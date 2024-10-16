Сегодня, 00:00
FONBET Чемпионат КХЛ
«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 5:4 ОТ (1:0, 0:2, 3:2, 1:0)
Голы: Энас — 4 (Шипачев, Волков), 12:03 — 1:0. Соркин — 7 (Полтапов, Абрамов), 26:14 — 1:1. Гурьянов — 4 (Абрамов, Классон), 29:09 — 1:2. Кузнецов — 1 (Уэлле, Гросс), 42:11 — 2:2. Дроздов — 3 (Каменев, Провольнев), 43:53 — 2:3. Дроздов — 4, 54:51 — 2:4. Шипачев — 2 (Лайл), 56:51 — 3:4. Лайл — 3 (Шипачев, Волков), 59:02 — 4:4. Энас — 5 (Пинчук), 60:35 — 5:4.
Вратари: Тихомиров — Гамзин.
Штраф: 11 — 4.
Броски: 39 (9+17+12+1) — 34 (16+8+10+0).
Судьи: Беляев, Дударов.
15 октября. Минск. «Минск-Арена».
Кто лучший игрок в истории КХЛ? У каждого болельщика всегда будет свое мнение. Вне всякого сомнения, Сергей Мозякин — великий игрок. Данис Зарипов — самый титулованный. Александр Радулов — самый яркий. Но мой выбор — Вадим Шипачев.
Накануне центрфорвард минского «Динамо» провел свой 1000-й матч в лиге, став всего вторым игроком в истории, достигшим этой отметки. И в ближайшее время Шипачев станет первым по проведенным матчам: чтобы обогнать Евгения Бирюкова, уже закончившего карьеру, ему нужно сыграть всего две встречи.
И уже совсем близко новый рекорд — чтобы обогнать по очкам Мозякина, Шипачев должен набрать два результативных балла. Вадим очень тяжело начал сезон и в одном из матчей даже не попал в состав. Но юбилейная игра против ЦСКА стала лучшей для него — Шипачев набрал сразу 3 (1+2) очка, в том числе принял непосредственное участие в двух голах, которые помогли «Динамо» сравнять счет.
Шипачев ведь даже в подростковом возрасте не считался суперталантом, никогда не играл в юниорских и молодежной сборных. Долгое время он вообще выступал на позиции защитника. Но смог пробиться благодаря характеру и таланту. Показав, что необязательно быть супербыстрым и физически сильным, чтобы заиграть на высоком уровне.
Только в 26 лет Шипачев попал в топ-клуб, перейдя из родной «Северстали» в СКА. В тот СКА, где были Илья Ковальчук, Роман Червенка, Тони Мортенссон. Но Шипачев смог доказать, что он способен на большее, чем быть первой звездой в клубе-середняке. В тройке с Артемием Панариным и Евгением Дадоновым именно Шипачев был мозгом. Заблистал в сборной.
Могла надломить Шипачева неудачная поездка в «Вегас», но она сделала Вадима только сильнее. По мере прогресса как хоккеиста Шипачев рос и как личность. Превратившись из скромного ворчуна в любимца журналистов и болельщиков. А после ухода из СКА нашел себя в московском «Динамо».
Шипачев блистал в тройках с абсолютно разными партнерами и делал их сильнее. Панарин, Дадонов, Гусев, Яшкин, Кагарлицкий именно с ним выходили на новый уровень. Уверен, что последнего слова Вадим не сказал — в минском «Динамо» на него очень рассчитывает Дмитрий Квартальнов, и 87-й номер начинает оправдывать доверие.
Много добрых слов слышал от разных людей о порядочности Вадима. Он никогда не строил заговоров за спиной и не выживал тренеров, пользуясь своим авторитетом. Всегда по-человечески и с добротой относился к персоналу. Никогда не убегал от разговоров с болельщиками. Хоть и всегда сильно переживает критику.
Игра Шипачева по-прежнему вызывает восхищение. Словно Лео Месси, он может находиться в тени весь матч, но одной передачей способен решить его исход. Наслаждайтесь действиями Шипачева на льду, пока он все еще в топе. Лично я буду с гордостью рассказывать внукам, что видел игру Вадима вживую. И ведь еще увижу.
|И
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|П
|О
|1
|Трактор
|15
|10
|5
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Ак Барс
|14
|9
|5
|18
|5
|Нефтехимик
|16
|7
|9
|18
|6
|Металлург Мг
|17
|8
|9
|16
|7
|Адмирал
|14
|6
|8
|15
|8
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|9
|Лада
|16
|6
|10
|14
|10
|Авангард
|16
|6
|10
|13
|11
|Амур
|15
|5
|10
|12
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|15
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|16
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|16
|16
|И
|Г
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Барак Дерек
Витязь
|15
|10
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|15
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|16
|9
|
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Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|8
|
|
Широков Сергей
Сибирь
|13
|8
|
|
Петухов Егор
Адмирал
|14
|8
|И
|П
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Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|16
|13
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Деанджело Энтони
СКА
|8
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|13
|12
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
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Гутик Даниил
Адмирал
|14
|11