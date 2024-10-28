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Сегодня, 14:00

В КХЛ может появиться новый клуб. Это российская команда, за три года ставшая лидером ВХЛ

Тульский АКМ может заявиться в КХЛ в сезоне-2025/26
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты тульского АКМ
Команда АКМ может может заявиться в КХЛ.
Фото ХК АКМ
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Тульский АКМ может заявиться в главную лигу уже в следующем сезоне. Но есть существенная проблема.

Тульский АКМ может подать заявку для участия в КХЛ в следующем сезоне. Все логично. Там вполне способны создать сильную команду. Есть несколько проблем, которые необходимо решить в короткий срок.

Надо сказать, что о КХЛ в той или иной степени заговаривали в Туле и раньше. Но все было на уровне слухов. Причем серьезные источники утверждали, что об этом не стоит говорить до той поры, пока в городе нет современной арены. Да и вообще в главной лиге слишком уж дорого, и очень много иных сложностей. Но теперь уже не все так однозначно. И есть шанс, что клуб в КХЛ все-таки появится.

Все сразу обратили внимание на то, что в Туле нет аэропорта. Но, во-первых, Домодедово не так уж и далеко, а во-вторых, на некоторые матчи команда отправляется на выезд из Калуги. Расстояние небольшое — 100 километров от Тулы. Например, если какая-то команда играет в Москве на арене ВТБ или в Балашихе, то ехать гораздо дольше. Помню, «Авангард» при Хартли часов пять добирался в Домодедово.

&laquo;Куньлунь&raquo; занимает последнее место в&nbsp;турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Пустые трибуны, провальная игра, хоккеисты-тусовщики, мечтающие об отпуске. Нужен ли КХЛ такой клуб?

Со стадионом более серьезные вопросы. Тульский клуб играет на арене, которую построили в рамках программы «Газпром — детям». И там созданы идеальные условия для тренировок. Отличные раздевалки, хороший спортзал. Однако по этой программе строили арены, в которых не предполагалось удобство для зрителей. И потому вместимость — всего три тысячи, и обзор не самый хороший.

Плюс лед находится далеко от трибун, что, впрочем, дает возможность кое-что реконструировать. Что касается нового стадиона, то говорят, что в Туле все быстро решается. И вроде бы уже определено место, где может быть построена арена. Если будет дана команда, то все построят максимально быстро.

Важное требование у КХЛ — гарантированное финансирование на три года. В этом смысле никаких проблем. Система АКМ принадлежит компании «Полипласт», она одна из самых успешных в своей отрасли, с финансированием проблем не будет. Более того, уверен, там способны сделать одну из самых богатых команд в лиге. Она и в ВХЛ борется за первое место по этому показателю.

Хоккеисты АКМ Андрей Виноградов (№ 77) и Максим Афанасьев
Игроки АКМ Андрей Виноградов (№ 77) и Максим Афанасьев.
Фото ХК АКМ

Где-то я встречал предположение, что тульский клуб будет чьим-то фарм-клубом, помогать олигархом решать свои вопросы по заявке. Это пишут люди, которые вообще ничего не понимают в раскладах. Система «Академия Михайлова» суверенная, но ни с СКА, ни с ЦСКА они никак не связаны, а глава «Полипласта» Александр Шамсутдинов абсолютно самостоятельная фигура. Скорее они под себя подомнут какой-нибудь клуб в лиге. Кстати, это едва не случилось, но потом все переиграли.

Важным является и спортивный вопрос. Те, кто следит за ВХЛ и МХЛ, отмечают, что там часто меняют тренеров и менеджеров. Но тут есть важные нюансы. В принципе владелец клуба, который распоряжается своим активом, а не государственными деньгами, может вести свой бизнес как угодно. Вам что-то кажется странным? Организуйте, финансируйте и делайте что хотите. За отставками тренеров никто не видит того, что все дети в школе обеспечиваются бесплатной амуницией, а условия для работы в том же Новомосковске лучше, чем где-либо в России. Там даже для вратарей относительно недавно приобрели какой-то тренажер, которого нет ни у кого.

Роман Ротенберг. «Кузнецов спрашивает: «Почему пустые трибуны?» Честно, стыдно». Ротенберг вынес «Куньлунь» и пожаловался на посещаемость

К тому же мы не знаем задачи, которые ставят перед работниками, так что и отставки не можем правильно оценить.

Но порядка в этой структуре гораздо больше, чем можно представить. Есть один босс, который спрашивает и платит за работу весьма приличные деньги. Всяко лучше, чем в клубах, где никто ни за что не отвечает, но при этом сидит на своих местах годами.

АКМ в ВХЛ в свой первый сезон (2021/22) не попала в плей-офф, а еще через год вышла в финал Кубка Петрова. Думаю, что лига точно не получит аутсайдера. Плюс это российская команда.

Со стадионом надо что-то делать, но отмечу, что даже на него в ВХЛ иногда приходит больше зрителей, чем в Нижнекамске, Мытищах или Череповце.

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