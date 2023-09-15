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Сегодня, 17:00

Канадский ноунейм удивляет КХЛ! Легионер «Лады» забивает больше Яшкина и Буше

Михаил Скрыль
Корреспондент
Трой Джозефс.
Фото ХК «Лада»
Трой Джозефс.
Фото ХК «Лада»
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Трой Джозефс — лучший бомбардир тольяттинцев и второй снайпер лиги на старте сезона.

Легионеры ведут «Ладу» в плей-офф

Вернувшаяся в КХЛ «Лада» по крупицам собирала новую команду. Отвлечемся от мысли о партнерстве с грандом «Запада» из Санкт-Петербурга. Хотя СКА действительно серьезно помог тольяттинцам, отправив непригодившихся по разным причинам игроков. Так, главный тренер Олег Браташ получил основного вратаря Владислава Подъяпольского, который на старте регулярки не только играет надежно, но и раздает голевые передачи. Их у голкипера уже две — это больше, чем, например, у Дамира Жафярова в «Ак Барсе».

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Доехал до «Лады» нападающий Андрей Алтыбармакян, который из-за рецидива старой травмы на предсезонке пока вкатывается в чемпионат. Однако лучший бомбардир автозаводцев после шести матчей — не участник МЧМ, не Дмитрий Кугрышев и не Сергей Шумаков, а канадский легионер Трой Джозефс. Нападающий забивает четыре матча подряд, а всего заработал 6 (5+1) очков. По голам в лиге волжский канадец уступает только виртуозу Николаю Голдобину из «Спартака». Зато опережает признанных снайперов: Дмитрия Яшкина, Рида Буше и Александра Хохлачева.

Голом-шедевром Джозефс отметился в проигранном матче в Магнитогорске. «Лада» оформила камбэк с 0:2, а спасительную шайбу забросил именно канадец. Ловкость рук и никакого мошенничества — так уместно описать гол Троя. Голкипер «Металлурга» Артем Загидулин и не сразу понял, как шайба попала в ворота.

Джозефс, как и партнер Скотт Космачук, присоединились к «Ладе» после начала предсезонных сборов. Браташ не скрывает, что в команде волновались из-за физического состояния иностранцев, однако старт сезона показывает, что канадцы приехали помогать «Ладе», а не обманывать хоккей. Джозефс и Космачук — два лучших бомбардира команды. Каждый придерживается графика «очко за матч». Трой больше нацелен на голы, а Скотт — на передачи.

— Мы тоже с тревогой ждали встречи с нашими легионерами, потому что они не проходили с нами подготовку, но если говорить конкретно про Троя, то им мы довольны, — отметил наставник клуба из Тольятти на пресс-конференции в Магнитогорске.

Трой Джозефс.
Фото ХК «Лада»

Ноунейм станет звездой КХЛ?

Преждевременно заявлять, что «Лада» на опустевшем рынке отыскала новую звезду КХЛ. Иностранцы самостоятельно готовились к сезону. Первые матчи регулярки проводят на свежести. Не обходится без скидки на адаптацию к лиге. Такие условия не назовешь тепличными, но все-таки что Джозефс, что Космачук только привыкают к российскому хоккею, и им многое прощается. Например, в том же матче с «Металлургом» Трой за первый период заработал «минус 2» и допустил несколько потерь.

Джозефс перешел в Тольятти из чемпионата Швейцарии. Причем в страну сыра и часов канадец отправился в относительно раннем возрасте. На драфте-2013 Троя выбрал «Питтсбург» под 209-м номером. В большой хоккей форвард пробивался через студенческую NCAA. Четыре года Трой посветил Университету Кларксона, в команде которого пересекался с форвардом «Сан-Хосе» Нико Штурмом и Шелдоном Ремпалом из системы «Вегаса». Дальше фарм-клуба «Пингвинз» новичок «Лады» не продвинулся, а в последнем сезоне в Америке большее время провел в Лиге Восточного побережья.

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С 2019 года Джозефс осел в Европе. После четырех сезонов в Швейцарии нападающий перебрался в КХЛ. Сам игрок называл переход следующим шагом в карьере и не обращал внимания на политическую ситуацию. Изначально выбор «Ладой» Джозефса выглядел не самым очевидным. В швейцарской лиге канадец не сильно выделялся, а в сезоне-2019/20 вовсе доигрался до звания самого удаляемого игрока второго по силе местного чемпионата. Показательна статистика прошлой регулярки. Хорошо знакомый уфимской публике Маркус Гранлунд за 47 матчей набрал 45 (22+23) очка, а Джозефс — лишь 20 (5+15) за 42 игры.

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов разглядел в не самом габаритном форварде снайперские задатки при том, что Трой играет на дефицитной позиции центрального нападающего. Даже в лучшие сезоны на взрослом уровне канадец специализировался на передачах, нежели на голах. В КХЛ Джозефс раскрылся как обученный снайпер и только в двух матчах ушел со льда без заброшенных шайб. На точке, правда, новичок «Лады» пока расстраивает. 41 процент выигранных вбрасываний — печальный показатель для ведущего центра команды.

Как долго тольяттинцы продолжат бороться за плей-офф, зависит во многом от вклада иностранцев. На старте чемпионата Джозефс и Космачук оправдывают возложенные авансы. После выезда к команде присоединится защитник Мислав Росандич. Словак добавит Браташу вариативности в большинстве. Если канадцы продолжат стабильно набирать очки, то оба станут открытием лиги. И в следующем межсезонье спрос на Джозефса и Космачука на рынке однозначно вырастет. Осталось только доказать, что результативный отрезок на старте регулярки — не разовая акция.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
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