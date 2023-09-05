«Россия — хоккейная страна. Что выиграл наш футбол?» Большой разговор с Владимиром Крикуновым

Интервью бывшего тренера сборной России — о самых памятных матчах прошлого и современном хоккее.

Владимир Крикунов покинул тренерский штаб московского «Динамо» после сезона-2020/21. Два года известный специалист оставался без работы. В новом сезоне легендарный Василич вернулся в хоккей и стал советником генерального директора бело-голубых. В интервью «СЭ» Крикунов рассказал, чем занимался два последних года, объяснил мотив возвращения в клуб и прокомментировал уровень мастерства в КХЛ.

Передумал писать книгу

— Вы планировали написать книгу. Как идут дела?

— Так и не начал. И не знаю, буду ли вообще писать.

— Передумали?

— Передумал.

— Почему?

— Не хочется. Всю правду не скажешь, а неправду писать не хочется.

— Вам можно сказать правду.

— Думаю, это делать необязательно. Все равно каждый идет своим путем. Каждый совершает ошибки, которые можно было избежать, если бы слушали старшее поколение. Это, наверное, и есть развитие. Каждый учится на своих ошибках. Иначе нельзя.

— Когда начинали тренерский путь, сразу начали прислушиваться к старшим?

— У меня тоже были ошибки. Я заканчивал карьеру в 34 года. Год я работал помощником. Через год меня сразу назначили главным. Я начал тренировать и шел своим путем, хотя работал с Тихоновым, Кулагиным, Локтевым, Карповым.

— Каким событиям хоккейной жизни обязательно посвятили бы отдельные главы книги?

— Не знаю. Книга — особое дело. Нужно все раскладывать по главам.

— Вспоминая самый счастливый момент карьеры, вы говорили про Олимпиаду 2002 года, четвертьфинал Швеция — Белоруссия. Так думаете и сейчас?

— Да.

— А самый грустный момент?

— Поражение словакам весной на чемпионате мира — 2002. Мы заняли второе место, а могли первое.

— Долго отходили?

— Не сказал бы. Главным тренером был Борис Михайлов. Петрович переживал гораздо сильнее. На главном вся ответственность за результат. Обидно было уступить золотые медали. Мы ведь проигрывали, достали, выровняли ситуацию — и тут ошибка защитника и пропустили гол. Это спорт, тем и интересен хоккей.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— По характеру вам свойственно долго держать неудачи или быстро отпускаете такие моменты?

— Долго — точно нет. А сейчас чемпионат стал еще плотнее. Я в таком еще не работал. У нас было четыре, максимум пять игр через день. А сейчас — шесть! Когда зацикливаться? Только посмотрел что-то и готовишься к следующей игре. Одно дело, когда играешь дома. А когда надо лететь? Тренеры, мне кажется, и понять не успевают, что произошло. Вникают в суть и готовятся к следующей игре. Переживать некогда. Будешь переживать — все проиграешь.

— Сейчас жизнь тренера сложнее, чем 20 лет назад?

— Да. Все хотят результат. Причем сразу. Раньше тренеры дольше работали в клубах. Нам доверяли команду, мы строили ее. Если руководство взяло на работу, то оно так не лезло в команду, как сейчас. Тренер владел запасом доверия не на один год. А сейчас — на месяц такого нет. Помню, одного моего хорошего знакомого уволили после одной игры! Что можно требовать с тренера за такой короткий срок?

Раньше лимит доверия был больше. Я семь лет работал в Минске. Тренеру нужно три года, чтобы сделать команду. Дальше — все зависит от возможностей. Так я работал в «Нефтехимике»: на третий год всегда получалась хорошая команда. Посмотрите на Разина в Череповце. Уже в позапрошлом году он создал хорошую команду, но нет возможностей купить топовых игроков. Из ребят, которые были в «Северстали», он выжал все. Подготовил их, воспитал и дал результат.

— Можно сказать, что московское «Динамо» с Алексеем Кудашовым идет этим путем?

