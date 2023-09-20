«К русским в Канаде относятся дружелюбно». Талант из «Магнитки» — уже третий год за океаном

Интервью 18-летнего нападающего «Сагино Спирит» Валентина Жугина.

Валентин Жугин — воспитанник магнитогорского хоккея. В сезоне-2020/21 нападающий дебютировал в МХЛ за «Стальных Лис». А летом 2021 года форвард переехал в Канаду и подписал контракт с «Гельфом» из юниорской Лиги Онтарио. Ближайший сезон станет уже третьим для Жугина в CHL. В интервью «СЭ» Валентин рассказал о хоккее в канадских юниорских лигах, мотивах продолжения карьеры в Северной Америке и отличиях в тренировочном процессе от МХЛ.

Переезд в Канаду

— Почему в 2021 году переехали в Канаду?

— После сезона-2020/21, который я отыграл в МХЛ, агент предложил поехать в Канаду. Я согласился. Это моя мечта — играть в Канаде. До этого меня выбрали на европейском импорт-драфте. Причем заранее знал, какой это будет клуб, — через агента мне передали, что команда заинтересована во мне. Так и сложился отъезд.

— «Металлург» пытался вас сохранить?

— Да. Мне предлагали контракт, но выбрал Канаду. Мне хотелось развиваться в той лиге. В OHL выше скорости, плюс больше внимания от скаутов.

— «Гельф» любит приглашать россиян. До вас в клубе играли Гоголев, Саморуков, Торопченко, Чайка. В чем секрет?

— Наш генеральный менеджер любит русских. Поэтому всегда приглашали много ребят из нашей страны. Сейчас, правда, русских и белорусов запретили выбирать на импорт-драфте — поэтому наших игроков стало меньше.

— В межсезонье вы поменяли команду. Как и почему перешли в «Сагино Спирит»?

— Произошел обмен через импорт-драфт. В ключевых моментах мне не всегда доверяли. Мы поговорили с руководством — решили, что обмен станет хорошим шагом.

— За два года в Канаде получили то, что хотели?

— Конечно. Получил не только игровой опыт, но и бытовой. В Канаде другая жизнь, другая страна.

— Родители не боялись вас отпускать?

— Мама, думаю, боялась, но отнеслись нормально. Никто из близких не отговаривал от переезда. Это наше совместное решение.

— В Канаде вы живете в семье. Что это за люди? Почему они готовы брать хоккеистов из других стран?

— Потому что они сильно любят хоккей. Например, в моей семье их сын занимается хоккеем. Родителям интересно узнать, как живут профессионалы. Женщина — офис-менеджер, мужчина — рабочий.

— По Канаде они зарабатывают выше среднего?

— Думаю, да. Они живут в частном доме. Вся лига живет примерно в таких семьях, кроме местных игроков. В нашей команде, допустим, был один местный — он жил у себя дома.

— Переезд тяжело дался?

— Первый месяц было тяжело. Новая страна, новый язык. Чувствовал себя потерянным. Я вообще не знал английский язык, когда переехал. Первое время только пользовался переводчиком. Мне все помогали, объясняли жестами. Со временем начал понимать слова и подучил язык.

— За сколько времени поняли базу английского?

— Уверенно я себя почувствовал в этом сезоне. Получается, за два года научился хорошо говорить. Можно, конечно, и за год, но надо еще больше заниматься дополнительно.

— К чему привыкали сложнее всего, кроме языка?

— Первое время стеснялся людей. Это дома маму попросил покушать приготовить, а здесь, в семье, неудобно немного. Тем более я для них первый хоккеист. Поначалу я был закрытым, потом они меня разговорили.

— Клуб следит за семьей, в которой живет игрок?

— Обязательно. Перед сезоном они проверяют каждую семью, после чего хоккеисты едут туда.

— Кардинальные отличия в тренировочном процессе увидели?

