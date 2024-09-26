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Сегодня, 17:00

«Я не бросил мечту сыграть в НХЛ». Интервью чемпиона КХЛ из Белоруссии

Защитник «Металлурга» Еременко заявил о мечте сыграть в НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
Владислав Еременко.
Фото Дарья Исаева., «СЭ»
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Поговорили с защитником «Металлурга» Владиславом Еременко, который летом мог перейти в «Нэшвилл».

Защитник Владислав Еременко — один из ключевых игроков обороны «Металлурга». С командой Андрея Разина белорус в сезоне-2023/24 завоевал Кубок Гагарина. Это первый большой трофей в карьере хоккеиста. Уроженец Витебска успел поиграть в Северной Америке по юниорам. Три сезона Еременко провел за «Калгари Хитмэн» из Западной лиги, а на драфте-2018 под 151-м номером его выбрал «Нэшвилл». В интервью «СЭ» Владислав рассказал, мог ли уехать в «Предаторз» в межсезонье, о полученном опыте за океаном и чемпионстве «Металлурга».

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Выбрал КХЛ вместо «Нэшвилла»

— Насколько велик был соблазн уехать в Северную Америку после чемпионства с «Металлургом»?

— Я изучал этот вариант. Но совсем недавно у меня в Северной Америке поменялись агенты. До этого особо никакой работы не велось. Как только сменились агенты, начались переговоры. Пришли к тому, что я проведу сезон в КХЛ, а клуб будет следить за мной. Дальше будем смотреть, нужен я «Нэшвиллу» или нет.

— Как проходил диалог с «Нэшвиллом»? Клуб был заинтересован в вас?

— Да, безусловно, клуб был заинтересован. Во многом сыграло роль наше чемпионство. Я даже знаю, что проходило общее собрание в клубе, разговаривали про меня. В «Металлурге» мы просили контракт на год. Спасибо руководству за то, что пошли на уступки. Я был не против остаться в команде. Но разговоры об НХЛ всегда интересны.

— НХЛ манит вас?

— Конечно. Я не бросил мечту сыграть в НХЛ. Держу ее в уме.

— На решение остаться в КХЛ повлияло то, что два последних сезона получились неполноценными из-за травм?

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— Безусловно. На мой взгляд, КХЛ как лига сильнее АХЛ, если, допустим, я бы поехал в фарм-клуб «Нэшвилла». Мне есть что доказывать в России. КХЛ — конкурентоспособная лига, здесь есть все для прогресса.

— В Северной Америке вы хотите сразу получить место в команде НХЛ?

— Все это нужно будет обсуждать. Возможно, нужно будет включить пункт в контракте, чтобы не сидеть весь сезон в АХЛ. Если после лагеря с командой перед сезоном тренеры и руководство примут решение, что я им не нужен, чтобы у меня была возможность вернуться в КХЛ.

— Многие уезжают за океан и пробиваются через фарм-клуб. Этот путь вам не близок?

— В 19-20-21 год — безусловно, я бы отыграл в АХЛ столько, сколько нужно. Многие клубы так выстраивают систему: как бы хорош ни был новичок, они все равно отправляют его в АХЛ, чтобы он прошел эту школу, а потом поднимают в основу. «Нэшвилл» — не исключение. Знаю, что даже Роман Йоси изначально играл в АХЛ. Но в силу возраста (через год мне уже будет 26 лет) задерживаться в АХЛ нет смысла.

Владислав Еременко.
Фото ХК Металлург

Играл против Барзала по юниорам

— Северная Америка вам знакома. Вы играли в «Калгари Хитмэн». Представление о тренерах и менталитете у вас есть?

— Конечно. За три года в «Калгари» я многому научился, получил хороший опыт. Когда я приехал в Канаду из Белоруссии, все это казалось чем-то нереальным. Изначально было тяжеловато, потому что я не знал язык. Со временем все становилось только лучше и лучше. Немного обидно, что каждый год были разные тренеры. Но в то же время от каждого я чему-то научился. Это хороший опыт.

— Что бросилось в глаза, когда только приехали в «Калгари Хитмэн»? Произошел разрыв шаблона после Белоруссии?

— В плане быта я бы не сказал, что увидел что-то невероятное. Я переехал в юниорскую лигу, где играли парни от 15 до 20 лет. Удивился ажиотажу, аренам, где играли клубы. Не возникало никаких вопросов с экипировкой. Можно заказать любые клюшки с любыми загибами. На матчи приходят полные трибуны, много ребят стараются попасть в команды на предсезонке.

— Пересекались с кем-нибудь из звезд нынешней НХЛ?

— Я играл в паре с защитником Джейком Бином — 13-м номером драфта. Сейчас его обменяли в «Калгари». Играл против Барзала. Много сильных хоккеистов, сейчас и не вспомню каждого. В моей команде главной звездой был защитник Бин.

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— Взросление наложилось на отъезд в другую страну. Это было сложное время для вас?

