Проект вступления тульского клуба в главную хоккейную лигу еще не утвержден. Разбираемся, какой вариант лучше.

На прошлой неделе появилось развитие истории о вступлении в КХЛ тульского клуба АКМ, который сейчас выступает во Всероссийской хоккейной лиге. Владелец Александр Шамсутдинов пока сделал лишь одно серьезное заявление — в следующем сезоне туляки точно не увидят матчи главной команды в КХЛ у себя в городе. Но это не значит, что проект закрыт.

Уникальность ситуации с АКМ состоит в том, что ситуация меняется мгновенно, а новости устаревают, не успевая попадать в ленты. Но хотя бы ясно, что арена в Туле точно не успеет подготовиться к первому сезону в новой лиге. Известно, что реконструкция началась, она будет идти до начала августа, чтобы зрители увидели матчи ВХЛ и МХЛ, но окончательно станет пригодной для главной лиги только к сезону-2026/27.

Но и тут много условностей. Туле необходим спортивный комплекс современного уровня, где можно проводить не только хоккейные матчи, но и концерты или другие спортивные события. Однако тут Шамсутдинов в одиночку не справится. Надо, чтобы и власти были заинтересованы в строительстве, причем как морально, так и финансово. Если выделят средства, то через два года город получит отличную арену. Строить их быстро уже научились, так что тут вопросов не будет.

И все-таки Тула не отказалась от того, чтобы участвовать в КХЛ уже с будущего чемпионата. Правда, с вариантами не все понятно. Итак, есть шанс, что частью АКМ станет «Лада» из Тольятти. Тула будет помогать управлением и финансами, клуб из Самарской области получит приставку в названии, и формально это будет называться так: команда из Тулы вошла в лигу, но базируется в другом городе.

Чем хорош этот вариант? Не знаю, чего там возмущается хоккейная общественность в Тольятти, но у них минимум сезон будет под боком хоккей в главной лиге, так что будет куда сходить и посмотреть на лучших игроков. Без помощи из Тулы у клуба весьма туманные перспективы. Участие в турнире ВХЛ — в лучшем случае, причем явно не на ведущих ролях.

Но есть и минусы этого варианта. Например, непонятно, что от этого выигрывают болельщики из Тулы. Да, уверен, клуб поможет тем, кто захочет посетить матчи, но это все немного не то. В конце концов, дешевле и проще съездить на матч в Москву.

Беспокоит руководство АКМ и моральный аспект.

«Мы выглядим некими захватчиками, инородным телом, которое хочет поглотить «Ладу», но нам бы не хотелось приобретать такой имидж, — говорит источник в клубе. — Мы-то хотим помочь команде, учитывая связи властей Самарской области с Тулой, но иногда натыкаемся на негатив. Люди не понимают, что у нас вполне благие намерения. Мы считаем, что клуб с такой историей должен существовать, а мы лишь протягиваем руку помощи».

Но если ничего не получится, то есть и второй вариант, который тоже рассматривается всерьез. По мне, он идеальный — переехать в Московскую область на период, пока не будет решена проблема со стадионом. Есть хорошие варианты, но опять же со своими нюансами.

Например, Подольск был бы вообще шикарным вариантом. От Тулы недалеко, то есть не будет проблем с посещаемостью, нет вопросов по аэропорту. Однако стадион в Подольске, на котором выступал «Витязь», нуждается в реконструкции. И ходят разговоры, что теперь требуются серьезные вложения в арену. При этом, опять же по разговорам, в ответ хозяева стадиона не предлагают ничего, максимум — снижение арендной ставки, не более. Так-то на Подольск уже претендовали некоторые клубы, но это ничем не закончилось. Впрочем, это вопрос уровня переговоров. В конце концов, никто оттуда не хотел отпускать «Витязь», но нашлись серьезные люди, утвердившие это решение.

Еще один вариант для АКМ в КХЛ — Мытищи. Почему-то к этой теме все привязывают наличие там «Куньлуня», забывая, что в «Парке Легенд» в свое время базировались две серьезные команды КХЛ и особых проблем не возникало. Неважно, останется ли в Подмосковье китайский клуб или уедет, — не это главная проблема. Мытищи просто чуть неудобнее Подольска по локации.

Какой вариант будет принят сейчас, не скажет никто. Шамсутдинов обещает, что окончательно вопрос решат в январе, но, наверное, потребуется чуть больше времени. Но в Туле никто от участия в КХЛ не отказывается, более того, будет сохранена и вся система с тремя командами МХЛ и клубом ВХЛ.