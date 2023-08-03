«Если бы в Херши были фонтаны, праздновал победу как Овечкин». Канадский вратарь едет в «Трактор»

Интервью нового голкипера челябинцев Зака Фукале.

Новобранец «Трактора» подавал большие надежды в юности, играл в молодежной сборной Канады и становился победителем МЧМ вместе с будущими звездами мирового хоккея. Однако по-настоящему пробиться в НХЛ так и не смог. Чемпион АХЛ последнего сезона в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о своей карьере, почему выбрал Россию, дружбе с Евгением Кузнецовым и тренировках с Александром Овечкиным.

Фото Global Look Press

Приятно слышать, что меня рекомендовал Кузнецов

— Вы — единственный игрок, который пока не присоединился к команде.

— У меня есть уважительная причина. «Херши» играл в плей-офф АХЛ до 21 июня, потому после такого длинного сезона надо было обязательно восстановить израсходованные силы и эмоции. Пару недель я отдыхал, а потом приступил к подготовке. Сейчас чередую занятия в тренажерном зале и на льду. Перед вашим звонком как раз завершил очередную тренировку. Планирую прилететь в Челябинск в середине августа, чтобы успеть адаптироваться на новом месте, сыграть в нескольких выставочных матчах и подойти к старту сезона в хорошей форме. Не вижу проблемы в том, что приеду чуть позже.

— С тренером вратарей «Трактора» Петером Шкрабелом консультируетесь?

— Да, мы с Петером несколько раз связывались, обсудили разные моменты относительно моей подготовки. Знаю, кто он такой, поскольку общался с вратарями, которые с ними работали и получили в тренировочном процессе хороший опыт. Я провел собственное исследование по этому вопросу (смеется).

— Многие североамериканцы сейчас опасаются ехать в КХЛ из-за политической ситуации.

— Я говорил с массой разных людей и только потом принял окончательное решение. Когда был в «Вашингтоне», то немного пообщался с Евгением Кузнецовым. В «Херши» обсуждал разные вопросы с Алексеем Протасом, который несколько лет отыграл в КХЛ за минское «Динамо», и Богданом Тринеевым. Вы помните такого хоккеиста Франсиса Паре?

— Он поиграл в КХЛ и даже сделал покер в одном из матчей за «Трактор».

— Франсис, как и я, родом из провинции Квебек. Мы хорошо знакомы, поэтому с моей женой расспросили его и супругу обо всем. Еще консультировался с Филиппом Майе. Он играл в Магнитогорске. Эта команда считается самым принципиальным соперником «Трактора». Я получил много информации, все проанализировал, только потом дал согласие на переход и теперь рад стать частью такого замечательного клуба.

— В «Тракторе» играет канадец Роберт Хэмилтон.

— Я с ним тоже разговаривал. Не волнуйтесь.

— Вы знаете, кто такой Майкл Гарнетт?

— Эту фамилию припоминаю с трудом. Лично с ним не знаком.

— Гарнетт — легенда «Трактора», один из лучших вратарей в истории клуба, он играл в одной команде с Кузнецовым.

— Интересно. Надо будет узнать об этом побольше.

— Кузнецов, когда заезжал этим летом в клуб, отрекомендовал вас как хорошего вратаря и отличного человека.

— Приятно слышать. Когда меня поднимали в «Вашингтон», то я работал изо всех сил, чтобы остаться в команде как можно дольше. С Евгением всегда было интересно заниматься во время тренировок. Он любит поиграться и поболтать — совсем как я. В «Кэпиталз» мне не удалось провести много времени, но с Кузнецовым мы успели сдружиться. Надеюсь, что делом в «Тракторе» смогу подтвердить все хорошее, сказанное им в отношении меня.

— С другими русскими игроками в НХЛ близко общались?

— С Никитой Щербаком вместе играли в системе «Монреаля». Он же был в «Тракторе», пусть и недолго. Мы с ним об этом тоже говорили. Еще в лиге Квебека поиграл в «Ремпартс» с Владимиром Ткачевым. Их же двое с такими именем и фамилией в КХЛ?

— Да, и второй выступает в «Тракторе».

— Было бы неплохо увидеться с первым (смеется).

Александр Овечкин. Фото Global Look Press

Овечкин — отличный человек, к нему не было ни одного вопроса

— Не могу не спросить про Александра Овечкина.

— В «Кэпиталз» я провел не так уж много времени. Меня иногда поднимали в НХЛ на неделю или всего на три дня. Но когда я оказывался в «Вашингтоне» даже на короткое время, Ови устанавливал какой-нибудь рекорд или превосходил какое-нибудь старое достижение. Поэтому можно сказать, что мне часто везло оказаться рядом (смеется). Овечкин год за годом продолжает играть на высочайшем уровне, вдохновляя тем самым многих людей в хоккейном мире. Он — отличный человек, к которому у меня не было ни одного вопроса. Тренироваться с ним интересно и здорово.

