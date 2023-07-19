Вратарь-ветеран почти закончил карьеру. Но его неожиданно позвал «Авангард»

Илья Проскуряков призван стать надежным сменщиком Василия Демченко.

Вратарь Илья Проскуряков пополнил состав «Авангарда». Двусторонний и недорогой контракт с ветераном призван скорее не усилить состав омского клуба, а сделать его более стабильным. Проскуряков справедливо получил шанс в системе клуба КХЛ.

Когда «Трактор» в прошлом сезоне подписал Илью, то ничего кроме удивления это не вызывало. Казалось, голкипер уже завершил карьеру. Провальный сезон в рижском «Динамо», невнятная игра в «Ладе». Достаточно сказать, что сезон-2022/23 он должен был начать в «Буране», с вратарем уже подписали соглашение, но неожиданно возник челябинский вариант.

Фото photo.khl.ru

Говорят, что Илью тогда приобрели у клуба ВХЛ чуть ли не за 10 миллионов рублей. В Челябинске это опровергают, а в Воронеже неофициально подтверждали вырученную сумму и недоуменно пожимали плечами, когда слышали заявления из «Трактора». Спорить им не было никакого резона, но в «Буране» все были довольны.

Но Проскуряков в «Тракторе» приятно удивил. Кто-то скажет, что голкипер проиграл первые пять матчей, но к нему ни разу не было никаких вопросов. Более того, благодаря ветерану челябинцы стали выходить из кризиса, когда Проскуряков показал фантастическую игру в Нижнекамске, а его команда победила — 1:0.

Да, Илья уже не мог похвастаться стабильностью, были игры, в которых он не спасал, но опять же, вспомните, каким был челябинский клуб в прошлом сезоне. Не помогло и то, что в там внезапно стали «решать» вратарскую проблему, причем странно. Так, что важнейшая линия команды оказалась разрушенной. Кирилл Устименко оказался вратарем не для главной лиги, легионера мы даже вспоминать не будем, а Сергею Мыльникову не хватило опыта. Проскуряков после новогодних праздников выходил редко, да и, кажется, растерял форму и уверенность.

Но если анализировать весь сезон, то к нему вопросов не было. Да, «Трактор» с ним расстался. Челябинский клуб подписал Зака Фукале, остался Сергей Мыльников, из «Югры» забрали перспективного Никиту Подскребалина. Кроме того, в системе есть еще пара человек, задрафтованных НХЛ, которые могут стать мастерами. Илья просто не помещался в список игроков на сезон.

Фото ХК «Трактор»

Но ни у него, ни у его представителя не было сомнений, что вратарь начнет сезон в новом клубе. Конечно, он нигде бы не смог стать первым номером, все-таки Илье уже 36 лет, осталось только найти вариант, где бы он пригодился.

И «Авангард» — идеальное место. Клуб из-за внутренних проблем провалил селекционную работу. Тот, кто временно находился на посту генерального менеджера, был занят разрушением команды, а Антон Курьянов не имел возможности помешать этому. В итоге за полтора месяца до турнира у «Авангарда» вратарская линия оказалась совершенно неукомплектованной.

Да, есть Василий Демченко. Но на этом все. В прошлом сезоне он провел 55 матчей, плюс плей-офф, а заменить его некем. Алексея Мельничука, у которого все пошло наперекосяк с самого начала года, прибили, бросив в «топку». Приглашение Андрея Сковронского было авантюрным. Андрей Мишуров — парень не без талантов, но очень «сырой». То же самое можно сказать и про Ахметова с Бережным.

Второго сильного вратаря сейчас не найти, а Проскуряков может и Демченко подменить (причем, если он заберет матчей 15-20, то никто не удивится), да и «Омским крыльям» помочь. Команда ВХЛ сейчас будет более молодой, агрессивной и эмоциональной. Хладнокровный голкипер с большим опытом им не помешает.

Теперь можно сосредоточиться на формировании звеньев.