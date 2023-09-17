«Мы идем за Кубком Гагарина». Интервью новой звезды КХЛ из «Торпедо»

Василий Атанасов — о старте сезона и интересе из НХЛ.

Игра нападающего «Торпедо» Василия Атанасова стала одним из самых ярких впечатлений на старте нового сезона КХЛ. 20-летний форвард набрал уже 9 (5+4) очков в шести матчах. В Казани нижегородцы потерпели первое поражение в сезоне, но не выглядели расстроенными. Атанасов в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды, своей удачной серии и возможности отъезда в НХЛ.

— Какие чувства после первого поражения в сезоне?

— Конечно, всегда неприятно проигрывать, особенно когда это первое поражение в сезоне после серии побед. Надо правильно это пережить, извлечь уроки и настраиваться на следующие матчи.

— После яркого старта к тебе повышенное внимание. Это давит?

— Нет, это только придает дополнительную мотивацию. Если людям нравится моя игра, значит, я на правильном пути. Значит, мы все на правильном пути, играя в тот хоккей, который приносит зрелище.

— Чем «Ак Барс» отличается от остальных команд?

— Хорошая, опытная команда с именитыми игроками. Для нас большой опыт сыграть против такой команды. Хорошая игра была, кость в кость, не сказал бы, что мы были слабее.

— В одном из перерывов матча плей-офф МХЛ в прошлом сезоне ты пообещал забить гол после возвращения на лед и в итоге забил. Эта уверенность была в тебе всегда?

— Даже не знаю, просто такой момент был, что надо было ребят взбудоражить, поднять командный дух. Мы проигрывали в счете, и тогда я ребятам в раздевалке сказал то же самое, что на камеру, что надо верить в себя. В итоге мы переломили тот матч.

— Победа в МХЛ помогла изменить характер? Если раньше «Торпедо» приезжало лишь бы унести ноги, то сегодня выходило выигрывать.

— Конечно, так закаляется дух победителя. Теперь идем за другими кубками. Сейчас в молодежке я уже не могу играть, мы идем за Кубком Гагарина.

— Это реально?

— Конечно. Мы все друг в друга верим и прекрасно понимаем, что у нас есть команда, способная достичь этой цели.

Фото ХК «Торпедо»

— При этом летом «Торпедо» скорее теряло, чем приобретало — ушли тренер Козырев, защитник Федотов. Не было опасений перед началом сезона, что повторить прошлогодний успех будет сложно?

— Не думаю, что это как-то сказалось. Мы продолжаем гнуть свою линию и играть в тот хоккей, который демонстрировали до этого.

— Всех восхитил твой пас на Кирилла Воронина в матче СКА, когда ты перед этим обыграл троих соперников.

— Нестандартные действия — это самое главное в нашей игре. Неординарное мышление должно быть на льду, без этого никак.

— Когда игроки хотят сыграть креативно, ошибаются и привозят голы в свои ворота, сильно достается от главного тренера?

— Никакого давления нет, все прекрасно понимают, что совсем без ошибок нельзя. Наоборот, важна поддержка: надо всей командой поддерживать друг друга, а не «съедать».

— Тебя признавали лучшим нападающим недели в КХЛ. Чувствуешь себя звездой?

— Нет. Если дальше получится удачно играть, то будет здорово. Конечно, я хочу продолжать удачную серию и всей душой верю, что так и будет.

— Насколько финансовый фактор для тебя важен?

— Я еще молодой игрок, деньги для меня сейчас точно не главное. Самое важное — играть и получать от этого удовольствие, а деньги со временем придут.

— Твой контракт заканчивается через два сезона. Из НХЛ уже выходили на связь?

— Да, несколько клубов выходило на меня. Драфт в этом году был, но никто не решился меня выбрать (смеется). Особо ни к кому не присматривался.