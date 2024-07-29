К Ларионову едут звезды. Помогут ли Войнов и Свечников сделать «Торпедо» фаворитом?

Даже на первый взгляд далеко не все так просто.

Этим летом за несколько дней до старта общекомандных сборов в КХЛ на рынок неограниченно свободных агентов оказалось выброшено такое количество видных хоккеистов, что из них впору было собирать новую 24-ю команду где-нибудь в Красноярске или Туле. Рисковали пополнить ее и ставшие ненужными «Ак Барсу» защитник Вячеслав Войнов и нападающий Евгений Свечников. Правда, в статусе безработных они пробудут недолго — как стало известно «СЭ» еще вчера вечером, оба игрока после расторжения контрактов с казанцами станут игроками «Торпедо».

В новость о том, что привычно бережливые и делающие ставку на неочевидные кадры нижегородцы подбирают двух довольно дорогих хоккеистов, многим было достаточно тяжело поверить. Особенно после того, как клуб официально объявил о завершении селекционной кампании подписанием американского защитника Китона Томпсона. Однако практически сразу наш инсайд подтвердил генеральный директор «автозаводцев» Александр Харламов: «Мы занимаемся трансферами Войнова и Свечникова с учетом подходящих для нас финансовых условий. Они приходят к нам в «Торпедо» на вменяемые деньги», — заявил он в интервью коллегам из Metaratings.

В Столицу закатов двухкратный обладатель Кубка Стэнли переезжает действительно на вполне рыночные деньги, несмотря на то что станет самым высокооплачиваемым игроком волжан. По информации Артура Хайруллина, по однолетнему соглашению с «Торпедо» он получит 40 миллионов рублей. А вот получавший в Казани 75 миллионов за сезон Свечников упадет в деньгах больше чем в два раза. К счастью, компенсация за разрыв контракта от «Ак Барса» немного скрасит его падение.

Зинэтула Билялетдинов и Евгений Свечников. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Резкое нахождение более чем приличной суммы на усиление в аккурат перед стартом тренировочного лагеря наталкивает на мысль, что получить громкое усиление помогли «внебюджетные фонды». Еще несколько дней назад анонимные телеграм-каналы разгоняли информацию о том, что казанцы готовы обменять Свечникова и Войнова в придачу с мешочком денег, благодаря которому клуб-приобретатель сможет потянуть их непомерно высокую зарплату.

Только куда более реальной видится ситуация, при которой средства на подписания Войнова и Свечникова клубу с барского плеча выписал более чем погруженный в хоккейные дела губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Несколько лет назад именно глава региона нашел лишние 35 миллионов рублей для подписания нового контракта с Дамиром Жафяровым незадолго до старта регулярного чемпионата. Как бы то ни было, пополнив состав двумя громкими фамилиями, «Торпедо» попрощалось со званием бедного родственника, чья селекция откровенно не впечатляла.

Далеко не факт, что звездная пара сумеет вписаться в крайне специфичный хоккей Игоря Ларионова. За весь прошлый сезон мы так и не сумели понять реальный уровень Свечникова, столкнувшегося в родной команде с уже привычными для него травмами, обратной адаптацией к российскому хоккею после десяти лет игры в Северной Америке и не самым большим доверием тренеров. Впрочем, не один год наблюдавший за его игрой в «Детройте» Профессор вполне резонно может утверждать, что хорошо знает сильные и слабые стороны Свечникова-старшего.

Вячеслав Войнов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Куда больше сомнений вызывает потенциальный успех в Нижнем Новгороде Войнова. Пока совершенно непонятно, как 34-летний защитник, который с годами не становится быстрее, впишется в игровую модель, построенную на большом объеме катания, быстром принятии решений и постоянном движении. Воспитанник челябинского хоккея и в лучшие годы не был образцом подвижности и мобильности. А в Казани и вовсе выглядел якорем, который уже не способен перекрывать огромное количество ошибок в своей зоне продуктивностью у чужих ворот.

«А как же вектор на развитие молодежи и ставка на голодных игроков?» — спросите вы. Фактически ни о какой глобальной смене направления с переходами Свечникова, Войнова и высадившегося в «Торпедо» чуть ранее Дмитрия Кагарлицкого речи не идет. Первый в свои 27 лет так и не стал звездой даже на уровне КХЛ и сейчас должен быть мотивирован, чтобы заставить замолчать всех, кто поспешил его списать после ряда тяжелых травм и первого же неудачного сезона на родине. А второй и третий станут теми самыми ветеранами и вожаками в раздевалке, которые прямо заменят рассорившихсяс Ларионовым по ходу прошлой регулярки Антона Сизова и Алексея Кручинина.

Что до «Ак Барса», то, освободив под потолком почти 150 миллионов рублей, казанцы наконец-то получили возможность объявить о подписании Ника Петана, Александра Барабанова и Станислава Галиева. Нерешенным в столице Татарстана остается лишь вопрос с трудоустройством праворукого снайпера Райли Барбера, чья зарплата 55 миллионов рублей по-прежнему мозолит глаза в платежке. И, похоже, расставаться с ним придется тем же образом, что и с новичками «Торпедо», — желающих взять на себя действующий оклад американца, провалившего вторую половину прошлого сезона, не видится.