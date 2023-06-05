«Если с НХЛ не получится, хочу остаться в «Авангарде». Сенсационное заявление звезды КХЛ Ткачева

Интервью Владимира Эдуардовича Ткачева — о первом неудачном сезоне за океаном, скандале с родным клубом и прошедшем сезоне.

Интерес из «Филадельфии» — не более чем разговоры

— Что за история с тем, что вы собрались в Северную Америку? Съездили ведь уже, просидели в АХЛ практически весь сезон.

— У меня действительно есть в планах провести сезон в НХЛ. Буду ждать предложений, посмотрю, какие поступят.

— Но вы были там два года назад. Все закончилось неудачно — целый год в фарм-клубе «Лос-Анджелеса».

— И все-таки считаю, что у меня есть еще один шанс. Мне кажется, что будет последняя возможность, не хочется ее терять.

— Говорят, что вы можете оказаться в «Филадельфии».

— Не совсем так. Нет никакой договоренности или готового контракта. Есть интерес со стороны этой команды, но не более. Скорее какие-то разговоры, беседы. При этом существуют и другие варианты, то есть вы совершенно напрасно привязываете меня к одному клубу.

— Дамир Жафяров прошлым летом тоже хотел уехать, но переговоры затягивались, и он, не выдержав, подписал контракт со СКА. Сколько намерены ждать вы?

— До августа подожду. И если что-то не получится, то вернусь к российским вариантам. Это оптимальный вариант, максимум я пропущу неделю-две сборов.

— Никита Гусев не любит клубную предсезонную подготовку. Вы тоже против нее?

— Наоборот, обожаю этот период. Тренировки, выставочные матчи — мне все нравится. Готовлюсь всегда ответственно, знаю, что от сборов зависит то, как ты проведешь ближайший турнир.

— Если получится договориться, то каких ошибок вы будете избегать, учитывая предыдущий опыт?

— Но были ли у меня эти ошибки? Да, в этот раз в контракте появится пункт о том, что могу вернуться в Россию, если меня отправят в АХЛ. Точнее так: как в прошлый раз, я не проведу в фарм-клубе весь сезон. Но период в «Кингз» мне понравился, хотя со стороны так и не скажешь. Да, я играл весь чемпионат в «Онтарио», но получил бесценный опыт и, как мне кажется, стал гораздо лучше.

Владимир Ткачев. Фото ХК «Авангард»

— Вы готовы к тому, что вас отправят в АХЛ?!

— Так какой смысл? Я уже доказал, что мне испытания не страшны, в АХЛ проявил себя. У меня, между прочим, и тогда был пункт о том, что я могу вернуться в Россию, если меня отправляют в фарм-клуб.

— Но не вернулись.

— Решил отработать контракт до конца.

— Помню, что к вам была одна претензия — игра в обороне. В «Онтарио» вы серьезно добавили в этом компоненте, однако в первую команду не вызывали.

— В «Онтарио» был отличный тренер Джо Вроблевски. Он ко мне прекрасно относился, даже сам хотел в России поработать. Когда я приехал, Джо вызвал и сказал, что мне нужно добавить в двух компонентах. Я все понял, начал работать над этим, и через какое-то время тренер меня вызывает и говорит, что все в порядке, я отлично потрудился. Жди теперь, говорит, вызова в первую команду.

— Но вызова не было.

— Да, не было. В «Кингз» работал Тодд Маклеллан, и он не видел меня в составе. Там не было никакого конфликта, я слышал, что в системе «Лос-Анджелеса» обо мне прекрасно отзываются, мы расстались нормально. Но я не был игроком этого тренера.

— Хотя он о вас знал.

— Говорят, что смотрел много видео с моим участием перед подписанием контракта, одобрил сделку. Но когда я приехал, все оказалось не так. Было сразу видно, что он с первых дней просто не верил в меня. Бывает такое, что тренер сразу не принимает хоккеиста, и это как раз мой случай. Конечно, я не снимаю вины и с себя. Значит, показал, что-то не то, но как раз для исправления недостатков меня и отправляли в фарм-клуб.

