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Сегодня, 18:00

«Авангард» может лишиться сильнейшего игрока. Ткачев снова собрался в НХЛ

Ткачев может уехать из «Авангарда» в НХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Владимир Ткачев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Ткачев.
Фото Global Look Press
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Лучший бомбардир регулярного чемпионата хочет продолжить карьеру за океаном.

«Авангард» может потерять своего ведущего игрока перед самым стартом чемпионата. Год назад они лишились Корбэна Найта, решившего не возвращаться в Омск, несмотря на действующее соглашение. В этом рискуют потерять Владимира Ткачева.

Но ситуации разные. Решение Найта ни с кем не обговаривалось, тогда он поставил руководство перед фактом, и его даже не смутил внушительный штраф за досрочное расторжение договора. С Ткачевым все иначе.

Владимир никогда не забывал о мечте сыграть в НХЛ. Его даже не смутила плохая поездка в «Лос-Анджелес», ведь весь сезон он провел в АХЛ, выступая за «Онтарио». Тот неудачный опыт скорее даже мотивировал.

— Я все равно верю, что смогу играть на высоком уровне, — говорил он мне после возвращения из Калифорнии. — Да, не получилось с «Королями», но это никак не изменило моих планов.

Правда, контракт он заключил с «Авангардом», но при этом договорился с клубом о досрочном расторжении, если летом 2024 года ему поступит достойное предложение из-за океана. Говорят, что оно поступило.

Владимир Ткачев. Ткачев — о неудаче в НХЛ и переходе в «Авангард»: «Хочу доказать, что в «Лос-Анджелесе» ошиблись»

Пока не знаю, какой это клуб, так что не буду прогнозировать, получится ли у Владимира. Вопрос не в этом. Еще год назад форвард говорил, что для него сумма контракта не будет определяющим фактором при заключении договора. Гораздо важнее, чтобы тренер его видел в своей команде, а на позиции крайних не было «двадцать человек». И это все.

В НХЛ нашлись те, кто заплатит относительно невысокую цену за хоккеиста с великим хоккейным интеллектом, который может на льду сделать все, что многим не под силу. Некоторым кажется, что Владимир не создан для той лиги. Там слишком быстро, там жестче, но сам хоккеист эти аргументы отметает.

— В «Лос-Анджелесе» мне тоже говорили, что мне не хватает умения действовать без шайбы и игры в обороне, — соглашается Владимир. — Но в фарм-клубе я все это серьезно подтянул. Даже тренер говорил, что у меня теперь в этих компонентах все иначе. Но в первую команду не вызвали по каким-то своим причинам.

Владимир Ткачев.
Фото Global Look Press

Теперь поговорим об «Авангарде». Клуб этим летом работал на рынке практически идеально. Сначала генеральный менеджер Антон Курьянов сформировал защитную линию, и теперь в распоряжении Сергея Звягина есть восемь игроков обороны, которые могут друг друга заменять. Затем выменял вратаря, и всем стало понятно, что с парой Михаил Бердин — Павел Хомченко можно за что-то бороться. Далее Курьянов, понимая, что у него есть крутое первое звено, работал над созданием второй тройки.

Но все усилия пойдут прахом. Если Ткачев уедет, то разрушится ударная тройка, самая важная в команде. Когда уехал Найт, был выбор. Может быть, кому-то кажется, что Райан Спунер не самый идеальный вариант, однако в регулярном чемпионате он помог.

Но Ткачева заменить просто некем. Таких игроков нет на рынке в КХЛ, нет в Европе, а ребята схожего уровня не покинут НХЛ. И что делать Антону Курьянову, непонятно.

Однако существует вероятность, что Владимир сам откажется. Пока есть предложение, но нет согласия со стороны хоккеиста. Он его, кажется, даже еще не обсуждал. Вмешаться могут и другие факторы. Недавно жена хоккеиста родила, так что семейный вопрос точно не будет последним.

Александр Овечкин, Кирилл Капризов и&nbsp;Владимир Ткачев (слева направо). Самые высокооплачиваемые хоккеисты России в НХЛ и КХЛ: кто входит в список

Возможно, и «Авангард» вмешается. Например, предложит Владимиру длительное соглашение, чтобы он оставил все мысли об НХЛ. Вариантов много, но высока вероятность, что «Авангарду» придется мириться с худшим.

Потому что в последний раз, когда я лично говорил с Владимиром (а это было не так давно), он по-прежнему мечтал об НХЛ. И на тот момент никаких предложений не было.

Владимир Ткачев (Авангард)
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Авангард
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