— Безусловно, это очень тяжело. Особенно первое время, когда я общался с семьей, где жил, через гугл-переводчик и многие детали не понимал. Дальше становилось все проще и проще. Мне повезло, что каждый год в команде еще были русские парни. Приезжаешь на тренировку, и вместе вам не так скучно. Можете вместе посмеяться, обсудить что-то.

— Поняли за это время, чем молодежь из России и Белоруссии отличается от Канады и США?

— Даже не задумывался об этом. Я бы не сказал, что мы сильно отличаемся. В Канаде есть своеобразные ребята. Каждый человек хорош по-своему. Есть те, кто работают в зале не покладая рук. А есть такие, кто ничего не делают и при этом показывают отличную игру. Наверное, в Северной Америке больше таких людей, которые могут с первого взгляда показаться хорошими, а на самом деле эти люди могут оказаться не такими, как кажутся.

— Двуличные?

— Да, в какой-то мере можно и так сказать.

— Вы сталкивались с этим лично?

— Были и такие ситуации. И не только в юниорке, но и в минском «Динамо». Приезжали легионеры, которые вроде как сначала хорошие, а в какой-то момент начинают показывать себя с другой стороны. В России с такими сталкиваешься намного реже. А в Северной Америке часто бывает так, что сначала думаешь о человеке хорошо, а потом оказывается, что он не так добр и честен с тобой, как показалось с первого взгляда.

Владислав Еременко.
Фото ХК Металлург

— Быстро получилось стать своим в коллективе, где все разговаривают на чужом языке?

— Да. Все ребята понимали, что мы приехали впервые в другую страну, и помогали нам. Иногда над нами могли пошутить, когда мы что-то не понимали. Но уже в скором времени английский стал лучше и уже можно было ответить на шутку шуткой. Клуб занимался всей организацией: искал семью, помогал с питанием, обеспечивал экипировкой. Если возникали какие-то вопросы, то они сразу решались.

— Семья, в которой вы жили, даже позвала вас на отдых на Гавайи. Расскажите об этом.

— У моего первого агента, который помог перейти в «Калгари», знакомые как раз жили в Калгари. Они очень состоятельная семья. Это был их первый опыт, когда они брали спортсмена из другой страны. И они взяли меня — белоруса. Я приехал и удивился условиям. Внизу была хоккейная площадка с искусственным льдом и воротами. В доме также бильярд, тренажерный зал. На Рождество в лиге пауза дней на десять. Ребята разлетаются по домам или на отдых. Родители из семьи, в которой я жил, предложили мне: «Мы с семьей (а у них было еще три сына) обычно на Рождество летаем на отдых. Хотим пригласить и тебя». Я сразу спросил, сколько это будет стоить. Ведь зарплаты в юниорской лиге практически нет. Мне сказали, что все возьмут на себя, только надо поговорить с генеральным менеджером, чтобы клуб оплатил перелет. Через пару дней они уже договорились, чтобы «Калгари» купил мне билеты. А в тот момент я уезжал на чемпионат мира U20, боролись со сборной за выход в элиту. Он проходил в Германии. И я из Франкфурта полетел в Сан-Франциско, а оттуда на Гавайи.

— Мне кажется, партнеры по сборной Белоруссии были в шоке, когда узнали о вашей поездке.

— Они, возможно, узнают об этом только сейчас, когда я рассказываю, хотя мне кажется, уже многие знают эту историю. Но в целом это была незабываемая поездка.

— Денег, которые платили в юниорской лиге, хватало на карманные расходы?

— Платили 250 канадских долларов. Их хватало, чтобы заехать пообедать, купить что-то себе по мелочи.

Владислав Еременко.
Фото ХК Металлург

Вернулся в минское «Динамо», чтобы выйти на взрослый уровень

— Почему вернулись в минское «Динамо» в 2019 году?

— Во-первых, «Динамо» предложило хорошие условия. Во-вторых, летом меня обменяли из «Калгари» в «Мус Джо». Условия в этой команде в плане быта прилично уступали «Калгари». «Динамо» как раз в этот момент предложило хороший контракт. Я подумал, что в 20 лет уже пора выходить на взрослый профессиональный уровень, а не сидеть, как лимитчик, в юниорской лиге.

— «Нэшвилл» в то время выходил на вас?

— Как говорил мне прошлый агент, в тот момент «Нэшвилл» обиделся из-за того, что я уехал в КХЛ, а не остался еще на год в Канаде. Это слова агента. Я не очень понял эту ситуацию. Во многом поэтому я и поменял агента. И после смены агента контакт с «Нэшвиллом» стал лучше, начались реальные переговоры.

— Вы участвовали в тренинг-кэмпе «Нэшвилла». Это был полезный опыт?

