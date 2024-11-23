Лучшая тройка КХЛ играет не в клубе-гранде. Она образовалась в скромном «Витязе»

Феноменальный старт сезона от Дмитрия Бучельникова, Дерека Барака и Ивана Чеховича.

Неожиданный прогресс

«Витязь» после непопадания в плей-офф решился на предсказуемые меры и в межсезонье назначил новым главным тренером Павла Десяткова. В прошлом чемпионате подмосковный клуб пережил раннюю отставку. Ставка на Александра Завьялова провалилась. «Витязь» кошмарно начал регулярку, а опытный специалист потерял контроль над раздевалкой. Подхвативший команду Дмитрий Рябыкин не исправил ситуацию на дистанции. Десятков начал новую эпоху «Витязя».

С бывшим помощником Олега Браташа по «Ладе», имеющим большое влияние на игровую философию тольяттинцев, клуб из Балашихи не прыгнул выше головы. Команда балансирует на границе зоны плей-офф, занимая на момент написания материала девятое место на «Западе». Результат не самый впечатляющий. Стоит признать другое: хоккей в исполнении «Витязя» стал более организованным и смотрибельным. Кто точно должен быть благодарен Десяткову, так это Дмитрий Бучельников, Дерек Барак и Иван Чехович.

Дерек Барак. Фото ХК «Витязь»

Их тройка блистательно начала чемпионат, каждый форвард входит в топ-10 бомбардиров лиги. Сложилась уникальная ситуация: скромный «Витязь» на конец ноября — самый представительный клуб лидеров КХЛ по очкам. Тройка Барака определяет игру команды в атаке. Отрыв Чеховича, Бучельникова и Барака от других форвардов по голам и передачам очень внушительный. Без шайб ведущего звена «Витязю» с большим трудом даются очки.

Раскрывшийся снайпер

Пресс-служба КХЛ подсказала любопытную статистику. Тройка Барака — третья в КХЛ по забитым голам. Опережают лидеров «Витязя» только столичные гиганты: трио Джордана Уилла из московского «Динамо» и Ивана Морозова из «Спартака». К их доминированию все успели привыкнуть за прошлый сезон. Эти форварды давно доросли до статусов признанных мастеров лиги. Подвиги супертройки «Витязя» смело назовем открытием. Мало кто верил, что нападающие найдут такую химию и нацелятся на лучшие сезоны в кахаэловской карьере.

Эксперт Леонид Вайсфельд часто описывал правильно подобранную тройку так: форварды вместе должны играть сильнее, чем каждый из них по отдельности. Это описание идеально подходит к звену Барака. Каждый нападающий раскрылся по-новому. Дерек получил роль наконечника атак. За 29 матчей американец настрелял 15 шайб. Барак уже превзошел снайперский результат прошлого сезона. После ухода из «Витязя» Скотта Уилсона возникали опасения, что Дерек просядет, но Десятков подобрал американцу других партнеров, и Барак заиграл еще полезнее.

Примечательно, что ни на юниорском, ни на взрослом уровнях Дерек не отличался суперснайперскими навыками. Лучшие цифры форвард показал в сезоне-2021/22, когда выступал за финский «Эссят»: 18 шайб за 56 игр. Повторить его Барак может уже в ближайшие недели, если не растеряет снайперский темп. Цифры прошлого сезона Дерек уже превзошел. Первый год в КХЛ принес американцу скромные 10 голов. Причем Барак играет в центре, но чистым дирижером атак его не назовешь. Американец очень гармонично смотрится в образе снайпера.

Дмитрий Бучельников. Фото ХК «Витязь»

Спасенный Чехович и прогрессирующий Бучельников

Игра Барака — очередное признание классной менеджерской работы Игоря Варицкого, который отыскал талантливого американца в чемпионате Финляндии. Партнеры Дерека перешли в «Витязь» с внутреннего рынка. Их судьбы отчасти похожи, но в то же время разнятся. Начнем с Бучельникова. Дмитрий — один из самых талантливых нападающих России по 2003 году рождения. Его путь на взрослый уровень начался в СКА, но, как это часто бывает, жернова армейской системы закинули форварда далеко от Санкт-Петербурга. Если точнее — во Владивосток.

В основе СКА Бучельникову не нашлось места. Все ограничилось 10 матчами еще в сезоне-2022/23. Аренда в «Адмирал» перезагрузила карьеру нападающего и помогла закрепиться в КХЛ. Каким бы требовательным тренером ни считался Леонид Тамбиев, он не связывал Дмитрию руки и позволял играть от сильных сторон. Бучельникову чужды вбросы шайбы по борту и примитивная игра по принципу «север — юг». Форварду близок комбинационный хоккей, и Десятков, как и Тамбиев, дал ему возможность творить. За игрой Бучельникова внимательно следят в «Детройте». «Ред Уингз» выбрал россиянина под 52-м номером на драфте-2022. Никто не удивится, если после завершения контракта с «Витязем» Бучельников рванет за океан.

О североамериканском хоккее Дмитрию может много рассказать Иван Чехович. Форвард пытался построить карьеру за океаном, прошел юниорскую Лигу Квебека, поиграл в АХЛ и даже дебютировал в НХЛ, но стагнировал в системе «Сан-Хосе». В Россию Чехович вернулся в 2020 году. И если в «Торпедо» Иван прижился, то в «Локомотиве», особенно на второй сезон, ушел в тень других лидеров атак. Игорь Никитин не видел творческого форварда в составе. Контракт пришлось расторгнуть. Ярославцы отдали «Торпедо» солидную компенсацию за нападающего, но лидером железнодорожников Чехович так и не стал. Чего не скажешь о времени в «Витязе».

Карьера в новом клубе началась без раскачки. Мотивированного форварда Десятков определил в первое звено, и оно зазвенело. Сложно предсказывать, получится ли нападающим удержать бомбардирский темп на длинной дистанции. По первым месяцам чемпионата их вклад в успехи «Витязя» невероятно велик. К этому уровню пора подтягиваться и другим звеньям, если подмосковный клуб всерьез нацелен на попадание в плей-офф. Результативной игры тройки Барака может не хватить, чтобы запрыгнуть в восьмерку.