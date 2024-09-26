Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:45

Катастрофа, а не сезон. Клуб КХЛ позвал тренера, чтобы просто доиграть чемпионат

Вячеслав Буцаев назначен главным тренером «Барыса»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Вячеслав Буцаев
Вячеслав Буцаев возглавил «Барыс».
Фото ХК «Барыс»
Telegram Дзен
Сможет ли Вячеслав Буцаев вернуть «Барыс» в зону плей-офф?

«Барыс» позиционирует себя главным клубом Казахстана, флагманом местного хоккея, но принимает такие решения, что кажется, будто они сменили статус и превратились в провинциальный коллектив, чья задача — освоить бюджет на ближайший сезон и дожидаться, пока хозяин даст денег на следующий год.

По меньшей мере странное решение — назначить вместо Дэвида Немировски главным тренером Вячеслава Буцаева. Есть разные типы специалистов в КХЛ. Буцаев из тех, кто может добиться минимальной задачи, причем сделать это с видом, что он прыгнул выше головы, но после решения вопроса он как будто перестает работать.

Буцаев точно не самый странный тренер, которыми полна лига. Но точно где-то в верхней части рейтинга. Карьеру начал с ЦСКА, но доработался до того, что отправил Александра Радулова в раздевалку молодежки, а потом после увольнения был вынужден ходить в офис с 9 до 18 и ничего не делать, под строгим присмотром охраны.

Дэвид Немировски. Первая отставка в КХЛ: тренера топили в клубе с самого начала

Буцаев выводил «Сочи» в плей-офф, но если вы посмотрите на состав команды в те годы, то поймете, что было бы странно провалиться с ним в регулярном чемпионате. Южанам и не снился такой подбор игроков в последние годы. Потом был довольно странный период в «Нефтехимике». Тоже два плей-офф, год без него, но команда всегда выглядела жутко скучной. В принципе, от «Нефтехимика» другого и не ждешь, но даже по сравнению с нынешними нижнекамцами там была тоска зеленая.

Два года назад был «Витязь» и выход в плей-офф. Более того, впервые в истории подмосковный клуб выиграл матч на втором этапе. Но контракт с Буцаевым не продлили, а в клубе даже не рассматривали такую возможность. Повезло то, что тренер выставил завышенные требования по контракту и можно было всем сказать, что не договорились.

Вячеслав Буцаев
Фото ХК «Барыс»

Работа в Балашихе происходила на моих глазах, и я не понимал, как команда, у которой раскатка длится полтора часа, а тренировка — два с половиной, могла так здорово выступить. Что заставляло игроков побеждать, когда они возвращались на автобусе из поездки в 4 утра, а в 11 уже назначали тренировку? Весь сезон спрашивал, интересовался — и выяснил причины. Во-первых, менеджерам удалось угадать с составом. Они взяли всех игроков, которые выстрелили. Во-вторых, невероятный сезон провел вратарь Максим Дорожко. Теперь мы можем только вспоминать, как он играл. В-третьих, помощник Буцаева Завьялов понял, что с подходом главного тренера далеко не уедешь, и корректировал длинные и нудные собрания Буцаева точными советами.

К чему все эти истории? Совсем не для того, чтобы очернить специалиста. Практически о каждом, кто не входит в элиту, можно рассказать сотни таких историй. И я бы совершенно не удивился, если бы тренера назначили в клуб, которому ничего не надо, лишь бы был плей-офф.

Хоккеисты &laquo;Барыса&raquo; начали сезон не&nbsp;слишком удачно. Виноватых столько, что плюнуть не в кого. Проблема иностранного клуба КХЛ — слабый менеджмент

Но ведь мы думали, что «Барыс» не такой. Главный клуб Казахстана должен сверкать, собирать трибуны и быть таким, ради которого местные ребятишки ходили бы на хоккей. Вместо этого из него делают серость, клуб, который никому не нужен и над которым все смеются. С Буцаевым, кстати, интерес к казахстанскому проекту рухнет еще сильнее.

Но начинать, конечно, надо не с тренера, а с менеджеров. Абсолютно случайные люди, попавшие в хоккейный клуб КХЛ непонятным образом, портят все, за что берутся. Я бы понял, если бы сейчас пригласили иностранца, который вдохнул бы жизнь в хоккеистов. Но ведь выбрали худшее из возможного.

И проблемы у Буцаева будут ровно такими же, что были у Немировски. Разномастный состав, который формировался по непонятным критериям, разная форма игроков, отсутствие сыгранности. Кроме того, сразу три хоккеиста основного состава с травмами.
Да еще и зритель уходит. Но позвали тренера, который точно его не вернет. Катастрофа, а не сезон.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
Вячеслав Буцаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинского тяжелоатлета наказали за подкуп допинг-инспектора
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Бывший футболист сборной России Бугаев приговорен к 9,5 года тюрьмы
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Сегодня
Вчера
Неделя