— Все помнят, как он праздновал Кубок Стэнли, купаясь в фонтане. Вы недавно выиграли титул в АХЛ с «Херши». Устроили что-нибудь похожее?

— Были бы в Херши такие фонтаны, я бы вместе со всей командой отпраздновал победу, как Овечкин (смеется). Но это небольшой город, фонтанов там нет. Хотя повеселились мы тоже неплохо. Невероятный сезон, незабываемые эмоции, огромный опыт и победа в овертайме седьмого матча в финале — лучшего и не придумаешь.

— Но в плей-офф вы почти не играли, в отличие от регулярного чемпионата, когда делили время с Хантером Шепардом. В чем причина?

— Хороший вопрос. Когда немного оглядываешься назад, то сначала думаешь: раз ты старше, имеешь больше опыта и чаще играл в регулярном чемпионате — значит и должен получить место стартового вратаря и в плей-офф. Однако Хантер провел отличный сезон и выглядел великолепно. Это обстоятельство надо принять как данность, и как хороший партнер всеми способами ты должен поддерживать своих товарищей по команде. Со своей стороны я делал все, чтобы «Херши» подошел к плей-офф в наилучшем состоянии. Переживать из-за сложившейся ситуации не имело смысла. Шепард проявил себя хорошо, и главный тренер сделал свой выбор, оказавшийся правильным. Дело же не в личном отношении ко мне или кому-то еще. Это профессиональный спорт. Хантер находился в огне и помог «Херши» выиграть титул. Какие могут быть вопросы?

Павел Бучневич и Зак Фукале. Фото Global Look Press

В «Трактор» позвал Волков

— Что знаете о городе, команде и будущих партнерах по «Трактору»?

— Когда я собирал информацию, то узнал об арене и болельщиках, которые всегда ее заполняют. Это лично для меня приятный бонус. Фанаты очень любят команду и страстно ее поддерживают — в таких условиях очень здорово играть. О городе знаю немного, поэтому меня в этом плане ждет своего рода приключение. Я уже учу базовые русские слова, чтобы быть готовым общаться.

— Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков играл в той же самой команде в лиге Квебека — «Галифаксе» — и проживал в той же самой семье, что впоследствии и вы. Он ранее приглашал вас в «Авангард»?

— Да, это правда. Тот факт, что у нас есть общие знакомые и общие темы для разговора, помогает легче идти на контакт и решать вопросы. Мы с Алексеем Волковым много обсуждали мою карьеру, как я играл в «Галифаксе», различные вратарские нюансы. Он звал меня в КХЛ и раньше, но я чувствовал, что еще могу пробиться в НХЛ. Закрепиться там мне не удалось. Зато несколько хороших матчей за «Вашингтон» провести получилось. Классный опыт. Можно сказать, что в этом плане я Волкова переиграл (смеется).

Но потом, когда сам себе доказал, что смог попасть в НХЛ и неплохо выглядеть на этом уровне, не все пошло по плану. В идеале здорово провести там всю карьеру и быть первым вратарем. Раз не сложилось — надо хвататься за лучшую возможность для себя сделать шаг вперед. Мы снова плодотворно пообщались с Алексеем, который работал уже в «Тракторе», затем я проконсультировался с разными людьми, о чем уже рассказал ранее, и выбрал для себя идеальный на данный момент вариант продолжения карьеры.

Вс е политические моменты отодвинул в сторону

— Я прочитал интервью, которое вы дали канадскому изданию Journal de Quebec, где корреспондент задавал много вопросов о текущей политической ситуации. Чувствовали какое-то давление со стороны родных и близких?

— Перед тем как принимать решение и говорить «да» или «нет», вы задаете различные вопросы, чтобы иметь перед глазами максимально полную картину происходящего. Это касается не только меня, но и любого игрока. Я задавал вопросы людям, которых знаю и кому доверяю — в России, Канаде, США. Все политические моменты отодвинул в сторону и прикинул, какой следующий шаг будет для меня лучшим с хоккейной точки зрения. На этом и сконцентрировался.

Я не политик и еду в КХЛ не для того, чтобы принимать участие в каких-либо политических процессах. Моя задача — играть в хоккей, делать это хорошо, получать удовольствие от процесса, помогать своей команде побеждать и, надеюсь, завоевать чемпионство. Вот главное, чем я руководствовался при выборе. Были у меня вопросы и о том, как организована лига, о безопасности, о логистике, об инфраструктуре. Полученные ответы от знающих людей меня полностью устроили. Как думаете, я честно вам ответил?

