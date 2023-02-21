Самый странный вратарь КХЛ никак не обретет себя. Накануне он провел феноменальный матч

Обзор дня Алексея Шевченко.

Феноменальная игра Михаила Бердина из «Сочи» в игре с «Нефтехимиком» вновь обострила борьбу за единственную путевку в плей-офф на «Востоке». Но речь не о споре между Нижнекамском, Челябинском и Хабаровском. Голкипер южан показал, почему его долго держали в Северной Америке.

Прошедшая игра показала нам типичного Михаила Бердина. Он самостоятельно привез шайбу в свои ворота, а затем совершил спортивный подвиг, отразив 61 бросок от «Нефтехимика». Причем эта цифра действительно солидная. Опасных попыток было примерно два десятка, а пять — семь моментов были по-настоящему голевыми, без всяких оговорок.

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин. ХК «Сочи»

Но чаще у Бердина получается наоборот. Он и в «Манитобе», и в СКА мог провести шикарный матч, но пустить «плюху», которая влияла на результат игры. Наверное, из-за этого «Виннипег» так ни разу и не дал шанса российскому голкиперу, хотя он провел в системе «Джетс» четыре сезона. Да, в этом чемпионате у него в силу вступало одностороннее соглашение, но Бердин решил отправиться домой, а в «Виннипег» с облегчением вздохнули.

Михаил — очень странный. Да, считается, что многие вратари «с приветом», но от этой концепции давно отошли. Все люди разные, вне зависимости от амплуа на льду. На характере вратаря сказалось то, что в него как-то не особо верили, хотя он всегда был довольно перспективным.

Из череповецкого «Алмаза» его забрали в знаменитую сборную Ю-18 под руководством Виталия Прохорова, которая участвовала в чемпионате МХЛ, а потом пропустила юниорский чемпионат мира почти в полном составе из-за употребления мельдония. В той команде Михаил был явно сильнее Владислава Сухачева, но как-то не выбился в звезды. Затем Бердин уехал в Америку, провел там два неплохих сезона, но «Виннипег» выбрал его лишь в шестом раунде.

Удар по Михаилу был нанесен на молодежном чемпионате мира в Баффало, который сборная провалила. Непонятно, кто принял такое решение, но там он оказался лишь третьим, так ни разу и не появившись на льду. А ставка на того же Сухачева оказалась ошибочной.

Бердин отправился в «Манитобу» и там столкнулся с тем, что ему не очень-то доверяют. Да, 23 матча в АХЛ в первый сезон — неплохо, но нашего вратаря все равно отправляли в ист-кост, причем он жил в Джэксонвилле — одном из самых опасных городов США, куда, например, игроки НФЛ отправляются как в ссылку.

Вратарь «Сочи» Михаил Бердин выходит на лед. ХК «Нефтехимик»

В следующем сезоне Бердин провел свой лучший сезон в АХЛ. В 42 матчах отражал 91 процент бросков, но к цифрам не нужно относиться серьезно, слишком много условностей. Главное, что в сезоне-2019/20 он провел несколько таких игр, как накануне в Нижнекамске. Пусть по 60 бросков и не было, но он несколько раз показывал безумный хоккей. Однако при этом так ни разу и не получил шанс в «Джетс».

Между этими хоккейными подвигами была история в Уфе, когда Бердин то ли скрывался от работников ГИБДД, то ли был задержан ими за нарушение правил. В Манитобе иногда проскакивали не слишком подробные новости о его чудачествах.

Возвращение в СКА во время пандемии тоже получилось неоднозначным. Михаил привозил голы с завидной регулярностью, хотя иногда и показывал, что может играть на высоком уровне (на ум приходит матч в Хельсинки, когда Бердин парализовал «Йокерит»). Как только в Северной Америке разрешили вернуться, Бердин отправился в «Манитобу», а еще через сезон оказался в России окончательно.

Накануне он чуть ли не в одиночку обыграл «Нефтехимик», показав, что может выступать на высочайшем уровне. Но сколько матчей он уже провалил в том же «Сочи»! Самый странный вратарь в КХЛ, которому надо успокоиться и забыть, что его постоянно недооценивают. Но непонятно, сумеет ли он поверить в себя окончательно.