— Да. Он что-то перестраивает. В этом году должна быть хорошая команда.

— Какой ваш мотив вернуться в хоккей?

— Тяжело совсем уйти из хоккея, когда всю жизнь работал в нем.

— Неужели время на даче не привлекает больше, чем клюшки и шайбы?

— Это вас, молодых, привлекает дома на даче лежать кверху пузом. К этому возрасту дома уже все есть. Не хватает адреналина от игр.

— Может быть, вы от семьи просто убегаете?

— А что семья? Старший сын в Латвии, младший — в Москве. У каждого свое дело. Жена дома, все нормально. Чего убегать, если любишь человека? Мы живем вместе 52 года. Куда уже убежишь в этом возрасте?

— 52 года! Как удается сохранять семейный очаг?

— Расскажу историю. Едем мы из Канады на машине в Детройт. Таможня. Нас начинают проверять: считают деньги, рубли, латы, доллары. А потом таможенница спрашивает: «Сколько лет вы вместе живете?». Жена говорит: «43 года». А она ей: «43 года?! Забирайте все, проходите, нет вопросов».

Алексей Кудашов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вернулся в «Динамо» после звонка Кудашова

— Кудашов говорил, что ваше приглашение — его инициатива. Как он вам сообщил об этом?

— Позвонил и сказал: «Василич, хочу, чтобы ты помогал нам в этом году. Посмотри, что нам нужно поменять, что улучшить».

— Вы ответственно отнеслись к должности: летаете с командой, смотрите матчи.

— Это моя работа. Я не могу безответственно относиться. Тогда ничего не получится и это бестолковый труд.

— Место на лавке вам интересно?

— Нет, я уже сошел. Первый год было тяжело, но я много занимался другой работой. Сын строил завод, я ему помогал. Особо времени не было. По вечерам смотрел хоккей. В сентябре мы с женой уехали в Латвию. Вернулись только в январе. Последние два года получились напряженными. Я много двигался, помогал решать вопросы. Это помогло отвлечься от хоккея.

— Вы постоянно что-то строите. Дачу, забор, теперь завод.

— Забор — это так. Как я строил? Стоял рядом, а рабочие все делали. Сейчас я помогал сыну.

— Завод какой сферы?

— Сын хочет выпускать виски. Пока мы привезли оборудование, пока построили здание. Потом еще бутылки завезти нужно было. Мы их везли только из Белоруссии — мотался туда-сюда.

— Только виски производит сын?

— Виски по законам Евросоюза будет готов только через три года и один день. Он должен отстояться в бочках.

— Вы даже технологию изучили?

— Сын мне все рассказывает. Сейчас он пока делает водку. Простая водка — одна фильтрация. Средняя — три. А элитная водка — больше трех фильтраций. А у сына их шесть!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Против «Торпедо» легко играть

— Как вы относились к советникам и были ли они у вас?

— Раньше не было института советников. Старшие тренеры что-то подсказывали, но решать все равно тебе. Думаешь, подходят их советы или нет. В целом они всегда были правы.

— Чего не хватило «Динамо» в серии прошлого плей-офф с «Торпедо»?

— Я был только на одном матче, и тогда «Динамо» выиграло. Не хватало времени внимательнее следить. Я вживую был на матче с ЦСКА и на одной игре плей-офф.

— Многих вдохновило «Торпедо» Игоря Ларионова. А вас?

— Тоже. Мне очень нравилось, как команда играла.

— В чем ее секрет?

— Они и раньше так играли при Немировски. Теперь более ответственно отнеслись к некоторым игровым моментам. Но при Ларионове они еще добавили, некоторые хоккеисты повзрослели. Сыграли ответственнее и продуктивнее. С «Торпедо» — то легко играть, главное, не попадаться на их ловушки.

— Разве это не мнимое ощущение легкости?

— Конечно, легко. Помню, «Торпедо» с Немировским приехало в Екатеринбург. Мы разобрали их, закрыли индивидуально — и 0:4. Ничего не смогли сделать.

