы со здоровьем. Ему не везло. Хочется верить, что в этом сезоне он обойдется без травм и сможет показать максимум того, на что способен. Приход нового главного тренера тоже дал импульс, хотя и со старым у Чинахова все нормально складывалось.