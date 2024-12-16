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Андрей Стась прокомментировал недопуск сборной Белоруссии на Олимпиаду-2026

Даниил Аршавский
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Нападающий сборной Белоруссии по хоккею Андрей Стась выразил жалость по поводу того, что команда не сможет выступить на Олимпийских играх-2026.

«Мы должны были в августе играть квалификацию, но мы не играли. Поэтому, как я понял, мы в пролете. Конечно, обидно. Я был на Олимпиаде и понимаю, что это уровень, как это круто и масштабно. Хотелось бы, чтобы молодые ребята почувствовали вкус международных стартов», — цитирует Стася «РБ Спорт».

15 декабря белорусская сборная заняла 2-е место на Кубке Первого канала.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Стась
Сборная Белоруссии по хоккею
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