Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:00

Из КХЛ уехал самый нелепый вратарь. Американец из «Динамо» смешил всех

Вратарь Миска покинул московское «Динамо»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хантер Миска.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен
Бело-голубые расторгли контракт с Хантером Миской.

Московское «Динамо» рассталось с вратарем Хантером Миской. Ему выплатили компенсацию, и уже утром в пятницу наш герой улетел из России. Был вариант, при котором он окажется в «Сочи», но Хантер отказался от такой возможности, да и южный клуб не слишком-то заинтересовался сделкой.

Можно сказать, что приглашение Хантера в КХЛ — огромная ошибка менеджеров «Динамо». Но давайте вспомним лето. Клуб был в непростой ситуации. Илья Коновалов не выручил в плей-офф, и хотя были мысли оставить его в команде, высшее руководство было не в восторге от этого и настояло на поиске нового голкипера. Генеральный менеджер Алексей Сопин и спортивный директор Михаил Бирюков проделали огромный объем работы, чтобы найти приемлемые варианты. Но наш рынок пустой, европейский — перекрыт, а в Северной Америке такой же кошмар. Там тоже дефицит, а хорошие контракты получают даже те, кто раньше не мог рассчитывать на такое.

Хантер Миска. Американец из «Динамо» привез самый нелепый гол сезона! Такое в хоккее вы еще не видели

Помню, что Алексей Кудашов, вернувшийся из Америки, с удивлением рассказывал, как просил знакомых менеджеров дать того или иного вратаря, который и в АХЛ с трудом проходил, но натыкался на резкий отказ. Мол, у нас у самих не все гладко в этом вопросе.

У менеджеров «Динамо» был список, по которому они работали. Возможно, Хантер Миска был неидеальным вариантом, но и другие кандидаты не сильно его превосходили. Например, среди них был голкипер с известными психологическими проблемами, а также вратарь, который не играл год. Были и те, кто на летний период еще не имел контракта с североамериканскими клубами, но при этом не горел желанием ехать в Россию. Кстати, практически все получили варианты с клубами НХЛ.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Хантер же был согласен на командировку в Россию, его зарплата была невысокой, а за спиной — опыт игры в Северной Америке, пусть и кошмарный. Беда в том, что Миска начал ужасно. Если вы помните, то в первой выставочной игре против питерского «Динамо» он побежал куда-то за ворота, напарил и пропустил нелепую шайбу.

Но деваться уже было некуда. Кроме того, у Сопина и Бирюкова был план, что, подписав Миску, они будут мониторить рынок и найдут голкипера серьезного уровня на концовку чемпионата. У них был еще более широкий список вратарей и работа велась по всем. Закончилось тем, что взяли из «Лады» Владислава Подъяпольского, сейчас еще с ним будут вести переговоры о новом контракте. Но это уже другой вопрос.

Хантер Миска же продолжал чудить. Он пропускал нелепые шайбы, которые перекрывали какие-то его локальные достижения. Имидж вратаря, который постоянно «привозит», не изменился после «сухаря» с «Локомотивом». Не помогли и пять побед в 14 матчах, и то, что он пропускал 2,81 шайбы за игру в момент, когда у бело-голубых не все клеилось. Люди не видели, что североамериканский голкипер по проценту отраженных бросков превосходил Рибара, Серебрякова, Шикина, Коновалова и Кареева.

Хантер Миска. «Не помню игрока, который столкнулся бы с такой ненавистью». Генменеджер «Динамо» — об американском вратаре

Но одно дело общественное мнение и пресса и совсем другое — настроение в раздевалке. Внутри команды в Хантера тоже особо не верили, а когда он получал место в основном составе, то у многих игроков портилось настроение. Слышал, что, когда становилось известно о том, что Миска сыграет в каком-то матче, опытные начинали ворчать и обидно подшучивать над решением.

При этом стоит отметить тренера вратарей Артема Яцкевича. Ему было поручено как следует привести в форму Хантера (к тому моменту казалось, что сделка с Подъяпольским точно не состоится), и он превратил Миску в весьма приличного голкипера. Хантер существенно добавил, это бросалось в глаза. Но и курьезные ситуации никуда не делись. Вспомните, как он убежал с ворот во время матча с «Ак Барсом». И хотя там ему кричали со скамейки, Миска мог бы разобраться, что никакого отложенного штрафа нет, а удаляют игрока его команды.

«Динамо» потеряло минимум денег от ситуации с Миской. Зарплата у него была небольшая, все могло закончиться потерей гораздо больших средств. В плей-офф бело-голубые идут с парой Подъяпольский — Моторыгин, а если что-то случится, то есть крутой Евгений Ярославлев.

Про Миску мы будем вспоминать с теплотой. Все-таки ради него матчи бело-голубых и включали. При этом он был совершенно необидчивым. Даже странно, что решил вернуться домой.

2
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
Читайте также
Небензя пообещал ответ РФ на преступления ВСУ против мирных граждан
Минск – гроза фаворитов. Что произошло в КХЛ 20 декабря
FT сообщила о возмущении Шольца из-за идеи Дуды о конфискации активов России
Усик и Фьюри прошли церемонию взвешивания перед боем-реваншем
Власти Татарстана сообщили о восьми прилетах беспилотников в Казани
Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
Сегодня
Вчера
Неделя