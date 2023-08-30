Как ЦСКА будет играть без топ-вратаря? Кем можно заменить Федотова?

Изучаем, как красно-синие будут решать проблему с дисквалификацией своего первого номера, которая продлится до 1 января.

28 августа президент КХЛ Алексей Морозов официально объявил, что голкипер ЦСКА Иван Федотов не сможет сыграть за красно-синих в матче-открытия с «Ак Барсом» из-за дисквалификации, наложенной ИИХФ до 31 декабря этого года.

«СЭ» рассказывает, кто из вратарей сейчас есть в распоряжении Сергея Федорова и с кем главному тренеру «армейцев» придется провести первые четыре месяца нового регулярного чемпионата.

Александр Шарыченков

31 год

Матчей на предсезонке: 1.

Матчей в КХЛ: 223.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На первый взгляд, Шарыченков — идеальный вариант, который должен помочь ЦСКА безболезненно заменить Федотова на несколько месяцев и пережить его дисквалификацию. У него есть за спиной уже два Кубка Гагарина и больше двухсот полных матчей на уровне первой лиги страны. Да и 31 год — это идеальный возраст для голкипера и время, когда многие из вратарей выходят на свой пик. А главное — он уже был стартером ЦСКА в сезоне-2020/21. Причем тогда опытный вратарь также стал первым номером вынужденно — из-за травмы шведа Ларса Юханссона.

В прошлой регулярке Александр делил рамку ЦСКА с Адамом Рейдеборном и нередко выходил с первых секунд, получив нагрузку в 40 процентов матчей. Начинал в статусе первого номера красно-синих Шарыченков и плей-офф в серии с «Северсталью». Однако в итоге провалился настолько, что после третьего матча уступил место шведу и больше не появлялся на льду с первых минут, став одним из претендентов «на выход» из чемпионской команды.

Впрочем, в конце концов скудность кахаэловского рынка заставила Игоря Есмантовича пересмотреть свое отношение к нему. Шарыченкову четырехмесячный бан коллеги играет только на руку. Более удачную возможность вновь вернуть себе кредит доверия от руководства и тренерского штаба Сергея Федорова представить сложно.

Всеволод Скотников

21 год

Матчей на предсезонке: 1.

Матчей в КХЛ: 8.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Воспитанник казанского «Ак Барса» никогда не считался огромным талантом, но был завсегдатаем юниорских сборных страны. В ЦСКА по-прежнему верят, что из Скотникова может вырасти голкипер уровня КХЛ. Но последние два года он топтался на месте даже в ВХЛ, где не смог провести больше 20 матчей уже второй сезон подряд.

В прошлой регулярке 21-летний вратарь наконец-то дебютировал в КХЛ и даже успел отметиться «сухарем». Правда, на ноль он отыграл в матче с абсолютно разобранным «Сочи», а на протяжении всего сезона оставался третьей опцией москвичей на последнем рубеже. Теперь же во время простоя Федотова у него есть реальный шанс не только стать временной заменой серебряного призера Пекина, но и под руководством тренера вратарей Сергея Наумова отвоевать место бэкапа у куда более опытного Шарыченкова. Латвийский специалист, которого мой коллега Алексей Шевченко этим летом отправлял в «Айлендерс», уже поднял на топ-уровень Илью Сорокина и сделал лучшего вратаря КХЛ из все того же Федотова. Сейчас настало время дать качественный толчок парню с куда менее очевидными перспективами.

Дмитрий Гамзин

20 лет

Матчей в КХЛ: 2.

Матчей на предсезонке: 2.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Основной голкипер «Красной Армии» провел не самый примечательный прошлый сезон, но заслужил поездку на сборы с основной командой. На предсезонке парень из МХЛ сыграл дважды. Во встрече с «Динамо» на Кубке мэра Москвы он вполне удачно подменил Шарыченкова в середине матча, пропустив лишь однажды, а в матче с «Амуром» появился на льду после второго периода и не просто отразил все броски, но и не дал реализовать хабаровчанам ни одной попытки в серии буллитов. Примечательно, что именно Гамзина организаторы и признали лучшим вратарем турнира. Чем не заявка на то, чтобы начать сезон в основе действующего чемпиона?

Есть у Дмитрия опыт игры в официальных матчах за ЦСКА. В октябре 2022-го Федоров дал прочувствовать рослому голкиперу уровень КХЛ в игре с «Куньлунем» (5:1), и тот не подвел, сделав 23 сейва и дав китайцам размочить счет только в меньшинстве в конце третьего периода.