— Тренировки, конечно, отличаются. Мы занимаемся не по полтора-два часа, а 45 минут, максимум — час. Все быстро, без остановок. С утра мы — игроки, которые не учатся в школе — идем в зал. Потом возвращаемся домой. Отдыхаем, кушаем и вечером собираемся на льду всей командой.

— Школа — обычная общеобразовательная?

— Верно. В городе еще есть институт. Некоторые учатся там, а те, кто еще не вырос, учатся в школе.

Фото Соцсети

Ажиотаж на трибунах, внимание к хоккею

— Что интересного можно увидеть в Гельфе?

— Большую арену. Иногда с парнями ходили в рестораны, в кино.

— Всеволод Комаров рассказывал, что на финал Мемориального кубка собиралось 17-18 тысяч зрителей.

— Вместимость арены в Гельфе пять тысяч. Почти на каждый матч приходит много болельщиков, а на плей-офф всегда полный дворец. Первое время был в шоке, сейчас уже привык.

— Насколько Мемориальный кубок ценен для канадских юниоров?

— Это самый главный приз CHL. Все хотят выиграть трофей. Каждая лига хочет доказать, что она лучше двух других.

— Лиги отличаются по уровню мастерства?

— Мне кажется, в Лиге Квебека забивают больше голов, чем в нашей. Не знаю, все остальное почти на одном уровне.

— Может быть, в Лиге Квебека просто слабые вратари?

— Или защитники. (Улыбается.)

— Одно время в Канаде волновались из-за недостатка топовых молодых вратарей. Как сейчас с голкиперами в Лиге Онтарио?

— У нас в команде были хорошие вратари. Оба канадца. Так что проблем я не замечал.

— Много игроков из вашей лиги уходят в НХЛ?

— Конечно. Думаю, намного больше, чем из других юниорских лиг. Это хороший пример для мотивации. В прошлом году я играл против Джонсона из «Далласа» и Джекая из «Монреаля». Можно еще вспомнить кого-нибудь.

— Против Коннора Бедарда не доводилось играть?

— Лично — нет. Только видел хайлайты.

— Это действительно новый талант поколения?

— Да. Он выделяется и талантом, и работоспособностью.

Фото Соцсети

Сколько зарабатывают игроки OHL?

— Не сталкивались с моментами, когда хотелось все бросить и вернуться в Россию?

— Нет. Я же не для этого уезжал в Канаду, чтобы сдаваться. Понимал, что ко всему привыкну.

— Сколько зарабатывают игроки OHL?

— Контракты у всех одинаковые. Только те, кто играет последний сезон, получают больше раза в два. В рублях выходит примерно 30-40 тысяч в месяц.

— На что хватает этих денег?

— Я почти не трачу деньги в Канаде. Только если идем с пацанами в ресторан или в кино. Не на что тратить — дома мне все приготовят, клуб выдает форму. Можно сказать, что коплю на лето в Магнитогорске.

— Местным игрокам достаточно этих денег для жизни?

— Местным, помимо зарплаты, еще перечисляют деньги родителям за то, что они содержат детей. Так же, как принимающей семье.

— Вот еще одна причина, почему канадские семьи принимают хоккеистов из других стран.

— Они получают небольшие деньги. Едим мы явно больше, чем выделяют денег. Плюс ответственность за хоккеиста. Замечаю, что в семье иногда устают от меня, просто потому, что я всегда хочу есть. (Улыбается.)

— Между городами на матчи добираетесь на автобусах?

— Да. Выезжаем в день игры, а после матча сразу домой, если это недлинная поездка.

— Что скажете об уровне хоккея в OHL?

— Я был в шоке, когда вышел на первые смены. Все казалось очень быстрым. Все бегут, быстро мыслят. Игр десять ушло, чтобы привыкнуть.

— Насколько в городе популярен хоккей?

— Раз на матчи приходит по пять тысяч зрителей, наверное, популярен. На улице постоянно вижу, как маленькие дети играют в хоккей. На роликах часто катаются.

— Заметили, что хоккей — религия для Канады?

