Могильный больше не президент «Амура». Что даст хабаровскому клубу новая власть?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новость о том, что в «Амуре» сменился президент клуба, не вызвала особого ажиотажа. И понятно почему. Оказывается, что прежде на этом посту был Александр Могильный. Никто не мог сказать, чем он занимается, какое влияние оказывает, какие вопросы решает. Видимо, это надоело и властям Хабаровского края.

Уже давно понятно, что основная проблема дальневосточного клуба не в отдаленности от европейской части, а в кризисе управленческого состава. То, что происходило в «Амуре» все последние годы, включая завершившийся сезон, походило скорее на карикатуру, чем на работу клуба КХЛ. И не удивляйтесь тому, что команда прозябает внизу таблицы, там постоянно меняют тренеров, но результаты при этом не улучшаются.

Видимо, решено в этом вопросе поставить точку. На должность президента клуба поставили вице-губернатора региона Александра Никитина. Но будет ли толк?

В свое время в Перми было точна такая же ситуация. «Молот» вроде бы и жил, но был клубом одного предприятия, которому в современной России было тяжело содержать команду. Тогда тоже прошли изменения, а руководителем стал вице-губернатор Геннадий Тушнолобов. Времена были легкие, я попал на первое совещание нового руководителя хоккейной команды. Он собрал директоров различных предприятий и заявил: «Для тех, кто будет помогать хоккейной команде, двери моего кабинета всегда будут открыты. Мы решим любой ваш вопрос».

Александр Никитин. ХК «Амур»

Надо ли говорить, что следующие два сезона были лучшими в истории «Молота». Пришел Валерий Постников, появились звезды, команда показывала крутые результаты, а потом счастливые болельщики толпой шли несколько километров, распевая песни. Через какое-то время ситуация изменилась, но и страна поменялась.

Говорят, что теперь невозможно повторить то, что было в Перми. Совсем другие отношения, другой бизнес, иная ситуация. Но мы и не знаем, в каком качестве приходит Александр Никитин. Если он попытается обеспечить стабильное и качественное финансирование — это прекрасно. 900 миллионов и не надо на зарплаты тратить. 500-600 хватит для того, чтобы не позориться в турнире и превратить команду в серьезного участника.

Но дать деньги — это мало. Если ими будут управлять прежние менеджеры, то ничего хорошего не выйдет. А пока не слышно, чтобы отказались от услуг генерального директора Романа Крамаря или генерального менеджера Вадима Покотило.

Есть опасение, что и сам Никитин немного недооценивает ситуацию. До последнего времени он занимал пост президента «СКА-Нефтяника», а это хоккей с мячом. Хабаровский клуб стал лучшим в стране, и есть соблазн прийти в другой вид спорта и думать, что раз получилось в бенди, то получится и в шайбе. Не получится. Это так не работает.

Хоккеисты «Амура». ХК «Амур»

Посмотрите на Екатеринбург, где у руля представитель женского баскетбола. При Максиме Рябкове команда УГМК была сильнейшей в Европе, но этот опыт вообще не помогает ему в хоккее. В «Автомобилисте» только и научились тратить деньги впустую, допуская все ошибки, которые только возможно.

Мы мало знаем о хоккее с мячом. Интерес к этому виду спорта в стране — статистическая погрешность, он популярен в отдельных регионах, и конкуренция там совершенно не такая, как в шайбе. Если Никитин будет обеспечивать финансирование — это одно. Если начнет вести переговоры, строить команду, как видит он, то будет оглушительный провал. Можно на турнир КХЛ и не заявляться.

Ждем каких-то кадровых решений. Даже никакие программные заявления не нужны. Докажите, что пришли с серьезными намерениями, поставьте в клуб не «знакомых и друзей», а профессионалов. Тогда будет понятно, хотят ли «Амур» сделать сильным участником чемпионата.