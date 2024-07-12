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Сегодня, 11:00

Украинский тренер Завальнюк будет работать в Нижнем Новгороде. На родине его уже лишили всех наград

Украинского тренера Завальнюка лишили наград на родине за работу в России
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Вячеслав Завальнюк.
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Объявили «манкуртом и предателем».

10 июля МХК «Чайка» из Нижнего Новгорода объявил обновленный тренерский штаб на сезон-2024/25. За физическую подготовку будет отвечать Евгений Лебедев, тренером вратарей остался Александр Марьин, а помощниками главного тренера Дмитрия Гоголева назначили Александра Шинкаря и Вячеслава Завальнюка.

Фото МХК «Чайка»

«Вячеслав Завальнюк в качестве хоккеиста становился чемпионом России, защищая цвета магнитогорского «Металлурга». Также в его коллекции — серебро Межнациональной хоккейной лиги в составе московского «Динамо». Помимо этих команд, в чемпионате России он выступал за «Нефтехимик», СКА, «Крылья Советов», «Северсталь» и «Сибирь». Участвовал в девяти чемпионатах мира, а также в Олимпийских играх 2002 года», — написано на сайте «Чайки».

Но так как Завальнюк — уроженец Киева и гражданин Украины, на родине ему сразу же досталось за работу в России. Через пару дней после объявления «Чайки» пресс-служба Федерации хоккея Украины заявила: «Манкуртам и предателям не место в украинском обществе и хоккее в частности. Учитывая позорность поступка Завальнюка, Федерация хоккея Украины инициирует процедуру начала лишения этого лица всех спортивных и государственных званий, в частности, врученного в 2008 году ордена «За заслуги» III степени».

Вячеслав Завальнюк в игре за сборную Украины в 2005 году.
Фото Getty Images

Кроме того, Завальнюк является соучредителем киевской команды «Сокол» — в ней уже объявили, что Вячеслава уберут из руководящего состава: «Мы сформируем протокол, и Завальнюк будет выведен из числа соучредителей. Его поступок — это позорное пятно для нашего клуба», — сказал директор «Сокола» Вячеслав Лецкан.

49-летний Завальнюк практически всю карьеру провел в России — с 1995 по 2007 год он играл в составе «Динамо», «Нефтехимика», «Металлурга» (с ним становился чемпионом России) и других команд. В составе сборной Украины Завальнюк выступал на всех чемпионатах мира с 1997 по 2007 год, а также принял участие на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.

Хоккей
ХК Чайка
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