Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:00

В СКА пришел защитник из НХЛ, он сильнее на голову большинства легионеров. Но приживется ли Деанджело в Питере?

Защитник Тони Деанджело перешел в СКА
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Роман Ротенберг и Тони Деанджело.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен
И главное, сработается ли американец с Романом Ротенбергом.

Роман Ротенберг не был бы собой, не анонсируй он приход очередного хоккеиста отрывком из знаменитого фильма. После того как в его Телеграм-канале появилась сцена из легендарной комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России», нетрудно было догадаться, что совсем скоро в Санкт-Петербурге объявится бывший защитник «Рейнджерс», «Филадельфии» и «Каролины» Энтони Деанджело.

Евгений Кузнецов. Кузнецов — официально в СКА. Он может заработать в Петербурге больше 4 миллиардов рублей!

Сейчас меньше всего хочется снова разбираться в том, как СКА сумеет утрамбовать зарплату очередного статусного новичка под потолок зарплат, где свободным осталось пространство в два миллиона рублей. Чудодейственная схема петербуржцев уже была разжевана на примере контракта Евгения Кузнецова. Легко представить, что Деанджело подпишется на оклад ниже его реально рыночной стоимости, ему пропишут не учитывающиеся в платежке космические бонусы за чемпионство и попадание в тройку самых результативных защитников чемпионата, а ради общей великой цели очередной бедолага переподпишет контракт с понижением в шесть раз — армейский альтруизм жив не Грицюком единым. Вполне реален и вариант, при котором место для американца расчистят за счет полноценного обмена кого-то из команды ротации. Как бы то ни было, помешать трансферу и доказать его «нечистоплотность» лига в очередной раз не сможет. С этим нужно смириться — инструментов для того, чтобы прижать петербуржцев, у КХЛ попросту нет.

Оказаться в СКА Деанджело мог еще летом. Только тогда он еще активно пытался найти себе односторонний контракт в НХЛ и параллельно оценивал себя перед российскими клубами в 4 миллиона долларов, не совсем осознавая реалии кахаэловского рынка. Теперь же его запросы, по данным портала Yardbarker, умерились до 1 миллиона долларов.

Куда интереснее, сумеет ли горячий и взрывной парень с итальянскими корнями ужиться характерами с не менее взрывным главным тренером армейцев. За океаном Тони давно уже заработал себе репутацию импульсивного скандалиста без царя в голове. В юниорской лиге Онтарио он получал дисквалификации за оскорбление товарища по команде и судей. В АХЛ искал совершенно бессмысленные драки и продолжал кидаться на арбитров. А нашумевшая потасовка в подтрибунном тоннеле с Александром Георгиевым во время матча с «Питтсбургом» стала причиной ухода из «Рейнджерс», где защитник раскрылся и успешно прогрессировал. Легко представить, как в один из стрессовых моментов между ним и Ротенбергом может вспыхнуть пламя, которое спровоцирует настоящий взрыв.

Внешне спокойные и&nbsp;даже хорошие отношения между вратарем Александром Георгиевым и&nbsp;защитником Тони Деанджело превратились в&nbsp;бурю. Грандиозный скандал в НХЛ: американский талант наехал на российского вратаря, получил по лицу от партнера и теперь рискует стать изгоем

Способность Деанджело стать настоящей звездой КХЛ сомнений не вызывает. Технически американец, набиравший в лучшие годы по 50 очков в «Рейнджерс» и «Каролине», на голову сильнее многих коллег по амплуа, которые в разное время разрывали нашу лигу. Окажись он в «Салавате Юлаеве», где после ухода Филипа Ларсена до сих пор не могут найти по-настоящему качественного плеймейкера в оборонительную линейку, и ни у кого бы не возникло вопросов относительно целесообразности подобного трансфера. Рядом с Ливо, Ремпалом, Тоддом и Хмелевски со своими катанием, видением площадки, первым пасом и атакующими навыками Тони стал бы лидером команды из Башкирии. Однако американец едет не в похудевшую нынче Уфу, а в раздутый донельзя и переполненный Санкт-Петербург, где люди стоят на голове друг у друга.

Тони Деанджело и Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Специфика новичка армейцев, как и любого другого атакующего защитника, заключается в том, что его продуктивность заметно снижается без достаточного игрового времени в большинстве. В идеале бывший партнер Панарина должен быть первой опцией на синей линии и забирать себе большую часть айстайма при розыгрыше лишнего. Однако делить свой хлеб в спецбригадах ему придется с, возможно, сильнейшим защитником мира за пределами НХЛ Никишиным, любимцем Ротенберга Фальковским и еще одним вчерашним энхаэловцем Зайцевым, чей переход считали большим достижением.

Отдать легионеру место в первом юните — равно обделить одного из главных талантов страны и заставить его «доедать» в среднем по 20-30 секунд за американцем. А еще в таком случае — питерскому боссу пойти наперекор собственной риторике о том, что наши хоккеисты лучше иностранцев. Как он собирается равномерно делить большинство между своими исполнителями, пока непонятно.

Тони Деанджело
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Бойкотировал матч с Россией, а теперь требует зарплату в 2 млн евро. Кто такой Миралем Пьянич и откуда у ЦСКА деньги на бывшего игрока «Ювентуса» и «Барселоны»
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Сегодня
Вчера
Неделя