В «Сибири» растет новый Тарасенко? 18-летний талант создал гол-шедевр

У 18-летнего Владимира Михалева — две шайбы за три матча в КХЛ.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Голы: Михалев — 2 (И. Климович, Ефремов), 1:48 — 1:0. Пулккинен — 4 (бол., Меркли, Макмиллан), 27:22 — 1:1. Дубакин — 6 (бол., Жуков), 34:38 — 2:1. Пулккинен — 5 (Макмиллан, Пу), 36:03 — 2:2. Михеев — 5 (Шашков, Хамидуллин), 43:41 — 3:2.

Вратари: Красоткин — Джурасик (58:20 — 58:46, 58:55 — 59:52).

Штраф: 11 — 13.

Броски: 16 (7+4+5) — 23 (10+7+6).

Судьи: Лазарев, Метальников.

27 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена. 9408 зрителей.

Объявившая смену вектора и переход на атакующий хоккей «Сибирь» разочаровывала на старте регулярки. В большинстве матчей команда Дэвида Немировски оставила печальное впечатление. Накопились травмы и болезни ключевых игроков, а тренеру банально не подобрали хоккеистов, чтобы строить стиль от атаки. От этого и расхождение ожиданий, о которых грандиозно говорил гендиректор Кирилл Фастовский, с суровой реальностью. Пока «Сибирь» идет на восьмом месте «Востока». 22 ноября началась восьмиматчевая домашняя серия. Отличный шанс, чтобы поправить положение в таблице и реабилитироваться за смазанный старт. «Сибирь» выиграла три матча подряд, а один из главных героев команды — 18-летний Владимир Михалев.

Познакомиться с лучшим бомбардиром «Сибирских снайперов» вы могли в матче с «Сочи». Немировски заявил эмхаэловца во второй тройке. С олимпийским чемпионом Николаем Прохоркиным и Владимиром Бутузовым. О таком центре многие дебютанты лиги могут только мечтать. Обычно молодежь заводят через нижние звенья, выделяя скромный айстайм. Сибиряки, испытывающие кризис идей в нападении, определили Михалева сразу в топ-6. И Владимир оправдал доверие: забивать нападающий мог буквально в первой смене, когда едва не замкнул передачу на дальней штанге Бутузова. Зато на 18-й минуте Михалев не промахнулся, когда мастерски разобрался в ближнем бою с Максимом Третьяком. Будет теперь внукам рассказывать, что забивал самому Третьяку.

— Сидел дома вечером, ничто не предвещало вызова в основу. Мне позвонил Лев Сергеевич Бердичевский [тренер команды МХЛ] и сказал: «Вот, Володя, мы с тобой обсуждали, что тебя могут вызвать. Приезжай завтра на раскатку, а дальше посмотрим. На самом деле вчера долго не мог уснуть. Честно, не поверил, что буду играть в звене с Прохоркиным и Бутузовым. Думал, что, может быть, оденусь и выйду 13-м нападающим, посмотрю хоккей с самого первого ряда. Но было классно — это хорошие ощущения. У нас утром была раскатка, обсудили, как будем играть. Бутузов взял надо мной шефство. Спасибо Володе! И помогал, и подбадривал, и подсказывал, — рассказал Михалев о первом матче в КХЛ.

Болельщики «Сибири» ждали на старте домашней серии дебют Антона Худобина. Финалиста Кубка Стэнли в составе «Далласа» Немировски пока держит в запасе. Тренер полагается на Антона Красоткина. Зато все увидели перфоманс 18-летнего Михалева. С гола в первой смене первым броском в далеком 2008 году за «Сибирь» дебютировал Владимир Тарасенко. Достижение тезки Михалев не повторил, но дебют получился не менее запоминающимся. Затягивать со второй шайбой в КХЛ форвард не стал. Немировски продолжил доверять юному нападающему — второй гол пришел в матче с «Куньлунем».

Михалев создал момент сам: смело пошел в обводку, издевательски накрутил Райана Спроула и не без помощи рикошета отправил шайбу в ворота. В действиях Владимира не чувствуется юношеской робости. Разобрался с канадским защитником он с уверенностью признанного мастера. За сумасшедший обыгрыш Михалев был вознагражден, когда шайба заползла за ленточку. «Сибирь» дважды позволила «Куньлуню» отыграться, но кроме Тему Пулккинена у китайцев не нашлось человека, способного пробить Красоткина.

Забросивший две шайбы за три матча в КХЛ Михалев — воспитанник новосибирского хоккея. На тренировки четырехлетнего Владимира привел отец. В 16 лет нападающий дебютировал за «Сибирских снайперов» в МХЛ — забить получилось в третьей игре. Выходит, в КХЛ Михалев превзошел график молодежной лиги. В Новосибирске — что неудивительно — лихо ворвавшегося в основу парня сравнивают с Тарасенко. Сам Михалев кумиром детства называл Андрея Свечникова, но путь тезки из «Оттавы» юному форварду, конечно, ближе. Пока в клубе ждут прогресса от братьев Климовичей, сыновей спортивного директора Сергея Климовича, Владимиру вполне по силам остаться в КХЛ, если не растеряет задор, с которым нападающий зашел в лигу.