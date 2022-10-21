Русский защитник бросил попытки пробиться в НХЛ и уехал из Америки. Он совсем не жалеет об этом

Интервью с игроком «Металлурга» Григорием Дроновым о причинах возвращения в Россию.

Защитник Григорий Дронов после сезона-2021/22 решил попробовать себя в Северной Америке. Сначала магнитогорский воспитанник подписал пробный контракт с «Аризоной», а затем оказался в «Каролине», но не принял полноценное соглашение и вернулся в «Металлург». Заокеанская история Дронова получилась запутанной. В интервью «СЭ» Григорий рассказал о времени в Северной Америке, возвращении в КХЛ и пользе от поездки в «Харрикейнз».

Отъезд в НХЛ

— Что побудило поехать в Северную Америку после сезона-2021/22?

— Я мог поехать еще после сезона-2020/21, когда меня вызвали на чемпионат мира. Но пообещал Илье Петровичу, что останусь в команде. Хотя после чемпионата поступили три предложения о контракте. Но я отказался, так как пообещал тренеру. Тогда поехать не получилось, поэтому поехал сейчас.

— Чувствовали, что созрели для игры за океаном?

— Хотелось выйти из зоны комфорта и попробовать что-то новое.

— Ваша заокеанская история получилась запутанной. Сначала вы подписали пробный контракт с «Аризоной».

— Да. Когда началась спецоперация, у клуба появились вопросы, связанные с военным билетом. Когда у некоторых игроков появились проблемы с военкоматами, в «Аризоне» напряглись и попросили меня прилететь. Они были насторожены, сможет ли русский игрок приехать в команду. Попросили меня показаться и потренироваться, что я и сделал. Уже в Америке появилось еще несколько вариантов от других клубов. Но я уже тренировался с «Аризоной». Позанимались дней пять. Генеральный менеджер сказал, что клуб хочет подписать меня, но у них был и свой интерес. Он хотел оформить другую сделку. Потом на меня вышла «Каролина». Решил попробовать себя в «Харрикейнз», так как у них было место под леворукого защитника. Но когда я приехал, они подписали Келвина де Хаана. Ситуация поменялась. Тогда понял, что-либо буду кататься между основой и фарм-клубом, либо проведу весь сезон в АХЛ. Все взвесил и отказался. Говорю сразу: я не подписывал контракт.

— Пресс-служба «Каролины» поторопилась с объявлением?

— Да. Они объявили раньше времени. Из клуба мне сказали, что завтра будут готовы бумаги и мы подпишем контракт. Я ответил, что подумаю. На следующий день я попросил еще время на раздумье. Потом клуб уже объявил о контракте со мной, но я не подписывал никакие бумаги. Когда определился, сказал, что отказываюсь от предложения.

— Как отреагировал клуб?

— Не знаю. Агент не сказал их реакцию. А я и не спрашивал. Контракта не было. Поэтому мы так легко и разошлись. Если бы подписал соглашение, то поехал бы в фарм-клуб и вряд ли бы сейчас вернулся. Метания между лигами — это не то. Пришлось бы доигрывать сезон там. Решил, что лучше играть в КХЛ и стараться выиграть Кубок Гагарина.

— Вы поняли, почему «Каролина» подписала еще одного защитника, хотя договорилась с вами?

— Он опытный защитник, много играл в НХЛ. Ему 31 год. «Каролина» нацелена на Кубок Стэнли. Мало времени кого-то просматривать и давать шансы.

— Получается, вы не видели смысла пробиваться в НХЛ через АХЛ?

— Да. Было бы очень мало шансов. Сейчас в «Каролине» два защитника сидят каждую игру в запасе. Два опытных защитника! Посчитал, что глупо сидеть и ждать травмы партнеров. Я что, должен был молиться и ждать, чтобы кто-то травмировался? Я хотел просто играть. А «Металлурге» я получу много времени, если буду доказывать, что готов.

— После «Каролины» изучали другие варианты в НХЛ?

— Было пару предложений от сильных команд, но не захотел ездить по клубам. Решил вернуться в «Металлург», а дальше — посмотрим.

Григорий Дронов. Александр Федоров, Фото «СЭ»

За четыре игры пропустил 2 или 3 шайбы

— Почувствовали, какой хоккей в Северной Америке?

— Конечно. Я сыграл четыре матча за «Каролину» — три на турнире новичков и один против первого состава «Флориды». Не заметил колоссального отличия. Да, есть свои нюансы. Маленькая площадка, все идут в давление. Тем более у «Каролины» энергозатратная система с активной игрой. Я чувствовал себя уверенно в каждом матче.

— Сколько шайб пропустили в ваши смены?

— За четыре игры пропустил две или три шайбы. Одну от «Флориды» и еще одну или две на турнире. «Плюс-минус» у меня был хороший.

— На матч с «Флоридой» пришло много болельщиков?

— Не сказал бы. В тот момент была не лучшая климатическая обстановка. Город накрыл шторм «Иэн». Нам повезло, мы играли на Западном побережье. А Восточное снесло полностью. Даже страшно было лететь. Возможно, из-за этого собрался неполный стадион.

