Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:30

«Мое поведение сыграло злую шутку». Трехкратный чемпион КХЛ не собирается завершать карьеру

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист «Ак Барса» Ярослав Косов.
Ярослав Косов.
Фото photo.khl.ru
Telegram Дзен
Интервью нападающего Ярослава Косова.

Ярослав Косов — уникальный хоккеист. К 30 годам магнитогорский воспитанник выиграл три Кубка Гагарина в составе «Металлурга» и «Ак Барса». Однако сейчас нападающий остался без работы. Ярослав полностью пропустил прошлый сезон. О причинах вынужденной паузы, кубковой погоне за Данисом Зариповым, работе с Майком Кинэном, Полом Морисом, Бобом Хартли и Зинэтулой Билялетдиновым форвард рассказал в интервью «СЭ».

Продолжение карьеры, погоня за Зариповым

— Что вы делали без хоккея за последний год?

— Тренировался, готовился. После сезона с «Авангардом» получил микротравму. Ближе к чемпионату случился рецидив. Сделали паузу с подписанием контракта, хотя предложения поступали. Позже была мысль поехать в Европу, но не получилось оформить визу. Решил долечить микротравмы. Сейчас я полностью готов. Тренировался то в Челябинске, то в Екатеринбурге, то в Москве. Находил лед, тренеров по физической подготовке. В Магнитке тренировался с ребятами из MMA.

— Даже так?

— Да. Мы больше отрабатывали не бойцовские качества, а работали над «физикой».

— Какие предложения вам поступали из Европы?

— Предложений было много: звали в Словакию и в другие лиги. Возникли трудности с оформлением визы, поэтому в Европу не поехал и продолжил тренироваться.

Ярослав Косов (справа). Водил пьяным и буянил в отеле. Талантливый нападающий выиграл три кубка, но запомнился другим

— Вы выиграли три Кубка Гагарина. Какой мотив продолжать карьеру?

— Я даже не думал о завершении карьеры. Хочется идти дальше, завоевывать кубки, развивать себя и догнать Даниса Зарипова. Думаю, он специально закончил карьеру и дал мне шанс догнать себя по кубкам.

— Сейчас клубы проявляют интерес к вам?

— Агенты работают. Надеюсь, скоро найду команду. Желание колоссальное. Жду предложений. Главное — подписать контракт, а дальше все будет в моих руках. Буду доказывать, что готов играть.

— Приоритет отдаете России?

— Пока да. Только КХЛ.

— Вариант подняться в КХЛ через ВХЛ вас не привлекает?

— Хотелось бы, конечно, сразу попасть в КХЛ. Рассчитываю на это. Дальше буду доказывать, что достоин играть. Готов хоть сейчас ехать в аэропорт без вещей.

— Тяжело заставлять себя тренироваться, когда нет контракта?

— Нет. Заставлять себя мне не нужно. За это время я давал себе минимум выходных. Работал по два-три раза в день. Может быть, морально тяжело, что ты без работы. Но я готовился сам, никто меня не заставлял и не подгонял. Нужно вернуться готовым, как Халк, чтобы доказать. что карьеру я заканчивать не хочу.

— Понимаете, почему на вас снизился спрос в КХЛ? Вы начали менять клубы, теперь остались без работы.

— Тяжелый вопрос. В какой-то момент я начал понимать это.

— Это больше неспортивные причины?

— Может быть. Мое поведение сыграло злую шутку. За последнее время многое переосмыслил. Понял, что дисциплина — самая важная часть в спорте.

— Есть огорчение, что понимание пришло поздно?

— Конечно. Пришло бы оно раньше — мне было бы проще и лучше.

Ярослав Косов. Мог дорасти до уровня Малкина — сгубил алкоголь. Но еще не все потеряно

— Про вас что только ни писали в последнее время. Это неприятно?

— Я особо не читаю новости. Начинаешь задумываться, когда люди уже говорят со стороны. Делаешь какие-то выводы, меняешься.