— Конечно. В Канаде все связано с хоккеем. Заедешь куда-нибудь покушать — там обязательно показывают хоккей. Везде логотипы клубов, хоккейные бренды.

— Вас узнают, если по центру города пройти в клубной толстовке?

— Сто процентов. Не обязательно узнают, что это конкретно я, но точно обратят внимание и подойдут. После игр мы выходим на улицу и раздаем автографы. До матча нас тоже встречают люди. Просят расписаться или сфотографироваться. Все как в НХЛ.

— Как часто вы тренируетесь?

— Когда часто идут игры, мы тренируемся интенсивно на льду по разу в день. Когда перерыв, можем сходить и в зал, и на лед. За неделю можем сыграть по три-четыре матча — всего в сезоне их 68. От такого графика не устаешь — всегда хочется играть, а не тренироваться.

Валентин Жугин (второй слева). Фото Соцсети

Тренера могут уволить за плохие результаты

— В юниорских лигах Канады серьезно спрашивают за результат? После неудачного сезона могут уволить тренера или менеджера?

— Такое возможно. Клубам нужно показывать результат. Самое главное — вырастить игроков, которые пойдут дальше.

— Вас могли выбрать на последнем драфте НХЛ. Понимаете, почему этого не произошло?

— Видимо, есть недостатки, которые помешали. Несколько клубов общались со мной до драфта, но не так много.

— Расстроились, что не выбрали на драфте?

— Конечно. Но такова жизнь — надо работать дальше. Ничего страшного не произошло.

— Сталкивались с негативным отношением к россиянам?

— Нет. Не знаю, как в США, но Канаде все хорошо, ко всем относятся дружелюбно.

— Партнеры спрашивают о жизни в России?

— Да. Некоторые даже пытаются учить русские слова. Им это интересно.

— У вас в команде играл Дэнни Жилкин. Он не забыл русский?

— Нет, разговаривает обычно, свободно, как и я.

— Узнавали у него, как он переехал в Северную Америку?

— Да. Он рассказывал, что в девять или десять лет он поехал в Америку на сборы. А когда вернулся домой, ему предложили переехать. В нем увидели потенциал.

— А Саша Пастухов?

— Саша плохо говорит по-русски. Он больше американец, но тоже старается. Что-то может сказать.

— А в Гельфе часто встречали русских?

— Один раз в ресторане услышал русскую речь. Просто послушал, о чем говорят, — подходить не стал. В Гельфе мало россиян — все едут в Торонто.

— В «Гельфе» вы играли с Даниилом Чайкой. Понимаете, почему ему тяжело дался переход на взрослый уровень?

— Сложно сказать. Даниил — хороший хоккеист и партнер. Не сильно слежу за его игрой, мы только иногда общаемся. Видимо, пока чего-то не хватает ему на взрослом уровне.

— Вы знали погибшего Абакара Казбекова?

— Мы играли в детстве. Я помнил его, но лично не знакомы. Трагедия, конечно, стала шоком. Мне перед игрой сказал кто-то из пацанов об этом. Так грустно стало.

— Верите, что 18-летний хоккеист может покончить жизнь самоубийством?

— Даже не знаю. Не хочется думать об этом.

— Как трагедия отразилась на лиге?

— Ко мне подошел генеральный менеджер. Спросил: знаю ли я его, все ли хорошо у меня. У нас в команде есть психолог — мне предложили пообщаться с ним, если есть какие-то проблемы.

— Каким видите свое дальнейшее развитие?

— Настраиваюсь на ближайший сезон. Дальше — посмотрим. Меня ждет важный сезон. Через год я уже буду играть как взрослый. А в лиге лимит на таких игроков — три человека. В прошлом сезоне это были парни 2003 года. Хотелось бы, конечно, через год пойти дальше.

— Летом могли вернуться в «Металлург»?

— Мы рассматривали такой вариант с агентом, но решили еще поиграть в Канаде. Меня все устраивает в этой лиге.