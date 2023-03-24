Могильный больше не президент «Амура». Что даст хабаровскому клубу новая власть?

Сегодня, 12:30
Новость о том, что в «Амуре» сменился президент клуба, не вызвала особого ажиотажа. И понятно почему. Оказывается, что прежде на этом посту был Александр Могильный. Никто не мог сказать, чем он занимается, какое влияние оказывает, какие вопросы решает. Видимо, это надоело и властям Хабаровского края.
Уже давно понятно, что основная проблема дальневосточного клуба не в отдаленности от европейской части, а в кризисе управленческого состава. То, что происходило в «Амуре» все последние годы, включая завершившийся сезон, походило скорее на карикатуру, чем на работу клуба КХЛ. И не удивляйтесь тому, что команда прозябает внизу таблицы, там постоянно меняют тренеров, но результаты при этом не улучшаются.
Видимо, решено в этом вопросе поставить точку. На должность президента клуба поставили вице-губернатора региона Александра Никитина. Но будет ли толк?
В свое время в Перми было точна такая же ситуация. «Молот» вроде бы и жил, но был клубом одного предприятия, которому в современной России было тяжело содержать команду. Тогда тоже прошли изменения, а руководителем стал вице-губернатор Геннадий Тушнолобов. Времена были легкие, я попал на первое совещание нового руководителя хоккейной команды. Он собрал директоров различных предприятий и заявил: «Для тех, кто будет помогать хоккейной команде, двери моего кабинета всегда будут открыты. Мы решим любой ваш вопрос».
Надо ли говорить, что следующие два сезона были лучшими в истории «Молота». Пришел Валерий Постников, появились звезды, команда показывала крутые результаты, а потом счастливые болельщики толпой шли несколько километров, распевая песни. Через какое-то время ситуация изменилась, но и страна поменялась.
Говорят, что теперь невозможно повторить то, что было в Перми. Совсем другие отношения, другой бизнес, иная ситуация. Но мы и не знаем, в каком качестве приходит Александр Никитин. Если он попытается обеспечить стабильное и качественное финансирование — это прекрасно. 900 миллионов и не надо на зарплаты тратить. 500-600 хватит для того, чтобы не позориться в турнире и превратить команду в серьезного участника.
Но дать деньги — это мало. Если ими будут управлять прежние менеджеры, то ничего хорошего не выйдет. А пока не слышно, чтобы отказались от услуг генерального директора Романа Крамаря или генерального менеджера Вадима Покотило.
Есть опасение, что и сам Никитин немного недооценивает ситуацию. До последнего времени он занимал пост президента «СКА-Нефтяника», а это хоккей с мячом. Хабаровский клуб стал лучшим в стране, и есть соблазн прийти в другой вид спорта и думать, что раз получилось в бенди, то получится и в шайбе. Не получится. Это так не работает.
Посмотрите на Екатеринбург, где у руля представитель женского баскетбола. При Максиме Рябкове команда УГМК была сильнейшей в Европе, но этот опыт вообще не помогает ему в хоккее. В «Автомобилисте» только и научились тратить деньги впустую, допуская все ошибки, которые только возможно.
Мы мало знаем о хоккее с мячом. Интерес к этому виду спорта в стране — статистическая погрешность, он популярен в отдельных регионах, и конкуренция там совершенно не такая, как в шайбе. Если Никитин будет обеспечивать финансирование — это одно. Если начнет вести переговоры, строить команду, как видит он, то будет оглушительный провал. Можно на турнир КХЛ и не заявляться.
Ждем каких-то кадровых решений. Даже никакие программные заявления не нужны. Докажите, что пришли с серьезными намерениями, поставьте в клуб не «знакомых и друзей», а профессионалов. Тогда будет понятно, хотят ли «Амур» сделать сильным участником чемпионата.