Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Статьи
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Пока я пахала по 12 часов, ты снимал проституток». Скандал в семье звездного российского хоккеиста

Жена хоккеиста «Металлурга» Вовченко подала на развод из-за измен
Дмитрий Сомов
Яна Вовченко-Александрова и Даниил Вовченко.
Фото Соцсети
Яна Вовченко-Александрова и Даниил Вовченко.
Фото Соцсети
Яна Вовченко-Александрова.
Фото Соцсети
1/3
Telegram Дзен
Светская хроника.

О чем речь

Супруга нападающего магнитогорского «Металлурга» и обладателя Кубка Гагарина Даниила Вовченко через свои соцсети выдвинула серьезные обвинения в адрес своего мужа и подала на развод. На своей странице Яна Вовченко опубликовала видео, в котором обратилась к своим подписчикам:

«Человек, с которым я прожила четыре года в отношениях и два года в браке, решил, что все наше совместно нажитое имущество, а это несколько десятков миллионов рублей, принадлежит только ему. И наши две собаки тоже. Я не имею права ни на что, все принадлежит только ему», — сказала Вовченко.

Даниил Вовченко. «Проснулся в больнице в шоке». Игрок «Магнитки» — о силовом приеме, из-за которого Разин увел команду

Девушка также намекнула на то, что уже в первый день после свадьбы хоккеист мог провести ночь с другой.

«Мужчины будут изменять, проводить вашу первую брачную ночь с проституткой с вашим именем, зажиматься по кальянным в туалетах, переписываться с вашими клиентками, ходить в «дрочильню», употреблять, пить, игнорировать... Да много всего интересного», — добавила Вовченко.

Яна Вовченко-Александрова и Даниил Вовченко.
Фото Соцсети

Развод

Кроме того, супруга хоккеиста «Магнитки» опубликовала заявление о расторжении брака вместе с отзывом на него. Девушка упомянула, что ее муж пытается вывести часть суммы из совместно нажитых доходов супругов, подлежащих разделу.

«Пока я бегала по стройкам, дома пахала на работе по 12 часов, платила за ипотеку и смотрела, чтобы ты просто не сторчался, ты **** все, что движется, выдавал в рот моим лучшим подругам, снимал проституток и жил свою лучшую жизнь. Пока твоя мать слезно уверяла меня в твоей порядочности и слабости характера, вы оба придумали, как сделать так, чтоб оформить все на нее», — написала Вовченко.

Она отметила, что подает на развод, и добавила через соцсети: «Я желаю тебе всего самого лучшего и успехов в карьере, иначе выплатить мне положенное по суду ты просто не сможешь. Продолжай *** свою жизнь и карьеру. Наконец-то это больше не моя головная боль».

После этого Вовченко стала выкладывать фотографии и переписки других людей с хоккеистом, свидетельствующие об изменах форварда «Металлурга» и употреблении им запрещенных веществ. Она также устроила конкурс для подписчиков и пообещала 50 тысяч рублей за самую интересную историю о своем муже.

Яна Вовченко-Александрова.
Фото Соцсети

Кто она

Яна Вовченко-Александрова — 29-летняя предпринимательница. Она специалист по пластике губ, у нее есть бизнес в области косметологии. Она также имеет 18 тысяч подписчиков в социальных сетях. Девушка родом из Череповца и познакомилась с Даниилом в школьные годы. Они поженились в 2022 году.

В феврале 2023-го Яна оказалась в центре другого скандала: она на своем «Порше» сбила пятиклассницу на пешеходном переходе. Позже с Вовченко сняли все обвинения — по данным Shot, ей выписали штраф в 2 тысячи рублей за то, что она не пропустила пешехода.

Даниил Вовченко — 28-летний хоккеист магнитогорского «Металлурга», куда он перешел в 2023 году из череповецкой «Северстали». В апреле 2024-го форвард в составе «Магнитки» стал обладателем Кубка Гагарина.

Даниил Вовченко

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Лавров назвал очевидной агонию киевского режима на фоне «курской акции» ВСУ
Сюрприз для дедушки Мартемьянова, потерявшийся Кузя и провал «Торпедо». Что произошло в КХЛ 7 сентября
Стало известно, представители каких знаков зодиака путешествуют чаще всего
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя