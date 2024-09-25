23 сентября в Магнитогорске защитника, который первым в КХЛ отыграл 1000 матчей, ввели в Аллею славы «Металлурга».

Занимался с Малкиным и Кулеминым

Уважение к знаковым хоккеистам — правильная спортивная традиция. Игроков, посвятивших командам долгие годы карьеры, необходимо отмечать в клубной летописи. Не каждый готов проводить отдельные прощальные матчи, как делали в последние годы Александр Семин, Сергей Мозякин или Данис Зарипов. Оставим это на усмотрение самих игроков. Но клуб однозначно обязан отметить вклад титулованных хоккеистов.

«Металлург» за последние годы отметил несколько важных событий. 23 сентября в клубную Аллею славы ввели Евгения Бирюкова, титулованного защитника, который первым в истории КХЛ провел 1000 матчей в лиге. Воспоминания о карьере воспитанника «Магнитки», возможно, не такие яркие, как о Мозякине, Зарипове или Кошечкине. Однако с Бирюковым связаны практически все большие победы в истории «Металлурга» XXI века. Евгений выиграл с командой два Кубка Гагарина, Кубок европейских чемпионов, стал трехкратным чемпионом России, а также чемпионом мира в составе сборной России.

— Что Женя Бирюков, что Коля Кулемин — с ними можно идти в разведку. Они очень серьезно относились к тренировочному процессу. Сначала я Женю пробовал в нападении, но все-таки разглядел в нем хорошего защитника и не ошибся, — рассказал детский тренер Бирюкова Сергей Зинов.

Команда «Металлург-1986» по праву считалась одной из самых талантливых по России. Евгений Малкин, Николай Кулемин, Евгений Бирюков, Антон Худобин, Денис Мосалев, Ринат Ибрагимов — дорогу в большой хоккей им открыли тренеры Сергей Зинов и Сергей Витьман. Многие их воспитанники добились больших высот как в России, так и в Северной Америке.

Бирюков, как Малкин, Кулемин и Худобин, мог построить карьеру за океаном. Евгений выбрал другой путь и долгие годы был предан родному «Металлургу». Таких патриотичных хоккеистов с каждым сезоном становится меньше и меньше. Больше 15 лет защитник отыграл за «Магнитку» и только после сезона-2019/20 перешел в «Салават Юлаев». 1000 матчей в КХЛ Бирюкову покорились в Уфе, где он перевернул страницу и занялся тренерством.

— Евгений хорошо оборонялся. Когда я заканчивал карьеру, Евгений был в самом расцвете сил. Это крепкий габаритный защитник, который хорошо катается и читает игру. Его трудно обыграть один в один, — считает главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Евгений Бирюков в «Металлурге». Фото Никита Успенский, «СЭ»

Два Кубка Гагарина и чемпионство в Суперлиге

На высшем уровне за «Металлург» Бирюков дебютировал в сезоне-2005/06. Защитник уникален тем, что застал чемпионства родного клуба и в Суперлиге, и в КХЛ. Евгений поработал с тренерами разных взглядов и всегда пользовался уважением в команде. Профессионал своего дела, честно относящийся к работе — так отзывались о партнере хоккеисты «Металлурга».

— Для партнеров Евгений всегда был примером того, как вести себя на льду и вне льда. С ним не было никаких зашкварных историй. Он всегда олицетворял профессиональный подход к делу. Это один из лучших защитников, который выполнял свои непосредственно оборонительные функции, — отметил бывший партнер Бирюкова по «Металлургу» Ярослав Хабаров.

Бирюков очень редко попадал в подборки хайлайтов с матчей, а если и доводилось, то благодаря блокшотам и помощи вратарям. Голы и передачи давались защитнику нечасто. Личный рекорд результативности Евгений установил в сезоне-2010/11 — за 54 матча регулярки он насобирал 15 (2+13) очков.

Бирюкова ценили за другие качества. За смелость и честность, за правильный выбор позиции и чтение игры, за катание и владение клюшкой. Долгие годы в «Металлурге» Евгений выходил в первой паре обороны с Виктором Антипиным, который тяготел к атаке. А в нападении солировали звезды: Мозякин, Коварж, Зарипов. Именно Бирюков подчищал за топ-форвардами ошибки на возврате в свою зону.

— Евгений — большой профессионал. Он пользуется большим авторитетом и уважением у игроков в раздевалке. Это лидер и столп, на котором можно строить команду. Молодежь может многому у него научиться, самое важное — профессиональному отношению к работе, — заявил Виктор Козлов.

Главное статистическое достижение Евгений установил в сезоне-2023/24, играя за «Салават Юлаев». Ему первому в КХЛ покорилась грандиозная отметка в 1000 матчей. Бирюков остался в хоккее и вошел в штаб Виктора Козлова. Уверен, отношение к делу экс-защитника поможет найти себя на новом месте и вырасти в сильного тренера.

— Поднятие стяга — очень приятный и волнительный момент. В Магнитогорске я провел почти всю свою карьеру. Сразу всплыли воспоминания о том, как я впервые вышел на лед. Теплые чувства, волнительно. Горд, что мой стяг висит с такими звездами, на которых я равнялся и с кем я играл сам, — отметил Бирюков.