— Как вас изменило рождение ребенка?

— Когда родилась дочь, мировоззрение колоссально поменялось. Это дает мотивацию не только в спорте, но в и жизни. Очень рад рождению дочери и безумно люблю ее. Стараюсь как можно больше времени проводить с ней.

— Плюс от пропуска сезона — то, что провели время с семьей?

— Да. Конечно, плохо, что я пропустил год. Но есть и плюсы. Большую часть времени я проводил с дочерью. Брал ее на тренировки. Ходила за мной, повторяла движения. Думаю, ей понравилось.

Ярослав Косов с Кубком Гагарина.
Фото photo.khl.ru

Финалы, Кинэн

— Три Кубка Гагарина — большой успех в карьере каждого игрока. Какая победа запомнилась больше остальных?

— Каждый кубок — тяжелый, не могу выделить какой-то один. Все три доставались потом и кровью. Каждому кубку радовался как первому.

— Бросилась в глаза ваша публикация после победы в 2016 году, когда вы выложили фотографию с китайским доктором «Металлурга». Почему именно с ним?

— Это Вин Сан Мун — китайский доктор, работающий в «Металлурге». Мой очень хороший друг. Всегда на связи с ним. Когда я только попал в «Металлург», мы хорошо сдружились. И летом, и зимой раз в неделю списываемся, созваниваемся.

— Он так хорошо знает русский язык?

— Да. Он разговаривает и понимает так же, как и мы. Иногда через переводчик переписываюсь с ним на китайском языке. Конечно, это для прикола. Он мой очень хороший друг, иногда могу даже спросить жизненные советы.

Ярослав Косов. Хоккеист, попавшийся пьяным за рулем, снова легко нашел работу в КХЛ

— В «Металлурге» он практиковал иглоукалывание. Это действительно помогало?

— Да. Он очень хороший доктор. Никаких претензий не возникало. Каждый человек, который работал с ним, скажет, что он — большой профессионал. Микротравмы и болячки он залечивал очень быстро.

— На чайные церемонии приглашал вас?

— Чаями часто поил. Из Китая привозил всякие подарки.

— Финал против «Льва» — лучший в истории КХЛ?

— Наверное, да. Это мой первый финал. За плей-офф очень сильно потерял в весе. От нервов, от игр. Когда после седьмого матча прозвучала сирена, я не понимал, что происходит. Соглашусь, да, что это лучший финал за 15 лет.

— В седьмом матче вы забросили важную шайбу. Вложили в бросок всю злость.

— Возможно. Это был мой первый финал, а тем более седьмая игра. Присутствовали страх, мандраж. Когда забил гол, все прошло и моментально успокоился.

— Со стороны серия со «Львом» воспринималась как хоккейный карнавал. А как на льду?

— Команды больше играли на эмоциях. Все достают из себя последние силы, которые остались. За счет этого получался такой быстрый атакующий хоккей.

— Чувствовали, что играете против сборной Европы?

— Да. «Лев» тогда был очень сильной командой — быстрой и мобильной. У них не было ни одного слабого звена. Выиграть было безумно тяжело.

— Как часто в «Металлурге» Майк Кинэн проявлял свою железную натуру?

— Кинэн — лучший мотиватор за мою карьеру. Он так заряжал народ на игру, что каждый выходил и бился до последнего. Неважно, травмы или что-то еще. Майк мотивировал команду так, что мы сгрызали лед.

— Как ему это удавалось на английском языке?

— По нему без слов было понятно, что он хочет от нас.

Ярослав Косов. Большой русский талант опускается на дно. Он устроил пьяный дебош в казанском отеле

— Если запикать матерные слова, много бы осталось чистой речи?

— Думаю, нет. Но Майк — легенда! Я многое почерпнул от совместной работы. Мне повезло поработать с таким тренером.

— Кинэн — первый иностранец, который выиграл Кубок Гагарина. Что помогло ему быстро адаптироваться в России?

