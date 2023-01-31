Богатые vs бедные. Все зарплатные бюджеты клубов КХЛ

«СЭ» раскрывает общие суммы платежных ведомостей всех клубов .

Зарплатная ведомость клубов КХЛ ограничена 900 миллионами рублей. При этом почти все они пользуются пунктом в регламенте, согласно которому 20 процентов личных бонусов от контракта каждого игрока не учитывается под потолком зарплат. Кому-то для получения этих бонусов нужно набрать три очка, кому-то — 20, но чаще всего условия выполнения не самые сложные. Не будут учитываться под потолком и премии финалистам Кубка Гагарина, но это коснется лишь двух клубов. При этом значительная часть участников чемпионата с трудом укладывается в пол зарплат.

Суммарно клубы КХЛ тратят 11 миллиардов и 885 миллионов рублей на зарплаты хоккеистов. Причем на «Востоке» траты почти на миллиард больше: 6 миллиардов и 435 миллионов против 5 миллиардов и 450 миллионов на «Западе». Учитывайте, что все суммы в таблицах округлены: подсчитать платежки вплоть до лишней тысячи невозможно из-за постоянных перемещений игроков в фарм-клубы.

Рид Буше, Александр Радулов, Дмитрий Яшкин, Михаил Григоренко.

По информации «СЭ», сразу восемь клубов КХЛ (пять — в Западной конференции, три — в Восточной) расходуют на зарплаты игроков минимально разрешенную сумму. При этом многим это не мешает добиваться успеха: например, «Торпедо» после победы в Санкт-Петербурге вскочило на вторую строчку в таблице «Запада». Можно представить, чего бы добилась команда при большем бюджете?

На «Западе» есть очень четкое разделение — на олигархов и бедняков. К первым относятся оба армейских клуба и «Локомотив». ЦСКА вообще под завязку забил окладную часть, приобретя у «Авангарда» перед дедлайном Кристиана Яроша (50 миллионов рублей в год) и Владимира Брюквина (35 миллионов рублей в год). У СКА есть небольшой запас под потолком: по ходу сезона армейцы расстались с защитником Алексом Грантом и нападающими Артемом Федоровым, а также поместил в список травмированных нападающего Антона Швеца-Рогового. При этом подписавший с клубом по ходу сезона контракт Никита Гусев получит небольшие для его статуса 30 миллионов рублей.

К пяти клубам, тратящим 315 или чуть более миллионов рублей на зарплаты игроков, примкнули и «Спартак» с «Куньлунем». И если относительно китайского клуба все понятно, то для многих небольшая зарплатная ведомость спартаковцев будет удивлением. Все-таки в клубе есть такие высокооплачиваемые игроки, как защитник Дмитрий Вишневский или нападающий Александр Хохлачев (около 40 миллионов рублей в год). Но у «Спартака» при этом много игроков 2001 года рождения и моложе (их контракты не попадают под потолок), к тому же у многих хоккеистов прописаны неплохие бонусы, привязанные к успешному результату команды по итогам сезона.

К середнякам можно отнести лишь московское «Динамо», которое существенно сократило расходы по сравнению с прошлыми сезонами. Если раньше «бело-голубые» с трудом укладывались в потолок зарплат, то сейчас тратят 550 миллионов рублей в год.

В Восточной конференции обеспеченных клубов больше — сразу шесть тратят более 600 миллионов рублей в год. Причем, например, у «Салавата Юлаева» и «Трактора» есть возможности тратить больше. А значит, весной нас ждет настоящая битва за лучших свободных агентов.

Успешно использовали прошлогодний выход в финал Кубка Гагарина в «Металлурге». Выплатив очень приличные бонусы капитану Егору Яковлеву и остальным лидерам, «Магнитка» существенно снизила их оклады. Для примера: тот же Яковлев, один из лучших защитников КХЛ, получает 35 миллионов рублей в год, столько в других топ-клубах зарабатывают куда менее статусные игроки.

Небольшой запас по зарплатам «Авангарда», «Ак Барса» и «Автомобилиста» смущать не должен — учитывая, что некоторые игроки получат бонусы, не попадающие под потолок, финансовый резерв должен быть. При этом клубы могли потратиться на новичков перед дедлайном, но ограничились минимальными приобретениями.

Пожалуй, лучшими по соотношению «цена/качество» в Восточной конференции можно назвать «Сибирь» и «Адмирал». Первые лидируют в конференции, несмотря на ограниченный бюджет, а приморцы практически гарантировали себе место в плей-офф, уверенно обходя тратящий в два раза больше «Трактор».