— Почему тогда у «Динамо» не получилось?

— Не знаю. Еще не спрашивал и не задумывался об этом.

— Хотелось бы, чтобы «Динамо» переняло стиль «Торпедо»?

— Любая команда не откажется хотя бы от частички такого стиля. Тому же «Ак Барсу» этого не хватило. Возможно, это появится сейчас. Потому что пришел Яшкин, есть Шипачев и Кагарлицкий. У меня эта тройка играла примерно так же, как молодые ребята «Торпедо».

— Но мы привыкли, что Кудашов — сторонник более схематичного хоккея, в котором больше порядка.

— Любой тренер прежде всего хочет выиграть. Отсюда и идут моменты, когда просишь действовать надежнее. Но игра должна быть игрой.

— Приход Никиты Гусева разнообразил атаку «Динамо»?

— Конечно. Никита должен добавить кусочек мастерства. В звене с двумя канадцами у них неплохо получается.

— Помню, как вы раскритиковали Уилла за жест в адрес судей. Уже провели воспитательную работу с ним?

— Разве это он был? Не помню. В штабе хватает тренеров, чтобы проводить воспитательную работу. Я могу поговорить с игроками, но зачем мне их ругать. Только подсказываю.

— Когда Гусев переходил в «Динамо», говорилось, что Никита может не подойти Кудашову. Не возникнет повторения вашей истории с Ильей Ковальчуком перед чемпионатом мира — 2006?

— Нет, это ерунда. Все тренеры играют по схемам. Не может команда жить без тактики. Гусев играл в СКА — там тоже была тактика. Это во дворе пацаны бегают без схемы. Мне любят говорить: «Ты — старый тренер со старыми взглядами». Так а какие они могут быть? Я работаю столько лет. Взгляды устоялись. Я 38 лет отработал главным тренером. Если вы не меняетесь, то система вас выдавит. По-любому приходится перестраиваться: думаешь, что надо добавить, а что убрать. Самое главное — результат, а не по каким схемам играет тренер.

— Помните ситуации, после которых пересматривали взгляды на хоккей и менялись сами?

— Все происходило само собой. Я же каждый год работал. Несколько месяцев отдыхал и возвращался. Пригласили тебя в команду, сразу думаешь, что исправить, как перестроиться. Когда мы работали в СССР, игроки зависели от тренера от и до. Рычагов тьма! А сейчас их нет у главного тренера. А если еще и директор клуба не особо разбирается и начинает заигрывать с хоккеистами, команду никогда не построишь. Раз доверили тренеру команду, то пусть он работает. Ему нужно только помогать. Почему я долго отработал в Нижнекамске? Мне дали команду, и я работал. Тренер был всегда прав. И мы всегда попадали в плей-офф. Вся система управления выстроилась так, что все работали на результат, а главный тренер — всегда главный. Игроки знали, что никуда, кроме главного тренера, они не могут пойти. Ни к директору, ни к генеральному менеджеру. Даже мыслей таких не было. Нельзя управлять командой втроем или вчетвером. Так ее легко развалить. Это серьезный вопрос, как правильно построить систему управления в клубе.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

56 матчей в регулярке — оптимально для КХЛ

— Ваш приход в «Динамо» может добавить единства и избавить клуб от двоевластия?

— Мы и хотим избавиться от этого. Чтобы весь клуб занялся результатом, а не внутренними разборками. Я знаю, как это сделать. Это вроде несложно, но в то же время сложно. Мы уже начали работу, у нас новый директор — Сергей Анатольевич Сушко. Он правильно понимает процессы.

— Что скажете о селекции «Динамо»?

— Когда я пришел, она уже закончилась. Алексей Сопин провел хорошую работу. Аккуратно из расчета финансовых возможностей вполне неплохо укомплектовал команду. Подписал Гусева и Ожиганова — это игроки, которые должны серьезно помочь «Динамо».

— От кого из молодых игроков системы «Динамо» ждете прогресса в новом сезоне?

