Выступление главы «Авангарда» оставило много вопросов. В чем может быть неправ Крылов

Обзор дня Алексея Шевченко.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов удивил. Накануне он признался, что едва не закрыл проект «команда в ВХЛ», так как «Омские Крылья» не попали в плей-офф. Но затем передумал, так как кто-то дал ему состав на следующий год, и оказалось, что там рассчитывали исключительно на воспитанников. Крылов был тронут и оставил команду. Такое впечатление, что он не совсем понимает, для чего в системе серьезного клуба нужна команда ВХЛ.

Не знаю, кто там уговаривал Крылова не закрывать клуб, но они слукавили, рискуя своим будущим. Хотя бы потому, что невозможно решить две задачи одновременно. Либо ты играешь исключительно молодежью, которая вышла из МХЛ, но не зашла в КХЛ, либо стараешься получить спортивный результат. Даже для простой, как кому-то кажется, задачи пробиться в 16 лучших из 25 клубов потребуется иметь шесть-семь опытных игроков, а столько местных не наберешь. Но всерьез рассуждать на эту тему странно, ведь команда во втором эшелоне нужна большому клубу совсем не для спортивных результатов.

ХК «Авангард»

Крылов удивил и тем, что сказал, будто «Омские Крылья» практически никого не дали. Ну, вдруг вспомнил он, кроме Семена Чистякова и «с натяжкой» Ивана Мирошниченко. Ничего себе «никого не дали»! Два сильных хоккеиста! В сезоне-2019/20 фарм-клуб ЦСКА выиграл регулярный чемпионат ВХЛ, и из игроков основного состава той команды сейчас за основу не выступает никто. В КХЛ выступает лишь Семен Луговяк (в «Северстали»). Ну, может быть, еще можно Максима Соркина записать в выпускники, хотя он провел в том сезоне ВХЛ всего 20 матчей.

Только наивные люди могут рассчитывать, что все, кто играет в ВХЛ, обязаны помочь первой команде. Если получится подготовить одного игрока — хорошо, двух — отлично, а трех — сенсация. Но у Крылова в голове KPI, ему такие цифры не подходят. Но других показателей быть не может.

Можно, конечно, отказаться от клуба ВХЛ. Чистых фармов нет у «Металлурга» и «Локомотива». Но что в итоге? Ярославцы теряют десятки хоккеистов, которым просто некуда податься, и подписывают Михаила Варнакова. Кого-то распихивают в «скрытую аренду», кого-то отпускают на вольные хлеба. В Магнитогорске такая же история. Пять человек можно отдать в Орск (а там у клуба свои задачи), а кого-то приходится отправлять в скрытую и легальную аренду. Будь в системе команда ВХЛ, то сейчас, возможно, Илья Воробьев и не играл бы в шесть защитников, которые уже с трудом передвигаются.

Можно добиться, чтобы команда ВХЛ давала КХЛ больше игроков. Для этого «Авангарду» нужно превратиться в условный «Витязь» или «Сочи». Задача-максимум — попасть в восьмерку, зато все будут при деле.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

ВХЛ в нормальном клубе работает не так. Туда нужно назначать тренера, который бы развивал игроков, как Игорь Гришин в «Химике». Крылов может указать на пример Воскресенска, они на седьмом месте, но в команде есть опытные люди, которые, конечно, могут помочь в КХЛ, но не сильно. Но идите и найдите такого Гришина в России. Любой спросит: «А вы что хотите? Результат или выпускников?» Кстати, у омичей был Константин Курашов, но его уволили, так как «не попали в плей-офф». Причем закрыли глаза на то, что на некоторые матчи выходили в десять человек из-за пандемии. Все равно не справился.

Крылов все время подчеркивает, что не лезет в спортивную часть, но на самом деле его вмешательство серьезное, и это мешает хоккейной части клуба. Он не знает нюансов, не погружен в них. Он из тех, кто, видимо, думает, что полностью понимает в хоккее, раз у него сложилась карьера в другой структуре.

Типичная ошибка. Но ладно хоть клуб ВХЛ сохранили, хотя вряд ли через год председатель совета директоров будет доволен результатами.