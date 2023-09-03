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Сегодня, 16:45

Федотов снова играет в КХЛ. Интересы ЦСКА превыше всего?

Вратарь Иван Федотов попал в заявку ЦСКА на матч КХЛ с «Ак Барсом»
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Президент ЦСКА Игорь Есмантович, главный тренер Сергей Федоров, вратарь Иван Федотов.
Фото photo.khl.ru
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Похоже, лигой давно управляет лично президент армейцев.

Мнение

Случилось то, что все последние несколько месяцев нам обещал президент ЦСКА Игорь Есмантович, — вратарь Иван Федотов попал в заявку на матч с «Ак Барсом» и сыграл против казанцев, несмотря на заявление президента КХЛ Алексея Морозова.

«Федотов подписал контракт с ЦСКА, лига его зарегистрировала. Но у него есть пометка. Он считает, что у него нет контракта с «Филадельфией», — говорил Морозов на пресс-завтраке для СМИ 28 августа. — ЦСКА пытался связаться с НХЛ и «Филадельфией». НХЛ признает, что не уведомила игрока о контракте. Сейчас юристы работают над его вопросом. Если ничего не изменится, то 1 сентября Иван не сыграет. В будущем мы должны подписать договор с НХЛ. Но год назад это было невозможно, и сейчас ничего не изменилось».

Однако в итоге его слова были всего лишь запятой. Точку в вопросе поставил не он, не чиновники из ФХР и не юристы. Нынче их расставляет президент ЦСКА, который был уверен в своей победе задолго до начала регулярного чемпионата. И сейчас можно утверждать точно — его уверенность все это время была подкреплена сверху.

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«КХЛ приняла заявку ЦСКА, Иван Федотов сыграет против «Ак Барса». Решение ИИХФ нарушает его конституционные права, Генеральная прокуратура обязала нас допустить его к участию в матчах. Считаем, что это решение не испортит наши отношения с международной федерацией. ФХР также допустила Федотова к участию в матчах», — объяснил решение допустить Федотова Алексей Морозов на пресс-подходе незадолго до матча-открытия.

Только с каких пор Генпрокуратура стала вмешиваться в дела КХЛ? Разве она проводит чемпионат? Да и если обратиться к правовым нормам, то меры прокурорского реагирования прекрасно известны — это протест, представление, постановление и предостережение. Однако все они обязывают лицо, в адрес которого меры направлены, только рассмотреть данный документ и дать на него ответ. Обязать ту же КХЛ допустить игрока к участию в соревнованиях прокурор не в силах — это может сделать только суд.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов сыграл в&nbsp;матче КХЛ, нарушив запрет ИИХФ.

Следуя логике Морозова, нарушать конституционные права человека и трудовое законодательство может и обмен Андрея Локтионова из ЦСКА в «Амур», за который нападающий так и не сыграл. Если так посмотреть, то решение отправить хоккеиста на другой конец континента нарушает принцип свободы труда. С чего это ради он должен против своей воли менять столицу на провинциальный Хабаровск? Или «это все же другое»?

Возможно, сейчас в глазах большей части общества босс армейцев выглядит революционером, который ради общего блага бросил вызов НХЛ, ИИХФ и всему западному миру, выжившему нас с мировой арены. Но стоит задаться вопросом, почему он пошел с вилами на внешнего врага в одиночку и не собрал вокруг себя коалицию из других клубов. А если никто из коллег не поддерживает его восстание, то, может быть, оно и не такое уж благо?

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И вообще, ЦСКА когда-либо заботило глобальное развитие лиги? За последние годы клуб ни разу не выходил на публику с предложениями и инициативами, которые были бы поддержаны большинством. Стабильно от президента красно-синих звучит лишь один рефрен — уровень падает и поэтому нужно поднимать потолок зарплат. Стоит ли напоминать, что именно Есмантович отсрочил введение жесткой платежки еще на один сезон в то время, как остальные топ-клубы приняли новые правила игры и молча начали подстраиваться под них?

Московские армейцы продавили руководство КХЛ тогда — продавили его и сейчас. Никакие контраргументы не работают. В идеальном мире нынешнего ЦСКА главенствуют только его интересы, все остальные — неиграбельные персонажи, которые должны подстраиваться под волю гегемона. Все как в лучшие советские годы, когда часто соперники исполняли роль обслуживающего персонала.

Похоже, Есмантовичу нужна реинкарнация чемпионата СССР — причем в худшем его проявлении. Где лига не будет требовать маркетинговые стратегии и спрашивать за посещаемость. Где журналисты не будут отвлекать игроков, которые должны оставаться бездушными роботами с клюшками. Где болельщик — не основная целевая аудитория, ради которой нужно работать.

Однако нужен ли такой мир другим?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Иван Федотов
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Игорь Есмантович
26
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8 Динамо 1 0 1 0
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10 Сочи 1 0 1 0
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Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Трактор 1 1 0 2
5 Авангард 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
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