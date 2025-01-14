«Локо» оштрафовали за «позор российского хоккея». А ветераны СКА написали открытое письмо в Минспорт

КХЛ уже оштрафовала «Локомотив».

Ветераны СКА написали письмо министру спорта России Михаилу Дегтяреву. Им не понравилось поведение болельщиков «Локомотива» в матче FONBET чемпионата КХЛ с армейцами, который завершился со счетом 4:3 ОТ. В третьем периоде поклонники железнодорожников скандировали: «СКА — позор российского хоккея».

О чем говорится в тексте

Письмо, оказавшееся в распоряжении «Спорт День За днем», подписано советом ветеранов СКА, в который входят Сергей Черкас, Василий Каменев, Александр Юдин, Юрий Гайлик и Александр Михайлов. В первой части текста указано, что прошедшая игра была омрачена отвратительным поведением трибун.

«Уважаемый Михаил Владимирович! Сообщаем вам, что матч Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА, состоявшийся 13 января в Ярославле, был омрачен отвратительным поведением трибун в концовке игры. Это не только не красит российский спорт и хоккей в частности, но и идет вразрез с поручениями Президента РФ Путина В. В. о развитии спорта в стране.

На трибунах хоккейных матчей много детей и женщин, и большинство болельщиков искренне любят хоккей и ходят на него с удовольствием. Но нельзя не заметить организованного воздействия на ход матча от групп болельщиков «Локомотива» (Ярославль), как это уже было в адрес СКА и в других случаях».

Михаил Дегтярев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

По мнению ветеранов, данные действия происходят не в первый раз, поэтому вынуждают их обратиться в Министерство спорта.

«При этом подобное хулиганское давление трибун оказывает влияние и на судей матча, которые пропускают фолы и не наказывают за явное нарушение правил против игрока гостевой команды, который получил травму. В свою очередь отметим, что за десятки лет в «Ледовом», а также в последний год на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге не было ни одного случая оскорбительного поведения болельщиков СКА в адрес гостей.

Пропаганда здорового образа жизни и массовых занятий спортом всех жителей нашей страны, к чему постоянно призывает наш Президент Путин В. В., никак не совместима с тем, что позволяют себе некоторые клубы КХЛ и группы их фан-секторов на хоккейных матчах в части оскорблений гостевых команд».

Они попросили обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев.

Напомним, кричалка «СКА — позор российского хоккея» уже доносилась с трибун болельщиков «Спартака» в матче против невской команды, который состоялся 25 октября прошлого года. И тогда красно-белые получили штраф от лиги в размере 100 тысяч рублей.

Фото ХК «Локомотив»

«Локо» уже оштрафовали

КХЛ оперативно приняла решение наложить денежный штраф и на «Локомотив» за поведение болельщиков. Вот что указано в заявлении пресс-службы лиги:

«Во время матча № 505 чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ».

Не первое письмо

Год назад, в январе 2024 года, ветераны СКА написали письмо Президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в КХЛ. Поводом стал засчитанный гол «Металлурга» в матче, в котором петербургская команда уступила со счетом 1:2 в овертайме.

Тогда перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота армейцев.