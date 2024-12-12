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Сегодня, 16:36

Сборная Белоруссии победила Казахстан в стартовом матче Кубка Первого канала

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Сборная Белоруссии обыграла Казахстан в стартовом матче на Кубке Первого канала — 3:1.

Победу белорусам принесли дубль Виталия Пинчука и шайба Вадима Мороза. За сборную Казахстана отличился Александр Борисевич.

Кубок Первого канала-2024 проходит с 12 по 15 декабря. В турнире участвуют Россия (в формате команды «Россия 25»), Казахстан, Белоруссия, сборная звезд мира КХЛ (команда составлена из легионеров лиги).

В следующем матче турнира Россия 25 в четверг сыграет со сборной мира КХЛ. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Кубок Первого канала

Белоруссия — Казахстан — 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)

Голы: Борисевич — 1 (Демин, Гребенщиков), 6:19 — 0:1. Пинчук — 2 (В. Еременко, Горбунов), 44:14 — 1:1. Пинчук — 3 (бол., Фальковский), 48:22 — 2:1. Мороз — 2 (Дроздов, Фальковский), 53:25 — 3:1.

Вратари: Кульбаков — Шутов.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 47 (8+14+25) — 14 (6+6+2).

Судьи: Кондратьев, Смирнов.

12 декабря. Санкт-Петербург. СКА Арена.

Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная Казахстана по хоккею
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