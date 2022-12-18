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Кубок Первого канала

Сегодня, 17:50

Алексей Жамнов высказался о подготовке сборной России к Олимпиаде-2026

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов прокомментировал значимость Кубка Первого канала в подготовке к Олимпийским играм 2026 года.

Сегодня, 18 декабря российская команда проиграла Белоруссии (4:5 Б) в матче за победу на Кубке Первого канала.

— Можно ли сказать, что вы сейчас работаете на новый олимпийский цикл и Олимпиаду-2026?

— Так можно сказать, — ответил Жамнов. — Любой подготовительный этап — часть четырехлетней подготовки к Олимпийским играм. Сборы, которые мы проводим в данной ситуации, идут с прицелом на Олимпиаду. Мы выбрали определенных кандидатов, чтобы они попали к нам в сборную и понимали наши требования, что мы хотим видеть от них в дальнейшем.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине- д'Ампеццо (Италия) с 6 по 22 февраля 2026 года.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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