— Он уникальный человек. Майк — психолог: он больше давал не тактики, а мотивации каждому игроку. Задача только одна — выиграть. Ему очень хорошо удавалось это доносить. Хватало 5-10 минут, чтобы настроить команду. Неважно, какой счет — часто после первого или второго периода, когда мы проигрывали, в раздевалке Кинэн говорил пламенную речь. После которой случался камбэк, и мы выигрывали.

— Евгений Бирюков рассказывал, что Майк однажды прервал раскатку после пары минут, когда команда неправильно выполняла упражнения.

— Такое было. Майк подстраивался под нас так же, как и мы под него. Когда он видел, что происходит что-то не то, он останавливал нас и делал все по-другому. Если он видит, что команда устала, — он дает отдохнуть. Если команда расслабилась, то, наоборот, начинал нас гонять.

Майк Кинэн и Ярослав Косов.
Фото Игорь Золотарев, архив «СЭ»

Морис, Билялетдинов

— Вам повезло с первыми тренерами взрослой карьеры. Сначала Пол Морис, потом Майк Кинэн.

— Конечно. Первое время пребывал в шоке. К нам приехали тренеры из НХЛ. И Морис, и Кинэн — уважаемые люди, иностранцы. Старался делать все, чтобы попасть в состав. У нас была огромная конкуренция. Много талантливых игроков-ровесников из МХЛ. И нам говорили, что играть будут те, кто лучше.

— Морис в сравнении с Кинэном совсем другой?

— Верно. Спокойный тренер, но требовательный. У него все нужно выполнять четко. Если ты не можешь это сделать, то не будешь играть. С Морисом было так. Можно сразу сесть в запас. Что Морис, что Кинэн не смотрели на имена и регалии. Если игрок не справляется, им без разницы, кто он. Зато такой подход нравился молодым. Не было чувства: ой, все равно поставят других, а не нас. Каждый имел шанс попасть в состав. Мы играли и в плей-офф, и в финале.

— Кинэн и Морис вызывали вас на личные беседы?

— Постоянно. Каждый индивидуально общался с игроками. Беседовали об ошибках на льду, в чем нужно добавлять. Особенно когда попадали в серии поражений. Каждому игроку спокойно объясняли недостатки, ошибки. Никакой паники — все грамотно, четко и спокойно.

Зинэтула Билялетдинов. Билл остается! Легендарный тренер продолжит работать с «Ак Барсом»

— Когда Боб Хартли работал в «Авангарде», его методы называли школой. Он, как учитель, объяснял все мелочи. У Кинэна было нечто подобное?

— Нет. Хартли проводил длинные собрания. Я сначала не понимал, почему все называют это школой. А когда погрузился, понял, что Хартли разжевывает все мелочи, как в школе. Как ставить клюшку, как ее развернуть, под каким углом. От него я тоже много что почерпнул. Иногда было невыносимо сидеть на собраниях Хартли, но они очень полезны. Изначально я не понимал этого. Осознание пришло только со временем — маленькие детали, которые Хартли разжевывал, работали на льду.

— Вы назвали Кинэна лучшим мотиватором вашей карьеры. А как же Валерий Брагин?

— Они чем-то похожи. Валерий Николаевич не особо занимался тактикой, но хорошо мотивировал игроков. Хотелось биться за команду, за тренера.

— В чем сила Брагина? О нем только положительные отзывы от игроков.

— Валерий Николаевич — очень хороший человек. Понимающий тренер, который подстраивается под команду. Может наорать, может спокойно поговорить. Честный мужик, которому можно довериться. Ни один игрок не скажет о нем плохо.

— Брагин часто рассказывал о личных беседах с игроками. У вас есть памятный диалог с ним?

— Мы разговаривали с ним, но особо ничего не запомнилось. Он всегда четко объяснял мою задачу, что я должен делать, и мотивировал. Разговаривал со мной как с другом. Мне было максимально комфортно с ним работать.

Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

— На свой первый МЧМ вы могли не попасть из-за страшной аварии. Переживали, что пропустите турнир?

