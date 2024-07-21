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«Хотел бы вернуться в «Динамо», но шансов не было». Иван Бочаров — о переходе в «Торпедо»

Вратарь «Локомотива» Бочаров рассказал о переходе в «Торпедо»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Иван Бочаров.
Фото ХК «Локомотив»
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Бывший вратарь «Локомотива» пережил один из самых сложных сезонов в карьере.

Прошлый сезон для вратаря Ивана Бочарова выдался антирекордным. Всего 12 матчей в регулярном чемпионате за «Локомотив» и глубокий запас в плей-офф, хотя год назад их шансы с Даниилом Исаевым занять место первого номера были примерно равными. В интервью «СЭ» Иван рассказал об отношениях с тренерским штабом «Локомотива» и желании вернуться в «Динамо».

Понимал, что ставка сделана на одного вратаря

— Ты ушел из «Локомотива» и подписал контракт с «Торпедо». Не беспокоила ситуация, что долго не мог найти работу?

— Нет, не беспокоила. Я был уверен, что работа рано или поздно найдется. Немножко непривычная ситуация.

— Понял, почему тебе не предложили контракт в «Локомотиве»?

— Как не предложили? Мне предлагали по ходу сезона. Я сам отказался продлевать. Дело было в том, что предложили на год, а я готов был на два подписать. Не сошлись на этом. И привезли другого вратаря.

— В итоге ты чуть не прекратил ездить с командой?

— Да, после серии с Омском я уехал домой. Такая ситуация произошла, и с руководством приняли решение. Они меня отпустили домой.

— Даже если ты отказался продлевать контракт, это не значит, что на тебе нужно ставить крест. Ты ведь почти прекратил играть, провел очень мало игр в сезоне.

— Это не ко мне вопрос. Не я же принимаю решение, кто будет играть. Мне хотелось больше. Отчасти из-за этого я не продлил контракт. Понимал, что ставка сделана на одного вратаря, а мне хочется больше игрового времени.

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— Когда стало понятно, что Исаев будет первым?

— Думаю, тренерский штаб уже перед сезоном принял такое решение. Начался сезон, и я играл хорошо, побеждал, показатели были хорошие, но мое игровое время не увеличивалось. Тогда я понял, что изначально был такой план.

— Был ли разговор с тренером вратарей Давыдовым или главным тренером Никитиным по поводу твоего игрового времени?

— Да, по ходу сезона я терпел, работал. После двух месяцев, когда я сыграл шесть матчей, спросил, что мне надо сделать, чтобы больше играть. Мне сказали: «Да, ты заслуживаешь больше игрового времени, мы подумаем, что можно сделать». Но ситуация не поменялась.

— Ты стал участником обмена «Динамо» с «Локомотивом» на Илью Коновалова. И оба вратаря покинули свои клубы. Коновалов еще формально не покинул, а ты уже нашел работу. Можно сейчас сказать, что для тебя это был неудачный обмен?

— Почему неудачный? Я благодарен Ярославлю за эти два года. Получил опыт, где-то положительный. Первый сезон, я считаю, хорошо провел в «Локомотиве». И по игре, и по всему. Лучше, чем последний в «Динамо». А во втором сезоне просто мало играл. Не считаю, что это потерянное время. Я приобрел опыт, стал сильнее, мудрее.

— Но играл мало...

— В первом сезоне я бы не сказал, что мало. Мы делили игровое время почти пополам. По ходу сезона Данька получше играл, он и в плей-офф играл.

Фото ХК «Локомотив»

Если сложность возникнет, знаю из нее выход

— Одна из причин, по которой ты согласился на обмен, — работа с Рашитом Давыдовым. В итоге получилось, что с Давыдовым не надо было работать?

— Не то что не надо. Я ему благодарен за первый сезон, очень много в меня вложил, много разговаривал. Второй сезон почти не было работы, потому что все внимание было на основного вратаря.

— Тебе важно, чтобы обращали внимание, работали?

— Не то что важно... По-человечески, думаю, надо со всеми общаться.

— Конфликтовали с ним?

— Конфликтов не было. Просто все внимание было на первом номере команды.

— Не кажется ли, что карьера пошла вниз? Был плохой сезон в «Динамо», нынешний сезон в «Локомотиве». Это не то, что требуется в твоем возрасте, ты должен быть основным вратарем.

— Я бы не сказал, что плохой сезон был. Незаметный, я бы такое слово подобрал. Посмотрим. Сейчас у меня новый этап — «Торпедо». Я иду играть туда, побеждать. Посмотрим, как сложится.

— «Торпедо» взяло Мельничука, который за последние годы сыграл еще меньше тебя.

— Может быть много факторов. И зарплата, и готов ли он играть эти десять матчей. Я не готов играть десять матчей, я хочу больше играть.

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— Стал ли ты хуже?

— Смотря в каких компонентах. Определенного игрового тонуса не хватало. Когда у тебя большие паузы, его нет. Я старался, держал, держал себя, хватило меня на начало чемпионата, на два-три месяца. Я показывал достаточно хорошую игру. Потом был спад и уже не смог показать ту игру, которую могу.

— Как чувствует себя голкипер, который не играет?

— Тяжело. Только на тренировках ты можешь... Все идет с тренировок. Если ты там себя держишь в хорошем тонусе, то это переносится на игру. Но не всегда так получается.

— Трудно заставлять себя тренироваться, когда ты знаешь, что играть не будешь?

— Это сложнее, чем когда ты играешь.

— Как ты выбирался из этой ситуации?

— Хватило меня на два-три месяца, показывал хороший хоккей. Потом произошел спад. Я потом еще меньше стал играть, паузы в играх стали еще больше. Если я играл по три матча в месяц, то потом по одному-два.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Ты уже играл вместе с Кульбаковым?

— Да, в «Динамо» мы были вместе, и у нас хорошие рабочие отношения.

— Мне кажется, вопрос взаимоотношений с конкурентом вообще неважен для вратарей. Враждуете вы или нет, это никак не сказывается.

— Не знаю. Когда ко мне честно и с уважением относятся, я так же отношусь. Если ко мне как-то не так относятся, у меня нет интереса общаться с человеком.

— Ты уже сделал какие-то выводы? Что стало следствием того неудачного сезона в «Динамо»?

— Наверное, плохо подготовился. Думал, сейчас вот-вот выйду на тот уровень. Так и не вышел. Большей частью я сам виноват, что неправильная подготовка была.

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— Работать ты меньше не стал, желание выполнять даже нудную работу не прошло?

— Без этого никак. Ты каждый день приходишь, делаешь монотонную работу, оттачиваешь моменты. Летом у тебя есть время развить какие-то новые навыки. В сезоне — нет. Что ты наработал летом, на том ты и играешь. Ты можешь корректировать какие-то мелочи, но глобально ты только летом можешь это сделать.

— Кажется, после этого года у тебя не будет сил, если какая-то сложность возникнет.

— Наоборот, если какая-то сложность возникнет, я знаю из нее выход, потому что я через это прошел. Много ситуаций разных было в прошлом сезоне. И мало игрового времени, и другие. Но я находил выход. Может быть, не сразу, где-то требовалось чуть больше времени. Зато я знаю, как справляться в определенных ситуациях.

— Была возможность вернуться в родное «Динамо»?

— Мне бы хотелось когда-то вернуться, но в этом сезоне шансов не было. Агенты спрашивали, дали понять, что интереса нет.

Иван Бочаров
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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