— Советовались с русскими ребятами из «Каролины»: Свечниковым, Кочетковым?

— Мы почти все время были вместе, хорошо общались. Хотя раньше я их не знал. Познакомились в «Каролине». Америка сближает русских. Быстро находишь общий язык.

— По контракту, который вы могли подписать, зарплата в фарм-клубе была бы 70 тысяч долларов.

— Я изначально знал это. Когда ехал, примерно понимал, какая сумма в АХЛ, какая — в НХЛ. Только в НХЛ мне сказали, что могут добавить денег, если я подожду. Это пошло на пользу. Я не подписывал контракт до конца тренировочного лагеря и потом легко уехал.

— 70 тысяч в фарм-клубе хватит, только чтобы выживать?

— Не совсем уже выживать. Этих денег достаточно для проживания — и все.

— Каким вы запомнили главного тренера «Каролины» Рода Бриндамора?

— Главный тренер — один из факторов, почему я выбрал «Каролину». Он хороший тренер, много доверяет молодым. Я много слышал о нем и увидел все сам, когда приехал.

— Против кого из «Каролины» сложнее всего играть на тренировках?

— Не сказал бы, что против кого-то было сложно. Мы больше работали над системой. Я был готов ко всему. Физическими данными поразили Брент Бернс и Джордан Стаал. Бернс — зверь! В 37 лет сдал тесты лучше всех.

— Какие сдавали тесты?

— Классические в зале: жим, приседания, прыжки на одной ноге, с двух ног вверх и самое тяжелое — аэробайк. Два подхода по полмили. На льду сдавали челноки.

— На аэробайке надо было уложиться во время?

— Да. За два раза ты не должен выйти за минуту.

— Вы справились?

— Да. Я сдал все тесты на приличном уровне.

— Бернс приходил на тренировки с рюкзаком?

— С огромным рюкзаком! Не знаю, что он носит в нем. Видел только массажер и прибор, который проводит ток. На тело крепятся электроды для стимулирования мышц, чтобы быстрее восстанавливаться. Но это всего лишь два маленьких прибора. Что еще лежит в рюкзаке, я не знаю. Но он реально тяжелый. Доктор небольшого роста взял портфель Бернса, и его чуть не перевесило назад от тяжести. Бернс приходит с ним и на игры, и на тренировки.

— Из-за политической обстановки заметили к себе особое отношение в Америке?

— Нет, все относились нормально. Только у агента спрашивали, точно ли я смогу приехать.

— Город успели посмотреть?

— Немного покатался, брал машину напрокат. От дома до ледового ехать минут 15-20. Роли — небольшой, но быстро развивающийся город. Спокойный, семейный, без бурной ночной жизни. Чем-то похож на Магнитогорск, только сильнее разбросан. Но я приезжал туда не для того, чтобы смотреть город. Были другие мысли.

Григорий Дронов. Фото photo.khl.ru

Не закрыл дорогу в НХЛ

— Контракт до конца сезона с «Металлургом» предполагает, что через год вы снова планируете поехать в Северную Америку?

— Посмотрим, будут ли предложения. Сейчас я получил определенный опыт по ведению переговоров. Мне будет легче выбирать клуб. Не закрываю путь в НХЛ.

— Эта поездка не отняла желание играть за океаном?

— Нет. Я ни на кого не обижен. Это мое решение — вернуться в «Металлург». Я мог и остаться. За время в «Каролине» узнал много новой информации о тренировках, игре, тактике. В Америке надо всегда играть плотно. Тренеры были довольны мной. Надо перенести это в Россию. Понимаю, не все их фишки сработают здесь. Надо с умом внедрить все, что узнал в Америке.

— Теперь вы поняли, как ведутся переговоры с клубами НХЛ. В следующий раз по-другому будете ставить свою позицию?

— Да, жестче. Если предлагается контракт, то надо понимать место, где клуб на меня рассчитывает.

— Как ваше самочувствие?

— Я не катался почти десять дней. По физическим данным за поездку только добавил. Хорошо чувствую себя на льду. Есть, конечно, над чем поработать. Хочется выйти полностью готовым и сразу показывать хороший хоккей. В этом году надо провести лучший сезон, чтобы выиграть Кубок Гагарина.

— Перед отъездом за океан беспокоила ваша травматичность. Сейчас чувствуете, что с телом полный порядок?

— Дело не в теле. Если посмотрите все мои травмы, то увидите, что от таких столкновений любой игрок получит повреждение. Это неудачное стечение обстоятельств. Желание всегда выигрывать борьбу ставило меня в неудобные ситуации. Как будто у меня отсутствует инстинкт самосохранения. Сейчас стал взрослее и опытнее, смотрю на это по-другому. Знаю, что об этом даже пишут болельщики.

— Иногда вас называют хрустальным.

— Читал, да. Для меня главный показатель — что я выхожу и играю на неплохом уровне после травм. Не сдаюсь и не опускаю руки, хотя травмы были серьезные.

— Нет чувства тревоги, когда идете к борту?

— Нет. Если бояться играть у борта, тогда лучше не выходить на лед. Каждый должен чем-то жертвовать и не бояться получить травму, если команда рассчитывает на победы.