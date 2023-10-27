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27 октября, 11:15

Дичь в Новосибирске: из-за пробок вратарь «Сибири» бросил машину и бежал два километра на арену!

Вратарь «Сибири» Красоткин бежал два километра на арену из-за пробок
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Антон Красоткин.
Фото ХК «Сибирь»
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А главный тренер новосибирцев призвал открыть станцию метро.

В минувший четверг на дорогах Новосибирска играл настоящий «Бал сатаны». Правда, его автором стал не Игорь Корнелюк, а мерзкая промозглая морось, привычно отключившая мозг у некоторых автомобилистов и подарившая городу 10-балльные пробки.

Само собой, окрасился в бордовый цвет на навигаторах вместе со своими развязками и Октябрьский мост, около которого расположена новенькая «Сибирь-Арена», привычно ставшая прошлым вечером центром притяжения горожан. Всему виной страшное лобовое столкновение «Газели» с вылетевшим на встречку седаном, после которого с тяжелыми травмами оказались госпитализированы два человека.

Разумеется, пробки внесли коррективы в планы болельщиков — некоторые из них смогли окольными путями добраться до своих мест только ко второму периоду. Поэтому по ходу стартовой двадцатиминутки в трансляции на полностью распроданной арене зияли приличные проплешины. Однако куда больше стоило переживать не за фанатов, а за хоккеистов, которые рисковали не успеть к стартовому вбрасыванию.

Гости оказались достаточно дальновидными. Москвичи, прилетевшие с тяжелыми ногами из Хабаровска, за день до игры поселились в трехзвездочном «Горском» — далеко не самом фешенебельном, но зато самом близком к арене отеле. Для того чтобы оказаться в своей раздевалке, им было достаточно пройти 800 метров и спуститься к берегу Оби.

Антон Красоткин.

А вот хозяевам, которые выезжали на матч из собственных домов, пришлось чуть сложнее — они вчера добирались на работу разве что не на собаках. Например, канадец Энди Андреофф успел на сбор впритык, пробежавшись по тому самому мосту в модном пальто и туфлях. Его же соотечественник Тэйлор Бек и вовсе опоздал на предматчевую раскатку, оставшись «холодным» перед своей первой сменой. Решить проблему с транспортной доступностью могла бы станция метро «Спортивная», которая расположена всего в двухстах метрах от 10-тысячника. Вот только не так давно муниципальные власти уже в шестой (!) раз перенесли ее открытие — на этот раз из-за проблем с системами отопления и вентиляции, а также необходимостью заново проходить госэкспертизу.

Стал жертвой ада на дорогах и голкипер «Сибири» Антон Красоткин, который достаточно тяжело входил в матч со «Спартаком» и непривычно слабо для себя провел начало игры, пропустив дважды с прямых бросков. Зная, как трепетно вратари относятся к предматчевым ритуалам и рутине, он в этот день точно чувствовал себя некомфортно.

Причем в тупик его поставил первый же бросок по воротам от Максима Цыплакова, не очень сильно пульнувшего шайбу с неудобной стороны крюка. Точно испортили ему настроение и два плотных попадания в голову, после которых он отправлялся в нокдаун, а арбитрам приходилось останавливать игру.

Слабую игру первого номера новосибирцев в начале можно было бы связать с расслабившим его вызовом на Матч звезд или усталостью на фоне восьми игр подряд в старте. Но лишь на послематчевой пресс-конференции от Дэвида Немировски стало известно, что перед матчем Красоткину пришлось бросить машину и бежать два километра по мосту. И это притом что официально проход для пешеходов на нем закрыт из-за ремонта до 2024 года. По задумке городских чиновников, для того чтобы оказаться на другом берегу, в этот день людям нужно было переплыть Обь — не иначе.

Однако во втором и третьем периодах Красоткин сыграл просто безупречно. В нескольких эпизодах Антон по-настоящему спас «Сибирь» и украл пару-тройку голов у первой команды лиги, подарив партнерам четвертую победу подряд.

Немировски же, оправдав своего вратаря, успел на пресс-конференции невзначай пнуть местных чиновников. Сначала русскоязычный канадец стал амбассадором ГИБДД и напомнил всем, что не нужно рисковать жизнью ради того, чтобы доехать на пару минут быстрее. А затем отметил, что его игроки не опоздали бы, работай рядом с ареной станция метро.

Кажется, в этот вечер с главным тренером «Сибири» был согласен абсолютно каждый рядовой житель Новосибирска. Остается только ждать, что будет, когда по городу ударят привычные морозы.

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