Артюхин: «Не думаю, что вызов 15 игроков в сборную повлияет на СКА, там есть ротация»

Бывший игрок национальной команды Евгений Артюхин поделился мнением о составе сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Есть пару игроков, которые готовы для сборной, но по статистике уступают другим ребятам. Некоторых хоккеистов посильнее не пригласили. Но это решение руководства и тренерского штаба сборной, выбрали этих ребят, чтобы проверить», — приводит «РБ Спорт» слова Артюхина.

Также он ответил, повлияет ли вызов 15 игроков СКА в дальнейшем на команду в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

«У СКА довольно большая скамейка запасных, происходит ротация и есть взаимозаменяемость. Не думаю, что это сильно повлияет. Наоборот, ребята будут в тонусе. Когда игроки вернутся из сборной, им дадут передохнуть, а на их места выйдут другие хоккеисты», — добавил игрок.

Матчи Кубка Первого канала пройдут с 14 по 17 декабря на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. В турнире будут участвовать четыре сборные: Китай, Белоруссия, Казахстан и Россия.