— Конечно. Из-за аварии я пропустил суперсерию. Переживал за восстановление. После аварии получил сотрясение и не до конца понимал свое состояние. Все это случилось поздним вечером. И по моей неосторожности, и из-за водителя врезавшегося в меня автомобиля. Сильно переживал, молился — рад, что восстановился до МЧМ.

— От смерти вас спасли подушки безопасности.

— Верно. Сработали все восемь подушек. Я ехал домой в 10 вечера. На следующий день должен был играть за «Металлург». И так получилось. Конечно, было очень страшно. После того случая стал нажимать на педаль газа максимально осторожно. Около года объезжал место аварии.

— Что чувствует игрок, когда родной клуб собирается обменять его? Речь про сезон-2017/18.

— Никаких обид на «Металлург» нет. Я все прекрасно понимал. Клубу нужно было меня обменять. Не чувствовал никакой злобы. «Металлург» дал мне все. Меня научили играть, ввели в основную команду. Не держал обиды, только благодарил.

— Но шок испытали?

— Естественно. Первый раз попал в такую ситуацию. Шок — не от злобы, а от неожиданности. Я попал в новую команду. В «Ак Барсе» быстро адаптировался. Многих ребят я знал, особенно Даниса Зарипова.

Евгений Свечников, Никита Гусев, Игорь Ожиганов. Свечников возвращается в Россию, Гусев перешел из СКА в «Динамо». Таблица переходов КХЛ

— Первое знакомство с Зинэтулой Билялетдиновым помните?

— Я прилетел из Уфы, полетел во Владивосток, где был «Ак Барс». По прилете сразу сели с ним в холле и начали разговаривать. Он успокоил, сказал, что по тактике мне все объяснят. Билялетдинов дал мне понять, что я нужен клубу и на меня надеются. Нужно только работать — и все. Это очень приятно. От Зинэтулы Хайдяровича я много что почерпнул.

— Например?

— Основное — самодисциплина на льду и настрой.

— У Билялетдинова даже улыбаться нельзя?

— Нет, это все шутки. Можно улыбаться.

— Он шутил при вас?

— Конечно.

— А как? Завтра ты не попадешь в состав?

— Ха-ха. Нет, такого не было. Но шутки были. В рабочей обстановке сильно смеяться, конечно, никто не будет, но позитив поддерживали. То, что при Билялетдинове нельзя смеяться, — бред. И он шутил, и мы.

— Удивились, что Билялетдинов снова возглавил «Ак Барс» и дошел до финала?

— На самом деле нет. Я и думал, что он снова возглавит «Ак Барс». Это очень хороший и опытный тренер, который знает, как довести команду до финала. Билялетдинов — один из сильнейших тренеров российского хоккея. Он знает, как выигрывать, и чем-то похож на Боба Хартли: также доносит и разжевывает каждую мелочь до игроков.

— Голы «Магнитке» за «Ак Барс» воспринимались особенно?

— На самом деле нет, хотя мне много кто говорил об этом. Мне было без разницы, кому забивать. Единственная цель — дойти до Кубка. Каждый соперник принципиален, потому что мы играем за кубок.

Хоккеист "Металлурга" Ярослав Косов.
Фото photo.khl.ru

Мозякин, Коварж, Зарипов

— Не считаете, что пересидели в «Металлурге»?

— Я думал об этом. С возрастом хочется все больше играть и развиваться, а не сидеть в третьем звене. Хочется играть в большинстве, становиться лидером. С каждым годом приходят молодые игроки, и ты понимаешь, что должен двигаться вперед.

— Почему это не получилось? Понятно, подвинуть тройку Коваржа нереально, но попасть во второе звено — возможно.

— В том «Металлурге» все звенья были сильные. Возможно, за других играли регалии. Я делал все, чтобы забрать их место, но не выходило.

— Помню вашу тройку с Кайгородовым и Потехиным: сплав опыта и молодости.

