КХЛ меняется в лучшую сторону. Пример — необъяснимый прорыв «Торпедо» Ларионова

Обзор дня Алексея Шевченко.

Формально «Торпедо» стало вторым клубом, который забронировал себе место в плей-офф в Западной конференции. Чуть позже закончились матчи с участием «Локомотива» и ЦСКА, но нижегородцы сохранили вторую позицию в таблице и точно сыграют в марте.

Когда начинают говорить о «Торпедо», то многие специалисты и аналитики разводят руками. Потому что некоторые вещи не объяснить. Например, как может набрать 51 балл в турнире нападающий Алексей Кручинин, который пришел на просмотровый контракт, при этом уговаривал тренера дать ему шанс? Кто разберется, почему на счету Сергея Гончарука уже 22 заброшенные шайбы? У хоккеиста, который всю свою взрослую карьеру выходил в четвертом звене в меньшинстве, без шансов подняться выше? Гончарук на молодежном уровне неплохо смотрелся, но, знаете, его легко отдали из «Тайфуна», да и в «Атланте» не считали, что потеряли кого-то важного, обменивая в «Чайку».

Сергей Гончарук. ХК «Торпедо»

Второе место занимает команда, где главный тренер провалился на некоторых хоккейных позициях. Игорь Ларионов был плохим агентом, отказался брать на себя ответственность, когда ему предлагали руководить российским хоккеем, но при этом достиг определенных успехов с командой, у которой минимальный бюджет, а также не самые известные хоккеисты.

Летом и в начале сезона говорили про кураж, про везение, но глупо настаивать на том, что команде везет, когда на дворе февраль, а у нижегородцев 80 очков. При этом вспомните, что и задач никаких не ставили. Менеджеры так и говорили, мы хотим поиграть в хоккей, а большой бюджет будет, когда построят арену, тогда и про награды будем вспоминать.

Хочется верить, что это не случайность. Будет очень обидно, если во втором сезоне с Игорем Ларионовым команда не покажет таких результатов, а будет бороться за место в плей-офф, как сейчас происходит с «Северсталью». Эти клубы похожи. Мало денег, харизматический главный тренер, игра, основанная на творчестве. Но в один год Андрей Разин едва не получает преимущество своего льда в первом раунде плей-офф, а в нынешнем чемпионате бьется за попадание в восьмерку.

Пусть это будет сигналом, что наш хоккей меняется. Не так быстро, как хотелось бы, но будущее за клубами, где «голодные» хоккеисты, которым в кайф приходить в раздевалку. Парни ждут каждого матча, чтобы выйти на лед и получить удовольствие. Недавно один мой знакомый попытался приобрести билет на домашнюю игру «Торпедо» и был очень удивлен, что не было ни единого предложения на ближайшие несколько встреч. То есть на «Авангард», СКА или «Ак Барс» можно купить билеты (там тоже с посещаемостью все хорошо), а в Нижнем Новгороде — ноль предложений на все домашние игры. И это тоже отличный результат, пусть и вместимость местной арены невелика.

Да, тяжело надеяться, что все будут как «Торпедо». «Ак Барс», например, сознательно уходит от зрелища, но зато забирается на первую строчку в турнирной таблице. Это никому не приносит удовольствия, однако все говорят о результате. Или взять «Локомотив» с «Динамо». Они же другого стиля придерживаются, смотреть их матчи тяжело.

Впрочем, не только «Торпедо» меняет российский хоккей. Посмотрите на «Нефтехимик» и «Амур». «Витязь», кстати, стал совсем другим. Там много похожего от нижегородцев, исключая тренера. Но команда из Балашихи очень старается, а некоторые игры получаются огненными. «Спартак» идет тем же путем. Да результата нет, но это временно.

Может быть, результат «Торпедо» даст понять остальным, что можно жить иначе. Хорошо бы.