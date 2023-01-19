Идут к плей-офф с минимальным бюджетом. Сколько получают игроки «Витязя»?

Публикуем платежную ведомость подмосковной команды.

«Витязь» со скромным по меркам КХЛ бюджетом входит в зону плей-офф и опережает в таблице «Спартак» и минское «Динамо», чьи платежные ведомости больше, чем у подмосковной команды. «Витязь» живет по минимальным потребностям. Однако эффективная работа менеджеров позволяет бороться за плей-офф. И хотя в прошлом сезоне цель не выполнили, в текущем чемпионате команда близка к попаданию в заветную восьмерку Западной конференции. Суммарная платежка «Витязя» — около 290 миллионов рублей. Однако клуб входит в пол зарплат благодаря выплаченным личным бонусам, которые игроки выполнили к концу января.

Селекция «Витязя» не первый год строится на качественных легионерах, которых приглашают на ведущие позиции. Генеральный менеджер подмосковного клуба Игорь Варицкий прекрасно знает европейский рынок и сезон за сезоном угадывает с иностранцами. Хотя полагаю, самому руководителю обидно слышать, когда работу оценивают таким глаголом. Если бы все менеджеры так «угадывали» с легионерами, как «Витязь», то и сомнений об уровне иностранцев в лиге не возникало.

Неудивительно, что Джереми Рой, Скотт Уилсон и Тайлер Граовац входят в пятерку самых высооплачиваемых игроков. Пусть и не каждый оправдал в полной мере летние ожидания. Клуб тратит на трех легионеров 88 миллионов рублей — немногим меньше третьей части платежки.

Хоккеисты «Витязя». ХК «Витязь»

«Витязь» не хватает звезд с неба и не живет розовыми мечтами. Выход в плей-офф — цель, на которую команда направляет все ресурсы. Она стала достижима за счет солидной игры голкиперов. Вратарский тандем подмосковного клуба — один из сильнейших в лиге. Дмитрий Шикин изначально приглашался на роль первого номера. Неожиданно спрогрессировал Максим Дорожко, зарабатывающий лишь пять миллионов рублей. Вратарь, который только в сезоне-2022/23 дебютировал в КХЛ, с ходу взлетел в статистические топы и получил вызов на Матч звезд. На трех голкиперов — а в команде еще играет Игорь Сапрыкин — «Витязь» тратит 30 млн. В некоторых клубах такие деньги получает только бэкап.

Ограниченность ресурсов подталкивает тренеров больше доверять молодежи. Тем более в системе хватает парней, способных зайти в большой хоккей. Зарплаты Ярослава Бусыгина, Ивана Зинченко и Станислава Ярового не учитываются в платежной ведомости. По регламенту КХЛ игроки моложе 20 лет возраста не входят под потолок. Защитник Бусыгин провел лишь пять матчей в регулярке, но Зинченко и Яровой закрепились в основе. Для недавних дебютантов лиги каждый показал неплохую статистику и забивал важные голы.

Чтобы не удивляться 32 миллионам Игоря Головкова, откройте на сайте клуба вкладку «Руководство». Защитник за годы «Витязя» в КХЛ стал символом подмосковного клуба. Зарабатывает сын президента «Витязя» довольно много, если сравнить со среднерыночными зарплатами по амплуа. Остальные защитники, за исключением отмеченного выше канадца Роя, получают от 11 миллионов и меньше. Интересна история Алексея Волгина. Летом 2021 года защитника пригласили в «Магнитку», но оперативно расторгли контракт. Повышение до топ-клуба оказалось разовой акцией. Прошлую регулярку Волгин провел в «Амуре», а заканчивал в чемпионате Словакии. В «Витязе» защитника оценили на скромные 10 миллионов за сезон.

Нападение временно прописанной в Балашихе команды соответствует критерию «цена — качество». Игорь Варицкий выписал разумные деньги ветеранам, не переплатив за фамилии игроков. Пару лет назад за Владимиром Галузиным и Дмитрием Кугрышевым охотились топ-клубы КХЛ. Сейчас их лучшие годы позади, но определенную пользу форварды принести могут. Списывать нападающих на пенсию рано. Галузина «Витязь» подписал еще летом, а контракт с Кугрышевым заключили по ходу регулярки, когда от форварда отказался «Спартак». Дмитрий получит больше 20 млн, если выполнит персональные бонусы.

Другое открытие сезона — Александр Яремчук. Лучший бомбардир «Витязя» зарабатывает 8 миллионов за сезон — восьмой оклад среди нападающих. Контракт форварда истекает 30 апреля. В межсезонье Александр справедливо может настаивать на прибавке к зарплате. Равно и как Владислав Кара, который забил больше всех в команде. Первый снайпер балашихинцев получает 3 миллиона. Кара раскрылся в «Витязе» после возвращения в КХЛ из «Югры». С ходу претендовать на большие деньги форвард не мог по умолчанию, но после солидного сезона заработок Владислава должен увеличиться.

Летом руководству «Витязя» придется серьезно поработать с составом. Контракты многих игроков заканчиваются 30 апреля. Речь в том числе о легионерах и основном голкипере Шикине. Истекает соглашение главного тренера Вячеслава Буцаева. Судя по командному результату, специалист заслужил продление. Но рассудит будущее Буцаева и хоккеистов «Витязя» концовка регулярки. Пока команда идет на шестой строчке «Запада», но, учитывая плотность таблицы, преждевременно заявлять, что место в плей-офф гарантировано.