— Сразу после драфта я улетел в Канаду на все лето. Готовился к сезону за океаном. За то время я сильно прибавил физически. Через два дня после драфта уже состоялся кэмп. И я улетел в Нэшвилл в лагерь новичков. Получилось так, что я приехал в хорошей форме. Следующий этап — турнир новичков после отпуска. Я приехал в Нэшвилл, мы полетели во Флориду на матчи. После них ко мне подходило много людей из организации, даже генеральный менеджер. Все говорили: «Продолжай удивлять, мы довольны тобой». После этого меня оставили на пару дней в лагере основного состава. Мы тренировались в две группы, где были большинство игроков НХЛ.

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— Голова не кружилась, когда выходили на лед с игроками НХЛ?

— Было такое. Помню, делали упражнения «два в один» и «три в два». Тогда еще за «Нэшвилл» играл Кевин Фиала. Я вышел против тройки Фиала — Форсберг — Джохансен. В моменте подумал: «Что вообще происходит?» Но потом включился, и все было нормально. Надо просто перестроиться к их скорости. На самом деле, в НХЛ тоже хватает ошибок. Не стоит думать, что там играют суперхоккеисты. По телекартинке игра кажется быстрее, чем в действительности. Опыт в тренинг-кэмпе «Нэшвилла» мне был очень полезен. Я пообщался со всеми игроками в раздевалке. Познакомился со всеми. Все ребята — очень дружелюбные, и если вдруг потребуется какая-то помощь, все готовы помочь — это очень приятно.

— В последние годы очень много белорусских хоккеистов добились прогресса. Чем можете это объяснить?

— Все идет от управления хоккеем в стране. Этим занимаются грамотные люди, которые выстроили вертикаль, и она дает свои плоды. Сейчас нас и Россию лишили права выступать на чемпионатах мира. Наша сборная получила много матчей с россиянами — это большой плюс. «Динамо-Джуниверс» играет на турнирах с ЦСКА и «Локомотивом». В мое время такого не было. Мы играли с московскими командами, которые занимали последние места. И это уже для меня было большим опытом. А сейчас парни играют против топовых российских школ, что очень помогает развиваться.

— В том числе из-за нехватки конкурентных матчей вы в свое время хотели переехать в школу ярославского «Локомотива»?

— Да. Мы с другом приехали в Ярославль. Был турнир из трех команд: «Локомотив», «Локомотив-2004» и всех, кто приехал на просмотр. В итоге нас оставили в «Локомотиве». Мы съездили на предсезонные турниры, показали хорошие результаты. Но все было за свой счет. Родителям было тяжело. Две недели с нами жили его родители, две недели — мои. В один момент мы поняли, что это тяжело и физически, и финансово. Разговаривали с руководством школы, чтобы нам выделили места в интернате. Они согласились, но только после того как мы получим российское гражданство. Воспитывать конкурентов они не хотели. А мы хотели играть за свою сборную, поэтому решили вернуться домой. Хотя мы смотрелись очень хорошо. По-моему, я был вторым бомбардиром среди защитников на тот момент по всему чемпионату Москвы.

Владислав Еременко.
Фото ХК Металлург

Амбиции «Металлурга»

— «Металлург» ждет тяжелый сезон. После чемпионства на вас все будут настраиваться по-особенному. Чувствуете, что команда готова повторить успех?

— Я уверен, что мы готовы. В нас никто не верил в прошлом сезоне, но мы выиграли Кубок. Сейчас главное выкинуть из головы мысли о том, что мы — чемпионы. Это все осталось в прошлом. Начался новый сезон. Надо шаг за шагом идти к новой победе.

— Все парни остались такими же простыми? Звездной болезни не замечали в раздевалке?

— Нет. Все прекрасно понимают, что легко точно не будет. Только сложнее. Многие команды усилились, много переходов в межсезонье. Плюс повысили лимит на легионеров. Соперники стали сильнее, а на нас будет особенный настрой. Мы должны быть готовы к этому: играть без прокатов и заново биться за Кубок.

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— Какие переходы вам особенно запомнились за лето?

— Переходы Дюбе, Маклауда и Комтуа. Я играл на молодежном чемпионате мира. И канадцы как раз выиграли турнир в Баффало. Против Дюбе я играл в одной лиге. Знаю, что он очень сильный нападающий. Рабочий центр, прекрасно понимающий, как действовать на этой позиции.

— Они могут стать звездами КХЛ?

— Конечно. Они и в Северной Америке были на хорошем счету. Это уверенные игроки НХЛ, но у каждого случились свои ситуации. Поэтому им пришлось искать варианты в других лигах.

— Взросление наложилось на отъезд в другую страну. Это было сложное время для вас?

— Безусловно, это очень тяжело. Особенно первое время, когда я общался с семьей, где жил, через гугл-переводчик и многие детали не понимал. Дальше становилось все проще и проще. Мне повезло, что каждый год в команде еще были русские парни. Приезжаешь на тренировку, и вместе вам не так скучно. Можете вместе посмеяться, обсудить что-то.

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ХК Металлург (Магнитогорск)

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