— От Чернышова. Ждем еще прогресса от одного вратаря. Но вратари — особая каста. Я к ним никогда не лез, не ругал. Есть тренер — он с ними живет и работает. Он знает их лучше меня. Когда у меня работал Виталий Еремеев, я спрашивал его перед играми: «Кого ставим в ворота?» Он предлагал одного вратаря, а я — другого. Тогда он убеждал меня, почему должен играть тот вратарь. И я соглашался. У тренера вратарей совсем другое видение.

— В последние годы работы с Еремеевым в «Динамо» была чехарда с вратарями.

— По-хорошему, Бочарова тогда нужно было обменять. Думали, что он сыграет, что выйдет на уровень выше. Плюс были финансовые проблемы у «Динамо» — не получилось подписать всех игроков, которых мы хотели. А Еременко не падал ниже своего уровня. Поэтому и играл.

— Много разговоров об уровне мастерства в КХЛ. Какое ваше видение: оно падает, растет или остается неизменным?

— Мастерство падает не столько из-за того, что уезжают иностранцы, а из-за того, что команды меньше тренируются. Сейчас много игр. Представьте: шесть матчей через день! А когда тренироваться с таким графиком? Думаю, поэтому и падает уровень мастерства. Понятно, без лимита на иностранцев уровень был бы выше. Но главный момент — меньше тренировок. Представьте, сколько игрового времени получают хоккеисты? В первом звене — 20 минут, а в четвертом — восемь. Что ты наиграешь за восемь минут? А это все навыки! Откуда они появляются? Все только через работу и большое количество повторений.

— Вы не поддерживаете увеличение матчей в КХЛ?

— 56 матчей было бы оптимально. Чтобы оставалось время и на отдых, и на тренировки. Все-таки мы — не НХЛ. Их лига собирает лучших хоккеистов со всего мира. Талантливые игроки варятся в одном котле — так растет их уровень. А у нас и так мало звезд. Я предлагал отказаться от легионеров, пока действуют санкции ИИХФ. Для чего? Чтобы молодые ребята больше тренировались и играли, тогда они бы быстро выросли. Это как раньше ввели лимит на иностранных вратарей. Все стали доверять и растить русских. А сейчас посмотрите, сколько наших вратарей играют в НХЛ.

— Без легионеров чемпионат станет менее интересным.

— Согласен. Я же не говорю, что нужно совсем играть без иностранцев. Только на период санкций. За это время наши молодые пацаны серьезно бы выросли. Талантов много, но им надо играть. И, повторюсь, в мое время мы тренировались намного больше. Сейчас новая мода — меньше работать. Но все навыки надо наработать.

— В интернете можно встретить много ваших высказываний на разные темы. Вы так легко отвечаете незнакомым журналистам?

— Я же знаю их, записываю, кто мне звонит. Резких заявлений я не делаю. Если я знаю тему, то обязательно отвечу. Иногда звонят после игры и хотят получить мое мнение. А я отвечаю: «Ребят, я даже матч не смотрел, что я скажу?» Если я не смотрел игру, то ничего комментировать не буду.

— Какое ваше отношение к перекрестному плей-офф?

— Интересное решение. Меня как-то спросили: «Как поднять уровень хоккея?» Так вы сократите количество команд. Когда я играл в Высшей лиге, было девять команд. А это СССР! 250 миллионов населения. Можно же выбрать из этого количества игроков для девяти команд? Так это были хоккеисты высокого класса! И мы обыгрывали клубы НХЛ! Помню, поехали мы с «Крыльями» на матчи в Северную Америку. Нам говорят: четыре игры, 260 долларов за победу. Но заплатят, говорят, всего за три, если даже четыре выигрываете. Ну мы и выиграли три.

— Россия — хоккейная страна?

— Конечно. Только хоккейная. Пусть в футбол играют больше, как и по всему миру. Но что наш футбол выиграл? Один пенальти, который наш вратарь Акинфеев отбил ногой? Когда это было? А говорят до сих пор.