— Абсолютно. У меня нет сомнений. Каждый человек сам выбирает, как хочет жить.

— Так и есть! Я канадец, который игрой в хоккей зарабатывает себе на жизнь, и у меня есть возможность выступать на очень высоком уровне в КХЛ. Это мне нравится. Остальные вопросы можно всегда решить по прошествии какого-то времени.

— Ваша семья полностью поддержала решение?

— Это важно для меня, супруги и нашей молодой семьи. В декабре мы ждем рождения нашего второго сына. Естественно, что решение отправиться в КХЛ мы тщательно обсуждали с женой. Семья и близкие меня поддержали.

— Супруга и ребенок отправятся в Россию?

— Нет, они останутся в Канаде.

— Представляете, что вас ждет в КХЛ в плане хоккея?

— Я слышал о различиях в игре между КХЛ и Северной Америкой. Но раз еще не провел в России ни одного матча, то, скажу честно, не совсем представляю, чего ожидать (смеется). Но для меня престижно отправиться в лигу, которая считается одной из лучших или даже лучшей в Европе. Насчет разницы в стиле пока ничего не могу сказать. Но Алексей Волков и «Трактор» очень хотели видеть меня в команде. Это означает, что, по их мнению, я способен помочь ей побеждать. Когда в тебя верят — это уже первый шаг в правильном направлении.

Фото Global Look Press

Вратаря НХЛ из меня не получилось

— В прошлом сезоне одной из главных проблем «Трактора» стала нестабильная игра вратарей. Понимаете, что на этом фоне к вам изначально многие относятся с сомнением?

— Скажу за себя — когда находишься под таким давлением, то одновременно получаешь своего рода привилегию. Для меня это означает, что команда очень хочет побеждать. Здорово, ведь каждого из нас подталкивают в нужном направлении. Волков, агент верят, что я смогу приносить пользу. Меня это заряжает уверенностью. Если люди в Челябинске так переживают, то ждут побед. Я же при этом хочу оставаться самим собой и показывать свою лучшую игру.

— Канадский вратарь едет в Россию, чтобы узнать что-то новое и вырасти как игрок. Вряд ли вы раньше об этом могли подумать.

— Не вижу в этом ничего странного. В НХЛ сейчас полно русских вратарей, причем не просто качественных, а фантастически сильных. Я не скажу, что еду в Россию только для того, чтобы стать таким же, как и они. Хоккей в КХЛ приличного уровня. Это поможет мне стать лучшей версией самого себя. Мне еще много чему придется поучиться в своей карьере. Выступление за «Трактор» — вызов, который должен сделать меня сильнее как игрока. Люблю всегда выкладываться на полную, чтобы расти.

— Вам прочили очень хорошее будущее, когда вы выступали на молодежном уровне. Чего не хватило, чтобы закрепиться в НХЛ?

— В моей карьере было несколько интересных поворотов и непростых испытаний. Меня высоко задрафтовал «Монреаль», и ожидания были большими. Однако вратаря, который 15-20 лет отыграет на ведущих ролях в НХЛ, из меня не получилось. Иногда жизнь складывается не так, как планируешь ее изначально. Я в карьере многое прошел, и как вратарь все равно стал сильнее. Мне повезло играть на высоком уровне в молодежной сборной Канады рядом с такими звездами, как Коннор Макдэвид. Довелось побеждать на Кубке Шпенглера. Через что только не проходил и при этом продолжаю совершенствоваться.

— Помимо игры в хоккей вы занимаетесь проектом «жить по сису» (финское слово, описывающее особенность национального характера, в примерном переводе означающее «внутренняя сила». - Прим. «СЭ»), который должен помочь спортсменам справляться с трудностями.

— Этот проект я организовал с двумя своими друзьями — тоже вратарями. Он базируется на финской концепции «сису». Его суть заключается в способности каждый день преодолевать любые трудности, используя свою внутреннюю силу, характер, неустанную решимость, постоянное упорство. Об этом мы уже с вами говорили — имею в виду вызовы, с которыми мне приходилось сталкиваться на разных этапах карьеры. Приходилось много работать над собой и становиться лучше. Именно поэтому мне нравится финский подход, который хочу распространить как можно шире среди других людей, чтобы помочь им. Лично меня он сделал психологически сильнее и устойчивее. Профессиональным спортсменам в любых дисциплинах важно иметь такие же ментальность и отношение к делу.

— Чего уже удалось достичь?

— Мы запустили этот проект пару лет назад. Мне нравится, как он развивается. Во время летних тренировочных лагерей продвигаем его среди хоккеистов. У нас появилось много партнеров, но впереди еще достаточно работы.