«Мы идем за Кубком Гагарина». Интервью новой звезды КХЛ из «Торпедо»

Сегодня, 18:00
Игра нападающего «Торпедо» Василия Атанасова стала одним из самых ярких впечатлений на старте нового сезона КХЛ. 20-летний форвард набрал уже 9 (5+4) очков в шести матчах. В Казани нижегородцы потерпели первое поражение в сезоне, но не выглядели расстроенными. Атанасов в интервью «СЭ» рассказал о задачах команды, своей удачной серии и возможности отъезда в НХЛ.
— Какие чувства после первого поражения в сезоне?
— Конечно, всегда неприятно проигрывать, особенно когда это первое поражение в сезоне после серии побед. Надо правильно это пережить, извлечь уроки и настраиваться на следующие матчи.
— После яркого старта к тебе повышенное внимание. Это давит?
— Нет, это только придает дополнительную мотивацию. Если людям нравится моя игра, значит, я на правильном пути. Значит, мы все на правильном пути, играя в тот хоккей, который приносит зрелище.
— Чем «Ак Барс» отличается от остальных команд?
— Хорошая, опытная команда с именитыми игроками. Для нас большой опыт сыграть против такой команды. Хорошая игра была, кость в кость, не сказал бы, что мы были слабее.
— В одном из перерывов матча плей-офф МХЛ в прошлом сезоне ты пообещал забить гол после возвращения на лед и в итоге забил. Эта уверенность была в тебе всегда?
— Даже не знаю, просто такой момент был, что надо было ребят взбудоражить, поднять командный дух. Мы проигрывали в счете, и тогда я ребятам в раздевалке сказал то же самое, что на камеру, что надо верить в себя. В итоге мы переломили тот матч.
— Победа в МХЛ помогла изменить характер? Если раньше «Торпедо» приезжало лишь бы унести ноги, то сегодня выходило выигрывать.
— Конечно, так закаляется дух победителя. Теперь идем за другими кубками. Сейчас в молодежке я уже не могу играть, мы идем за Кубком Гагарина.
— Это реально?
— Конечно. Мы все друг в друга верим и прекрасно понимаем, что у нас есть команда, способная достичь этой цели.
— При этом летом «Торпедо» скорее теряло, чем приобретало — ушли тренер Козырев, защитник Федотов. Не было опасений перед началом сезона, что повторить прошлогодний успех будет сложно?
— Не думаю, что это как-то сказалось. Мы продолжаем гнуть свою линию и играть в тот хоккей, который демонстрировали до этого.
— Всех восхитил твой пас на Кирилла Воронина в матче СКА, когда ты перед этим обыграл троих соперников.
— Нестандартные действия — это самое главное в нашей игре. Неординарное мышление должно быть на льду, без этого никак.
— Когда игроки хотят сыграть креативно, ошибаются и привозят голы в свои ворота, сильно достается от главного тренера?
— Никакого давления нет, все прекрасно понимают, что совсем без ошибок нельзя. Наоборот, важна поддержка: надо всей командой поддерживать друг друга, а не «съедать».
— Тебя признавали лучшим нападающим недели в КХЛ. Чувствуешь себя звездой?
— Нет. Если дальше получится удачно играть, то будет здорово. Конечно, я хочу продолжать удачную серию и всей душой верю, что так и будет.
— Насколько финансовый фактор для тебя важен?
— Я еще молодой игрок, деньги для меня сейчас точно не главное. Самое важное — играть и получать от этого удовольствие, а деньги со временем придут.
— Твой контракт заканчивается через два сезона. Из НХЛ уже выходили на связь?
— Да, несколько клубов выходило на меня. Драфт в этом году был, но никто не решился меня выбрать (смеется). Особо ни к кому не присматривался.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|6
|5
|1
|10
|2
|Динамо М
|7
|5
|2
|10
|3
|Спартак
|7
|4
|3
|9
|4
|Сочи
|7
|4
|3
|8
|5
|Локомотив
|6
|4
|2
|8
|6
|Куньлунь РС
|8
|4
|4
|8
|7
|Северсталь
|5
|3
|2
|7
|8
|ЦСКА
|7
|3
|4
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|6
|2
|4
|4
|11
|Витязь
|7
|1
|6
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|7
|5
|2
|11
|2
|Ак Барс
|7
|5
|2
|10
|3
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|4
|Трактор
|7
|4
|3
|9
|5
|Автомобилист
|7
|4
|3
|9
|6
|Лада
|7
|3
|4
|7
|7
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|8
|Амур
|6
|3
|3
|6
|9
|Барыс
|6
|1
|5
|5
|10
|Сибирь
|6
|2
|4
|5
|11
|Адмирал
|6
|1
|5
|4
|12
|Нефтехимик
|6
|1
|5
|3
|17.09
|17:00
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СКА – Сибирь
|- : -