— С Алексеем очень приятно играть. Он отлично видит «поляну» и раздает передачи. С ним легко играть: всегда подскажет, объяснит, поддержит. Честно, я бы и сейчас с ним играл.

Пол Морис с&nbsp;хоккеистами &laquo;Флориды&raquo;. Канадский тренер ведет «Флориду» к Кубку Стэнли. Когда-то он провалился в Магнитогорске

— Помните момент, когда вас поставили в тройку с Коваржем и Мозякиным?

— Да. Изначально было тяжело с ними играть. Это очень нестандартные нападающие. Они делают все быстро и четко. Понимал, что придется моментально все схватывать, чтобы не слететь с этого места. То, что меня поставили к ним, не означает, что я — суперигрок. Это место нужно держать.

— Первое время голова шла кругом?

— Конечно. Неважно, игра или тренировка — эти парни показывали мастер-класс. Хорошо, что жизнь свела меня с такими игроками. У них есть все: талант, работоспособность. Мозякин и Коварж — хорошие примеры для меня.

— От Мозякина вам часто прилетало за неправильные действия?

— Нет. Сергей все спокойно объяснял. Конечно, это нестандартные игроки. Любой нападающий, попав в их тройку, не сразу поймет их действия. С Зариповым они понимали друг друга с закрытыми глазами.

— Чего больше не хватило, чтобы сыграться с ними: навыков или времени?

— Мне кажется, времени. Не обменяй меня в «Ак Барс», у нас могло бы что-то получиться. Это мое мнение. Под конец мы играли неплохо. Мне требовалось время, чтобы немного сыграться и понять все.

— В чем уникальность Мозякина?

— Во всем. Бросок, катание, голова. Хоккеист, у которого нет недостатков. Это человек, который знает и умеет неотразимо бросать. С такой точностью броска Мозякин был единственным в лиге.

— Тройка Мозякин — Коварж — Зарипов — лучшая в истории КХЛ?

— Для меня — да. Не знаю, будет ли еще такая тройка в КХЛ.

— Какую тройку поставили бы на второе место?

— Панарин — Шипачев — Дадонов из СКА. Но тройку Коваржа пока никто не переплюнул.

— В раздевалке «Магнитки» вожаком все-таки был Зарипов?

— И он, и Мозякин.

Сергей Мозякин и&nbsp;Данис Зарипов. «Всегда хотели играть в тройке с Данисом. И такой момент произошел». Мозякин — о карьере Зарипова

— Мозякин более закрытый.

— Не сказать, что Сергей закрытый. Во-первых, он — капитан. Каждый слушал его. Никто никогда не пререкался. Во-вторых, игрок высокого класса, которому сложно противоречить. Все прислушивались к его советам.

— В России очень быстро прижился Ян Коварж.

— Я вообще думал, что Ян — русский и просто скрывал это. Коварж больше дружил с русскими, чем с иностранцами. Он быстро выучил язык, начал понимать шутки, манеры. Очень хороший, веселый человек. До сих пор общаемся с ним.

— В КХЛ Ян не думал приехать?

— Пока нет. Его все устраивает в Швейцарии. Я только рад за него.

— Недавно закончил карьеру Василий Кошечкин. В чем его феномен?

— Василий — тоже легенда, как и Мозякин с Зариповым. Он стоял как скала, которую нельзя пробить. Несмотря на возраст, Вася всегда показывал свой уровень. Очень сильный вратарь.

Ярослав Косов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
0
Читайте также
Составлен словарь выражений спортсменов и тренеров в фигурном катании
408 российских спортсменов примут участие в II Играх стран СНГ в Белоруссии
Беспилотники коалиции США дважды опасно сближались с Су-35 ВКС РФ в Сирии
Мятежники заявили о подготовке за рубежом агрессии против Нигера
Экс-инспектор ООН указал на самоубийственную политику США в отношении РФ
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ткачев — самый дорогой игрок КХЛ. Решил не ехать в НХЛ и остался в «Авангарде»