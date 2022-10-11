Устал от воспитания. Один из самых ярких игроков КХЛ попросил обмен в другой клуб

Обзор дня Алексея Шевченко.

Отставка

В «Авангарде» уволили главного тренера Дмитрия Рябыкина. Исполняющим обязанности стал Михаил Кравец, недавно пополнивший штаб, но пока даже неизвестно, будут ли искать нового специалиста. Но это тема других дней.

Справедливо ли решение по Рябыкину? Скорее да, чем нет. Тренер-дебютант не справился со сложностями, не показал, что готов работать на таком уровне, да еще и в клубе, чьи задачи максимально серьезные. И подвело Рябыкина не то, что он долгое время был чьим-то помощником. Такой запас опыта не может пойти во вред, если им правильно распоряжаться. Не получилось вести хоккеистов за собой. Уже в середине сентября Рябыкина стало трясти. Поражения заставили тренера принимать странные решения, которые не понимали в раздевалке. Дмитрий довольно быстро потерял авторитет в команде, а также уничтожил желание большинства хоккеистов помочь в трудный момент. Как оказалось, у Дмитрия не было ни идей, ни замыслов, а при первом стрессе он потерял нити управления.

Кто-то говорит, что Рябыкин стал жертвой плохой работы менеджеров. Отчасти это правда. Алексей Волков так и не нашел вратаря, серьезной проблемой стало подписание Алекса Броадхерста, уничтожившее второе звено. Можно вспомнить и другие странные трансферы. Например, возвращение в клуб Антона Белова, отказ от Александра Горшкова в августе, хотя он стал регулярно забивать за «Адмирал», сохранение в команде Наиля Якупова, а потом судорожные и безуспешные попытки избавиться от хоккеиста. Это все ошибки, к которым Рябыкин не имеет отношения, но и переоценивать их не стоит. Например, Василий Демченко заиграл на довольно неплохом уровне. В обороне можно было выстроить систему, которая бы действовала надежно, а то, что из поля зрения исчез Арсений Грицюк и Владимир Ткачев, — проблема главного тренера. Так что уже в конце сентября было понятно — Рябыкин не тренер уровня КХЛ. Ему бы теперь в ВХЛ поучиться.

Дмитрий Рябыкин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Недопонимание

Агент нападающего Николая Голдобина запросил обмен своего клиента из «Металлурга». Причем обратился сразу к Сергею Гомоляко, а спортивный директор не торопился обсуждать этот вопрос с Ильей Воробьевым, так что главный оказался не в курсе. Причина, по которой форвард, захотел сменить клуб, понятна. В последнее время дела у Николая идут не лучшим образом, а тренер постоянно воспитывает форварда, оставляя его в запасе.

«Разве Николай плохой хоккеист?» — удивляется агент спортсмена. Конечно, хороший. Но позвольте задать и встречный вопрос. Разве Илья Воробьев производит впечатление сумасшедшего тренера, который бы оставил сильного хоккеиста в запасе? Ему-то это зачем? Илья Воробьев — самый высокооплачиваемый тренер лиги, которого трудно заподозрить в том, что он отдает предпочтение «своим» игрокам в ущерб «чужим». И когда начались проблемы с Николаем, то все понимали — претензии абсолютно нормальные. Голдобин играл неважно. Он полностью соответствовал формуле, выведенной Леонидом Вайсфельдом: «Николай может показать выдающийся хоккей, но никто не знает, когда это произойдет». При этом у форварда есть существенный минус, который, кстати, стоил карьеры в Северной Америке. Если не идет в атаке, то Николай не может перестроиться и не начинает, например, здорово обороняться.

Воробьев выводил хоккеиста из состава, и команда не становилась слабее. При этом Голдобин — серьезный лот на рынке, за него надо получить увесистую компенсацию, если уж говорить об обмене. Но выбор-то не такой и большой. Кого, например, может предложить «Салават Юлаев»? А «Авангард»? Голдобину не обмен просить надо, а задуматься, почему он не попадает в состав. И перестать думать о том, что в другой команде все будет иначе.

Матч

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов не скрывал, что рассказывал своим хоккеистам о том, что бело-голубые не побеждали в этом городе 11 лет и пора прекратить унизительную серию. Услышали в раздевалке. Сделали все, чтобы порадовать тренера. Московский клуб в этом сезоне смотрится очень здорово. Правда, работает только спортивная часть. Генеральный менеджер Алексей Сопин и Алексей Кудашов получают столько проблем изнутри системы, словно команда идет не на втором месте в Западной конференции с 15 победами в 17 матчах, а борется за 11-ю позицию и не побеждала с сентября. Непонятно, как им удается сохранять разум и при этом выкладываться на работе. Даже странно, что команда выглядит очень мощно и системно в такой обстановке. Хоккеисты одинаково серьезно подходят, как к матчу против СКА, так и не позволяют себе смотреть сверху вниз на «Северсталь».

Накануне обыграли «Металлург», чьи хоккеисты очень хотели отмазаться за поражение в Омске. И вы видели уральцев в первые полтора периода? Кто-то считает, что Кудашов ставит примитивный хоккей, где все завязано на хорошей физической подготовке. Отлично, так сделайте так же, в чем проблема? «Советники», окопавшиеся в офисе, ждут непременного спада, но это как ждать снега зимой в нашем регионе. Конечно, спад будет и снег выпадет. С таким календарем не сталкивался ни один клуб КХЛ, а многие уже сейчас испытывают сложности. И Кудашов работает сейчас в том числе и на то, чтобы пережить черную полосу без серьезной потери мест в турнирной таблице. Да и нельзя сказать, что бело-голубые слишком примитивные. Разумный баланс, а многие хоккеисты прогрессируют. Оставить бы спортивную часть клуба в покое и заняться более насущными проблемами. А то опять ходят слухи о возможных проблемах с финансированием, нет генерального директора и непонятно, кто теперь отвечает за то, чтобы заполнять стадион болельщиками.