— Вы провели четыре матча в сезоне в НХЛ.

— И Тодд как будто ждал, что проведу не самый сильный матч. Как только это произошло, так меня сразу отправили в «Онтарио».

— Вы сказали, что нужно было добавить в двух компонентах. Объясните, в каких именно, но попроще, чтобы все поняли.

— Когда я шел в отбор, то должен был играть первым делом клюшкой в шайбу и никак иначе. Плюс соперника с шайбой надо притормозить, чтобы у него снизилась скорость. В «Онтарио» я довольно быстро все это принял и понял, у Джо вопросов ко мне не было. Хороший тренер, жаль, что по семейным обстоятельствам он не смог продолжить работу в клубе.

Фото ХК «Авангард»

Отъезд в НХЛ — не ради денег

— Я правильно понимаю, что вы готовы уехать в НХЛ, даже на не самый большой контракт, хотя теперь уже можете рассчитывать на любые условия?

— Скажу так: деньги не будут иметь для меня главного значения. Но от контракта кое-что зависит. В прошлый раз у меня была минимально возможная сумма — 925 тысяч долларов. И когда я уже заключил соглашение, клуб неожиданно подписал Виктора Арвидссона на четыре миллиона. Он был моим конкурентом за место в составе, и любой руководитель пожертвует тем, чей контракт дешевле. Тем более в АХЛ я уже переходил на зарплату в 80 тысяч.

— На что вы будете рассчитывать сейчас?

— В районе двух миллионов, что-то в этих параметрах, впрочем, это дело агента. Опять же, я не гонюсь за деньгами, это история вообще не про финансы. Но посадить в запас игрока с такой зарплатой будет уже тяжелее. Хотя, конечно, я уверен, что смогу закрепиться в НХЛ. И, конечно, буду обращать внимание на состав команды. Смысл ехать туда, где полный набор игроков с высокими контрактами?

— Говорят, что в «Онтарио» вы работали в минус, пришлось тратить то, что заработали в России.

— Так и есть. Когда я начал искать жилье, то в клубе мне советовали селиться в определенном районе, где живут хоккеисты. Цены там большие, но игрок НХЛ их потянет. Но если ты в фарм-клубе на 80 тысячах в год — то будет тяжело. Я поселился, где сказали, а меня отправили в «Рейн». И не сказать, что как-то шиковал, жил обычной жизнью, не делал никаких крупных покупок. Но заработанных средств точно не хватало. Как-то обратился в клуб, мол, вы хотя бы мне зарплату поднимите, раз в АХЛ держите. Они такие: да-да, все сделаем. Но ничего не изменилось.

— Что за город Онтарио?

— Да я там и не был.

— Как так?

— Мы там проводили матчи. Тренировки проходили в Лос-Анджелесе, как раз на арене, которая ближе к району, где живем. В Онтарио ездили в день игры, раскатывались, отдыхали, а после матча сразу же возвращались домой. То есть города я не видел, никогда по нему не гулял. Онтарио — это полтора часа на машине от Лос-Анджелеса, вглубь Калифорнии. Пустыня и солнце.

— На трибунах немного народу.

— Иногда нормально приходило, но хоккей там явно не самый популярный вид спорта. Но мне стадион нравился. Он не новый, но очень удобный.

— Смотрел видео после сезона. Забивали вы немного, но в топ лучших голов большинство — с ваших передач.

— До сих пор отдать на пустые ворота, сделать умную передачу мне нравится гораздо больше, чем забить. Для Северной Америки, впрочем, это не совсем типично.

— Перед тем сезоном шутили, что вы сделаете 82 передачи в матчах за «Кингз», но не забьете.

— В этот раз я кое-что поправлю. Буду побольше бросать.

— Вы уже ответили на вопрос про будущую команду. Но «Филадельфию» называют как один из самых реальных вариантов, а там Джон Торторелла. Тренер старой школы, не слишком сдержанный, спрашивающий строго за все, готовый любого посадить в запас.

