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Сегодня, 12:00

Клуб КХЛ много лет был аутсайдером, а сейчас стремится в лидеры. Как ему это удалось?

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Александр Морозов и хоккеисты ХК «Сочи» празднуют победу.
Фото ХК «Сочи»
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«Сочи» одержал пять побед подряд и не думает останавливаться.

«Сочи» на третьем месте в турнирной таблице. Если бы плей-офф стартовал завтра, то команда имела бы преимущество своего льда в первом круге. У Дмитрия Кокарева четыре победы подряд, а год назад у южан было две победы за месяц. Наконец-то у нас появился хороший клуб?

Все уже привыкли, что сочинцы находятся в роли непонятного коллектива, который ни на что не претендует, постоянно проигрывает, а если во главе стоит особый тренер, то и дерется. Но в это межсезонье произошел ряд событий.

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев.
Дмитрий Кокорев.
Фото ХК «Сочи»

Во-первых, на каком-то уровне договорились со СКА, чтобы питерцы существенно снизили влияние на команду. Не до конца, но существенно. Например, прекратили немедленно забирать тех, кто проявил себя на Черном море. Подробности беседы знает ограниченное число людей, но все говорят, что в Санкт-Петербурге согласились с этим. Сказалось, что и в КХЛ постоянно выражали недовольство таким тесным сотрудничеством. Лига по закону ничего сделать не могла, ведь формально регламент никак не нарушался.

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Во-вторых, вроде бы основной спонсор сочинского клуба внезапно заинтересовался хоккеем. В какой-то момент важные люди посмотрели на смету, затем взглянули на таблицу и вдруг стали задавать вопросы. Мол, мы свою часть договора выполняем, а вы нас позорите. Правда ли все это? Ну, прессу на такие мероприятия не пускают, так что ничего гарантировать нельзя. И все-таки подобные слухи ходят.

Может быть, кому-то показалось, что сделка с Николаем Прохоркиным, который провел в команде полчаса, тоже подозрительна. Но тут важно понимать, что в обмене из СКА были заинтересованы не только питерцы, но и сочинцы. Последние не могли пробить «пол» зарплат, а расторжение с форвардом позволило им это сделать. СКА тоже почистил платежку. Обе стороны (а также Николай) остались довольны сделкой.

Но почему-то все смотрели на ситуацию с Николаем и не заметили, что «Сочи» реально стал другим. Алексей Бадюков — один из самых недооцененных менеджеров КХЛ. Как-то он работал в московском «Динамо», и я видел, как и что он делает. При этом прекрасно понимал, насколько тяжело ему было преодолевать различные течения и договариваться с группировками. Но у него были правильные мысли, только не получалось их воплощать.

Фото ХК «Сочи»

Бадюков ведь проявил себя еще в прошлом году, когда добился того, чтобы полностью отвечать за комплектование «Капитана». И команда МХЛ пробилась в группу сильнейших с первого места, так часто она не выигрывала никогда. Помог Бадюкову и менеджмент, в частности, условия для молодежки были подняты на необычайный уровень, но хоккеистов подбирал Алексей. Кстати, отметим финансовый блок. О кошмарных задержках по зарплате все уже забыли, все платят вовремя и исправно, на зависть другим

Но вернемся к Бадюкову. Он занимался комплектованием «Сочи», и в этом году ему позволили принимать решения. Пусть не на сто процентов, но стало гораздо свободнее, чем было раньше. И вы видите, какую симпатичную команду удалось подвести к турниру.

Александр Радулов (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;) в&nbsp;матче против &laquo;Сочи&raquo;. Главная сенсация первых дней КХЛ: «Сочи» выиграл в Казани!

Не без проблем. Где-то с середины турнира в Сочи, а также весь турнир в Санкт-Петербурге казалось, что все опять было напрасно, все пошло не туда. Проиграли и два стартовых матча чемпионата. Но вдруг все изменилось.

Предположу (хотя на эту тему еще стоит поговорить с тренером), что Дмитрий Кокарев изменил подход к работе. Он, может быть, внутренне решил, что лучше уж играть красиво, даже с риском уступить, чем не получать очки и выглядеть как клуб, который смотрят только в качестве наказания. И эта расслабленность привела к четырем победам подряд.

Про хоккеистов мы пока говорить не будем. Хотя Борна Рендулич восхищает. Надеюсь, будет повод рассказать и об игроках.

Алексей Бадюков
Николай Прохоркин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи
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