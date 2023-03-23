В «Торпедо» Ларионова нет ничего необычного. Людям нужна была сказка, они придумали и поверили в нее

Обзор дня Алексея Шевченко.

То ли мы соскучились по чему-то красивому, то ли просто склонны преувеличивать какие-то моменты, но выступление «Торпедо» в этом сезоне превратилось в какое-то всероссийское событие, которое уже обрастает легендами. А что случилось-то?

Во второй раунд плей-офф нижегородцы выходили и при Петерисе Скудре, так что достижение Игоря Ларионова нельзя назвать уникальным. Более того, семь лет назад Скудра хотя бы выиграл один матч у ЦСКА, а не слил с сухим счетом серию питерским армейцам, как Ларионов.

Да, у нынешнего главного тренера лучшие показатели в регулярном чемпионате. Четвертое место — это отличный результат для команды, у которой не было большого бюджета и звезд серьезного уровня. Более того, даже легионеры не определяли результат. Нападающий Кенни Агостино лечился и адаптировался, вратарь Адам Хуска проиграл борьбу Ивану Кульбакову, а форварда Ю Сато, несмотря на имя, и иностранцем нельзя назвать. В смысле, у него, конечно, японский паспорт, но когда из Японии вообще приезжали хоккеисты в КХЛ?

Игорь Ларионов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Считается, что при Ларионове команда стала «играть в хоккей», чего не было никогда. Это неправда. На самом деле, красиво играли и при Дэвиде Немировски. Может быть, был другой стиль при Петерисе Скудре, но в иные сезоны команда и при латвийском специалисте действовала красиво и правильно. Ту команду нельзя было обвинить в том, что они «поставили автобус» или просто откидываются. Тут уж чистая вкусовщина. Кому-то по душе стиль «Торпедо», кто-то видит красоту в действиях «Локомотива» или СКА.

Болельщикам нужна была сказка, и они ее получили в лице команды Игоря Ларионова. Реально же было много необъяснимого. Сергей Гончарук был чеккером нижних звеньев, а в этом году забросил 26 шайб. Алексей Кручинин едва не завершил карьеру и согласился чуть ли не заплатить самому, чтобы оказаться на просмотре в клубе, а в конце стал лучшим игроком сезона и набрал 52 очка.

Да и взять самого Игоря Ларионова. Очень слабый агент, посредственный бизнесмен, чьи проекты заканчивались не очень удачно. Человек, который избегал брать на себя ответственность (история про то, что он мог получить должность главы ФХР, — это не вымысел), а когда получил в свои руки молодежную сборную, то провалился с ней на крупном турнире. И вдруг мы видим чудесное преображение.

С нетерпением ждем второго сезона команды, так как хорошие чемпионаты были у многих. Удивительно то, что у нижегородцев кураж был так долго, весь регулярный чемпионат, да и плей-офф зацепили.

Игорь Ларионов с хоккеистами «Торпедо». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Огромное значение в этой сказке играет Игорь Ларионов. Его по-прежнему зовут не иначе как Профессор, хотя он давным-давно завершил карьеру. Многих, как детей, радуют его пресс-конференции, на которых никто не замечает «воду» и пустые фразы, очаровываясь тоном и готовностью тщательно отвечать даже на безумные вопросы. Добавились и различные истории. Например, о малине, которую едят после игр. Об отказе от мучного в пользу зелени после матчей. Плюс Ларионов заботится о болельщиках и отказывается «сохранять победный счет», но заставляет идти своих хоккеистов в атаку, даже когда стоит немного изменить тактику. Это нравится людям, но вообще-то звучит немного странно, ведь в спорте все-таки принято выигрывать. Но побед даже при таком подходе было больше.

Жутко интересно посмотреть, что будет осенью. В этом смысле «Торпедо» все сделало правильно, к команде теперь будет приковано внимание и в следующем сезоне. Неплохо для клуба, где нет нормальной арены и большого бюджета.

Но давайте будем честными — «Торпедо» ничего не выиграло. И большой вопрос, сумеют ли они победить при таком положении дел.