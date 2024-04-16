Интервью голкипера екатеринбуржцев Владимира Галкина после поражения от «Металлурга» в седьмом матче полуфинала Кубка Гагарина.

«Автомобилист» уступил в полуфинальной серии «Металлургу», но показал лучший результат в клубной истории, завоевав бронзовые медали чемпионата России и КХЛ. Екатеринбуржцы шли к нему долгие годы и остановились в шаге от финала.

В серии с «Магниткой» главному тренеру Николаю Заварухину пришлось вынужденно менять основного вратаря. Евгений Аликин получил травму, и два решающих матча отыграл Владимир Галкин, номинальный дублер.

В интервью «СЭ» 23-летний голкипер раскрыл секрет «Автомобилиста» в плей-офф, подвел итоги сезона и рассказал о совместной работе с Аликиным.

Знал, что буду играть шестой и седьмой матчи

— Болельщики встречают вашу команду возле арены в Магнитогорске. Это главный показатель того, что «Автомобилист» успешно выступил в сезоне?

— У нас лучшие болельщики! Вы сами все слышите, да? Они скандируют «Автомобилист» на протяжении 30-40 секунд! Считаю, что мы выступили великолепно. Не знаю, чего нам не хватило с «Магниткой». Наверное, той игры, которая была с «Ак Барсом» и СКА. Она приносила нам победы. От обороны, к сожалению, не получилось сыграть так практически идеально, как мы это делали в двух прошлых раундах.

— Вся серия с «Металлургом» получилась качельной: то «Автомобилист» владел преимуществом, то соперник. Можно сказать, что в полуфинале встретились две равные команды?

— У нас сплав опыта, а у «Металлурга» команда наполовину молодая, плюс тоже сплав опыта. Да, наверное, встретились равные команды. Честно, мне нечего сказать. Моментами мы играли лучше, моментами — соперник. Плей-офф — это стечение обстоятельств, удача, фарт. Другого не дано. Хоккейный бог решает за нас.

— Вы вступили в серию в самый ответственный момент и отлично справились с работой. Как выглядела ситуация вашими глазами? Мы до последнего не знали, какое состояние у Евгения Аликина.

— Я знал, какое состояние у Женьки. Знал, что в любом случае шестой и седьмой матчи будут за мной. К сожалению, так сложилась ситуация для нашей команды. Это тяжело психологически. Чувствуется ответственность, пока не выйдешь на лед и не начнется первый период. Это мой первый плей-офф в КХЛ. Я понимаю, какие требования, сколько денег клуб вкладывает, чтобы завоевать как минимум медали. Хотелось просто помочь команде. Настраивался не пропускать свои шайбы, поймать в первую очередь свое. Хоккейный мир поймет это выражение. Сыграл, считаю, хорошо, но не идеально. Знаю по себе — по молодежке, по ВХЛ — у меня бывают идеальные матчи в плей-офф. Надеюсь, что в КХЛ у меня все еще впереди и еще получится выдать идеальные матчи.

— Идеальный матч для вратаря — ноль пропущенных голов?

— Необязательно. Помимо того что вратарь ловит свое, он еще делает суперсейвы, дает шансы команде и показывает очень высокий уровень игры.

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Аликин для меня — старший брат

— «Автомобилист» завоевал бронзу КХЛ и чемпионата России. Перед сезоном команду не относили к числу фаворитов на медали. Есть чувство удовлетворения от чемпионата? Это лучший результат в истории клуба.

— Конечно есть. Получили медали. Сезон, правда, получился очень скомканным. Волнами были и хорошие моменты, и тяжелые. В плей-офф все забыли о своем имени, о своих «я», все засунули его в одно место и пахали на команду. Я смотрел со стороны первые два раунда — это выглядело очень круто. Меня мурашки берут. Поэтому такой результат. Мы не взяли Кубок — нельзя сказать, что он положительный. Но и отрицательным результатом это не назовешь. Наш клуб получил большой опыт. Надеюсь, мы подарили радость болельщикам и городу. Уже как минимум не должно быть больших вопросов и сильного негатива, как в прошлые годы.

— «Автомобилист» преобразился именно в плей-офф?

— Сто процентов! С первого матча с «Ак Барсом» в плей-офф команда перевоплотилась.

— Лично для вас сезон тоже сложился успешно. Вы полноценно закрепились в основе «Автомобилиста».

— Я безумно счастлив получить такой шанс. Мне, правда, приходилось испытывать тяжелые чувства, особенно в прошлом сезоне. У нас было три вратаря. Я понимал, что только начинаю карьеру, но я играл не хуже других вратарей. В силу возраста и опыта, как я считаю, им отдавали предпочтение. Я благодарен, что мне дали этот шанс сейчас и у меня получилось показать свой потенциал. Это только начало. Уверен, мой потенциал еще не раскрыт. Самое главное — я почувствовал игру в КХЛ, укоренился в лиге. Знаю, над чем работать. Уверен, что стану еще сильнее.

— Тренерское доверие повышает веру в собственные силы?

— Конечно. Это действует для любого игрока. Назовите мне хоть одного хоккеиста, в которого не верили, не давали играть, и он восстал из пепла? Такого не было. Во всех сферах, во всех профессиях доверие превыше всего. Когда в тебя верят, ты чувствуешь уверенность. Когда в тебя не верят, чувствуешь себя отшельником.

— У Евгения Аликина многому научились?

— Да. Он для меня как старший брат. У нас получился крутой тандем. Мы по-братски поддерживали и полюбили друг друга. Искренне радовались победам — моим и его.