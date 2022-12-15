Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Хоккей
Кубок Первого канала

15 декабря, 22:15

Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в стартовом матче Кубка Первого канала

Анна Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

В стартовом матче Кубка Первого канала сборная Белоруссии обыграла Казахстан со счетом 4:1.

Голами в составе победителей отметились Владимир Алистров, оформивший хет-трик, и Роман Горбунов. За проигравшую команду отметился Роман Старченко.

В следующем матче Кубка Первого канала сыграют сборные России и Казахстана. Матч пройдет 17 декабря, начало — в 14.30 мск.

Хоккей

Кубок Первого канала

Групповой этап

Белоруссия — Казахстан — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Алистров — 1 (бол., Сапего), 3:29 — 1:0. Старченко — 1 (бол., Борисевич), 14:20 — 1:1. Горбунов — 1 (Чезганов, Принс), 20:47 — 2:1. Алистров — 2 (Еременко, Кодола), 33:28 — 3:1. Алистров — 3 (мен., п.в., Горбунов), 58:23 — 4:1.

Вратари: Колосов — Бояркин (57:35 — 58:38).

Броски: 22 (11+5+6) — 24 (6+9+9).

Судьи: Самарин, Соин.

15 декабря. Москва. «ЦСКА Арена». 2018 зрителей.

Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
1
0
Читайте также
Марокканцы устроили погромы во Франции после поражения в полуфинале. В ходе беспорядков погиб 14-летний подросток
Великий Мистер Хоккей. Легенда, которую скоро обгонит Овечкин
США заявили об отсутствии возможностей добиться исключения России из СБ ООН
Ушедшему из РФ Siemens потребовались российские радиочастоты
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Как следят за окружающей средой на Дальнем Востоке
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Сергей Телегин поделился ожиданиями от выступления на Кубке Первого канала

Скабелка — о составе России на Кубке Первого канала: «Сильные ребята, достаточно молодая и интересная сборная»