— Может быть, мне и нужен такой тренер. Не вижу проблемы.

— А я вижу.

— Если это будет Джон Торторелла, то я уверен — он даст то, что усилит мою игру. Я хочу в НХЛ играть на высоком уровне, постоянно расти как хоккеист.

— Вы и выглядите не как хоккеист. По крайней мере не как игрок из Северной Америки.

— И в этой лиге есть не самые большие ребята. Разве Элиаш Петтерсон габаритный? Кроме того, у меня никогда не было проблем со штангой, я жму достаточно серьезные веса.

Фото ХК «Авангард»

Не понимаю, откуда взялась информация, что прошу у «Авангарда» огромные деньги

— Больше удивляет, что вы так легко отказываетесь от больших денег, которые вам готовы платить в КХЛ.

— Мне всего 27 лет. Чувствую, что еще могу расти. Деньги? Да, хорошо, когда они есть. Но я хочу развиваться как профессионал. Хочу закрепиться в сильнейшей лиге мира, и пока существует такая возможность, я буду пытаться. Почему-то всем кажется, что у меня не получилось в системе «Лос-Анджелеса». Но это не так. Да, я не сыграл в НХЛ полный сезон, но в каких-то моментах значительно добавил. И сейчас чувствую, что готов играть и на самом высоком уровне.

— А чем вы стали лучше?

— Да в той же борьбе у борта.

— Что за информация появилась после окончания сезона? Дескать, вы просите огромные деньги у «Авангарда». Называли даже сумму — 120 миллионов.

— Начнем с того, что ни я, ни мой агент не разговаривали с омским клубом насчет финансовых условий. Я не понимаю, откуда в СМИ появились такие суммы. С нашей стороны никаких условий не выдвигалось.

— Почему?

— Да потому что я решил поехать в Северную Америку. И когда завершилась серия с «Авангардом», я укрепился в этом мнении.

— «Авангард» вам предлагал подписать новый контракт во время прошлого сезона?

— Опять же, никакой конкретики, никаких цифр. Все было как-то мимоходом, типа давай начнем переговоры. Я всегда отвечал, что к этому вопросу мы вернемся только после окончания сезона, так как хотелось сконцентрироваться на игре за «Авангард». Никогда не было моего согласия или отказа, не доходило до обсуждения вопросов. Я свою позицию четко говорил в момент, когда у меня спрашивали, а такое было три-четыре раза.

— Откуда же сумма в СМИ?

— Не знаю, чтобы болельщики нас офигевшими считали. Мол, вот просят огромные деньги. Еще раз повторю: мы с «Авангардом» не выходили на тот уровень переговоров, когда обсуждаются условия.

— Потом вообще случился скандал. Не с вами, а с Арсением Грицюком и интервью Дамира Шарипзянова.

— Спрошу у Дамира при случае, что там произошло. Но с моей стороны комментариев не будет. Переговоры агента и хоккеиста с клубом — это их дело. Мне вообще все равно, кто сколько получает. Даже на уровне шуток я ничего говорить не буду.

— Если с НХЛ по каким-то причинам не получится, то где вы продолжите карьеру?

— Я бы хотел остаться в Омске. Это мой родной город, меня все устраивает. Вообще бы не стал ничего менять. Если вы помните, год назад я говорил, что готов был подписать длительный контракт, но мы договорились на год. Поездка в систему «Лос-Анджелеса» не дала ответы на вопросы по поводу моего уровня, и хотелось попробовать снова.

Фото ХК «Авангард»

Было очень неприятно, когда стали обвинять в поражениях

— В начале прошлого сезона у вас возникло недопонимание с Дмитрием Рябыкиным. Все закончилось тем, что вас убрали из состава.

— Так я же очки не набирал.

— Но конфликт был.

— Не было. В том смысле, что я ему не грубил, никогда с тренером не ругался.

— Так вы вообще ни с кем не ругаетесь.

