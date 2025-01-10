Уникальная фишка КХЛ: травмированные игроки становятся тренерами. Почему это круто для нашей лиги

Андрей Миронов, Егор Яковлев и Алексей Кручинин становились на тренерский мостик, будучи действующими игроками.

Сравнения КХЛ и НХЛ неизбежны. Еще в 2009 году, после первого сезона новой лиги, ее бывший председатель совета директоров Вячеслав Фетисов поставил космическую цель: к 2014 году КХЛ должна на равных соперничать с НХЛ. Этого, конечно, не произошло. И не могло произойти, ведь НХЛ — турнир с многолетней историей, переживший разные потрясения, в том числе социально-политические. Скелет современной НХЛ выстраивался годами. Продукт, который приносит доходы офису Гэри Беттмэна, прошел несопоставимый с КХЛ путь. Наверстать его за пятилетку невозможно.

Не приходится сомневаться, что КХЛ сейчас движется в правильном направлении. Регламент, отношение к хоккеистам, конкуренция, маркетинг, работа с аудиторией, имидж — по каждому направлению можно дискутировать, обсуждая предпринятые лигой шаги, но главное, что работа заметна. Клубы также не остаются в стороне. За последние годы в чемпионате укрепились некоторые матчи, которые не назовешь дерби в прямом смысле этого термина, но имеющие определенный ажиотаж и подкрепленные перетекающими из игры в игру сюжетами.

К таким отнесем противостояние СКА и «Спартака». Клубы связывают «теплые» отношения высшего руководства, поэтому каждый матч имеет особенную важность. Москвичи позавчера удивили неожиданным ходом. Травмированный Андрей Миронов занял место на тренерском мостике. Это еще один пример, как клубы КХЛ работают над маркетингом и внедряют разные фишки, чтобы удивить болельщиков. Миронов вряд ли принес большую пользу, стоя на лавке, но дал дополнительный повод обсудить и похвалить красно-белых за неординарное решение.

Алексей Кручинин. Фото ХК «Торпедо»

Миронов не первый игрок, который еще до завершения карьеры заходил на тренерскую лавку. Еще в сезоне-2022/23 в «Торпедо» Игорь Ларионов предложил место на мостике Алексею Кручинину. А еще одолжил свой пиджак и галстук для полного погружения в образ. Травмированному на тот момент Кручинину после матча даже прилетело сообщение от Сергея Толчинского: «Ты что, закончил?». Заканчивать с хоккеем Алексей, конечно, не собирался, и заход на лавку так и остался экспериментом.

Подобный прием использовал не только тренер-реформатор Ларионов, но даже и Зинэтула Билялетдинов. Правда, в неофициальном матче. На Кубке губернатора Челябинской области-2023 на лавке казанцев увидели Артема Лукоянова. А самая запоминающаяся история — появление Егора Яковлева на тренерском мостике «Металлурга» в финальной серии с «Локомотивом». Защитник получил травму в седьмом матче с «Автомобилистом» и вынужденно пропустил финал. Однако в клубе нашли способ, как привлечь капитана. Яковлев занял место рядом с Андреем Разиным на лавке, и ход сработал — магнитогорцы выиграли Кубок Гагарина.

В НХЛ очень популярны истории, когда клубы в случае травм основных голкиперов экстренно ищут резервного вратаря. Среди сотрудников арены, студентов или других бывших спортсменов без контрактов. Эти случаи легко изучаются через поисковик. В КХЛ запущен пусть и локальный, но тренд на ввод травмированных игроков на лавку. В некоторой степени эксперименты «Торпедо», «Ак Барса», «Металлурга» и «Спартака» стали фишкой лиги. С НХЛ, как планировал Фетисов, КХЛ не сравнялась, но в некоторых моментах коллеги из Северной Америки и Европы могут брать пример с российских клубов.