— Но конфликт — это взаимные претензии, а у нас с Дмитрием Рябыкиным никаких скандалов не было. Вполне вероятно, что я действительно не показывал свой лучший хоккей.

— Я слышал, что вас хотели сделать форвардом оборонительного плана.

— Это немного не так. Но команда проигрывала, и, возможно, посчитали, что я один из главных виновников неудач.

— Но это было не так?

— Сложности возникли из-за того, что мне никак не могли найти место в составе. Начинал в тройке с Алексом Бродхерстом и Арсением Грицюком. Затем меня переставили к Корбану Найту и Риду Буше. Помню, что первый выезд у нас был Балашиха — Минск — Санкт-Петербург. Первую игру мы вышли с Бродхерстом, в Минске я уже играл с Найтом. С «Динамо» все было неплохо — да, проиграли, но наше звено забросило две шайбы из трех. Затем была поездка в Санкт-Петербург, где мы проиграли, и наше звено снова разбили. Искали варианты, плюс шли поражения, надо было что-то менять.

— Плохо, когда так быстро делают выводы.

— Я считаю, что надо было чуть потерпеть. Все-таки необходимо было притереться к партнерам, а когда есть сыгранность, качество становится лучше. Но тренеры посчитали иначе.

— Вы обрадовались, когда Дмитрия Рябыкина убрали?

— Нет, что вы. Он попал в тяжелую ситуацию, «Авангард» много играл на выезде, и было много поражений. Но ведь не только тренер виноват в неудачах.

— С Михалом Кравецом все наладилось.

— Мне очень понравилось с ним работать. Очень позитивные впечатления. Хорошо, что он остался в команде, весьма сильный тренер. Я бы с ним еще поработал вместе.

— А как вы отнеслись к тому, что его едва не уволили в середине сезона?

— Да я не знал про это.

— Все знали, кроме вас.

— Нет, когда начались собрания, то я, естественно, узнал. Но мне показалось странным, что эта тема вообще поднималась. Команда попала в зону плей-офф, шла достаточно неплохо — и вдруг разговоры об отставке.

Фото Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Вы когда-нибудь встречались с Александром Крыловым?

— Один на один — только раз. Как раз когда в начале сезона начались поражения, пошли индивидуальные беседы. Меня вызвали, спросили, что происходит, есть ли какие-то проблемы. Недолго посидели и все. С тех пор я его видел иногда в раздевалке, когда он приезжал в Омск.

— Правда, что когда иностранцы прекратили набирать очки, вас стали обвинять в том, что они плохо играют?

— Что-то такое было. Это очень неприятно. Все-таки играет вся команда, плюс невозможно пройти весь турнир ровно. Но почему-то виноватым считали меня. Но потом к этой теме никогда не возвращались.

— Вы поняли, почему проиграли в плей-офф «Ак Барсу»?

— Ключевой момент был в Омске, когда мы упустили победу в третьем матче, хотя после двух периодов вели 2:0. Но и не могу назвать основные причины, почему мы проиграли. Не повезло, недоработали.

— Вы производите впечатление человека, который вообще ни с кем не ругается, особенно никуда не лезет. Как вы с Григорием Паниным-то подрались в Уфе?

— Ой, да ладно вам сейчас все это вспоминать. Мы уже вечером спокойно общались, пожав друг другу руки. Там смешно другое было. Конфликт еще не закончился, а уже в новостях о нем писали.

— Вы недавно были в отпуске. В компании с хоккеистами?

— Нет, только с женой. Хочу максимально отдохнуть от хоккея летом.

— И новости не читаете?

— Не особо.

— ЦСКА выиграл Кубок Гагарина!

— Про это слышал. Но за финалом НХЛ следить буду, хотя обычно не люблю смотреть полные матчи.

— А как вы смотрите хоккей?

— Всегда слежу за ситуациями, которые привели к голу. Заброшенная шайба — это плод усилий нескольких игроков, и про них все забывают. Игра без шайбы очень важна.